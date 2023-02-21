Путин: Планировавшие атаку на Донбасс следующей целью ставили Крым

Те, кто в феврале 2022 года планировали атаку на Донбасс, следующей целью ставили Крым, Россия это знала и понимала, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Президент отметил, что сегодня о далекоидущих замыслах в Киеве тоже говорят открыто.

«Раскрылись. Раскрыли то, что мы и так хорошо знали», – отметил глава государства.

Ранее Путин заявил, что СВО началась для защиты России и для ликвидации нацистской угрозы.