На Украине предложили создать зону безопасности на границе с Россией

На Украине предложили создать зону безопасности шириной от 40 до 100 км на границе с Россией

Украине необходимо создать зону безопасности на границе с Россией шириной от 40 до 100 километров, считает начальник главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов, об этом он рассказал в интервью изданию Forbes.ua.

Он подчеркнул, что по границе от 1991 года необходимо создать зону безопасности, при этом Буданов подчеркнул, что есть несколько вариантов, как она может выглядеть, сообщает РИА «Новости».

«Идти ли нам дальше – вопрос не ко мне, а создать зону безопасности вокруг границы – необходимость. Есть много вариантов, как достичь цели», – отметил начальник главного управления разведки, уточнив, что решение будет за президентом Украины Владимиром Зеленским.

В декабре 2022 года Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года.