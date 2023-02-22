Пушков: Решение России приостановить участие в СНВ-3 – это бумеранг для США

В том, что Россия приостановила свое участие в СНВ-3, Штаты должны винить только себя. США первыми начали демонтаж архитектуры контроля над вооружениями. Сейчас произошел эффект бумеранга. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя болезненную реакцию США и НАТО на решение Москвы приостановить участие в СНВ-3.

«Реакция госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга – раздраженная и очень недовольная. Причина в том, что ДСНВ – это та сфера, которая напрямую затрагивает безопасность США», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

После того, как СССР достиг ядерного паритета с США, в Вашингтоне решили постепенно идти к снижению числа ракетоносителей и ядерных боеголовок, напомнил собеседник. По его словам, в то время США совершенно справедливо увидели угрозу для собственного существования.

«Осознав, что два океана не являются для них защитой, США пошли на заключение с Советским Союзом ряда договоров в сфере безопасности. Это был Договор о противоракетной обороне, Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-I и ОСВ-II), Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это была целая система договоренностей с целью ограничения, а затем и сокращения ядерных вооружений, а также для предотвращения ядерной войны», – отметил Пушков.

После приостановки Россией участия в ДСНВ приоткрывается окно опасности для США. «Американцам следовало хорошенько подумать, когда они вместе со своими союзниками провозгласили курс на стратегическое поражение России. Штаты фактически объявили себя одним из участников войны на стороне Украины. И почему сейчас они так удивляются ответу Москвы – это вопрос», – отметил Пушков.

Столтенберг, добавляет собеседник, должен помнить, что демонтаж системы контроля над ядерным оружием начали Соединенные Штаты, которые в 2001 году вышли из Договора по ПРО 1972 года, а в 2019 году – из ДРСМД. «США первыми начали демонтаж архитектуры контроля над вооружениями. Сейчас произошел эффект бумеранга», – считает Пушков. Сенатор также напомнил о длительном, очень сдержанном поведении России, которая никак не реагировала на выход США из Договора по ПРО и на две волны расширения НАТО.

«Американцы привыкли к тому, что мы не реагируем на их односторонние действия. И сейчас они недовольны тем, что мы отвечаем в самой важной для них сфере – сфере ядерной безопасности. Подчеркну: Москва не угрожает и не ставит под сомнение существование США, мы просто говорим о том, что если они будут продолжать курс на нанесение нам стратегического поражения, то это будет иметь определенные последствия для их безопасности. Это не угроза, это сигнал», – пояснил Пушков.

Поэтому сейчас в Вашингтоне должны решить, что для них важнее: безопасность США или военная поддержка конфликта на Украине в ущерб собственным интересам. «Заявление Путина должно заставить США задуматься о приоритетах. Если они выберут Украину, то я не думаю, что это решение будет всеми поддержано внутри США. А если они рассчитывают и дальше вести необъявленную войну против России, и при этом требовать от нас соблюдения ДСНВ в полном объеме, словно ничего не происходит, то сегодня мы им дали понять, что не готовы играть в такие игры», – подчеркнул Пушков.

«Блинкену, который рассуждает о «безответственном шаге» Москвы, также следует напомнить о тех решениях, которые ранее принимали США. Был ли выход из Договора по ПРО ответственным шагом? На мой взгляд, это был глубоко безответственный шаг. Был ли выход из ДРСМД безответственным шагом? Конечно! Более того, США отказались дать России законные гарантии безопасности, что стало последним безответственным шагом Вашингтона перед началом конфликта», – подытожил Пушков.

Во вторник президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что прежде, чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО – Великобритании и Франции.

В ответ Столтенберг сообщил о том, что НАТО сожалеет о таком решении и выразил надежду на пересмотр Москвой этого шага, в противном случае «вся архитектура контроля над вооружениями демонтирована». В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России по ДСНВ «безответственным» и сказал, что оно «вызывает глубокое сожаление». При этом США «готовы в любое время говорить с Россией об ограничении стратегических вооружений, независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях».

В среду Госдума единогласно приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Путин оставил Америке шанс на сохранение договора.

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