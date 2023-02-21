Президент Владимир Путин поблагодарил членов семей военнослужащих и всех трудящихся для обеспечения фронта

Владимир Путин поблагодарил членов семей военнослужащих и всех, кто трудится для обеспечения фронта, а также всех, кто каким-либо образом причастен к военным действиям.

Также Путин поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

«Я благодарю... журналистов, прежде всего военных корреспондентов, которые рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду», – заметил он.

Глава государства выразил глубокую благодарность всем россиянам за мужество и решимость.

«Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, весь народ России за мужество и решимость. Сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам донецких и луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва «Барс», – сказал Путин.

Президент также принес свои извинения за то, что в ходе выступления не смог всех назвать.

Выступление президента транслирует «Первый канал».