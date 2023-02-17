ЕР организовала реабилитацию после ранения финалисту конкурса «Лидеры возрождения. ДНР» и его супруге

«Единая Россия» решила организовать реабилитацию финалисту конкурса «Лидеры возрождения. ДНР» Андрею Ковалеву и его супруге, при необходимости их отправят в профильный санаторий, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

С 2014 года Андрей Ковалев был в ополчении, в ходе СВО получил серьезные ранения и сейчас восстанавливается. Бойцу ампутировали ногу, требуется реабилитация, в том числе по зрению. Его супруга Владислава получила ранения, когда ВСУ расстреляли маршрутку, в которой она ехала, говорится в сообщении на сайте партии.

«Заберем вас вместе с Владой и ребятами, пройдете обследование, получите рекомендации врачей. Если нужна реабилитация – отправим в профильный санаторий. И дети сменят обстановку, организуем для них что-то интересное», – сказал Турчак. Он вместе с секретарем Донецкого отделения партии, врио главы ДНР Денисом Пушилиным навестил семью.

Турчак заявил, что молодой человек как финалист конкурса «Лидеры возрождения. ДНР» сможет реализовать себя и в мирной жизни. «Андрей уже помог республике. Уверен, что в рамках этого важного проекта сможет реализовать себя, работая над развитием Донецкой республики. На таких как Андрей людях Донбасс держался все эти годы. На людях с несгибаемой волей и непреодолимой жаждой жить на своей земле и помнить свою историю, чтить память своих предков», – подчеркнул он.

Ковалев рассказал, как пошел в ополчение, как получил ранения и принял решение участвовать в конкурсе «Лидеры возрождения. ДНР».

«Когда я писал заявление на участие в конкурсе, лежал в палате. У меня не работала левая рука, не видел глаз, не работали ноги. Весь в бинтах, железяках. Пришло сообщение про участие в конкурсе. Телефон Владислава повесила передо мной, и я подал заявку. А эссе писал, когда выписали. Нога вообще не гнулась, на коляске. Большая была конкуренция – 17 тыс. участников, из них сейчас 136 в финале. Я считаю – это результат. Это моя очередная победа. Над собой, своими страхами», – сказал он.

Напомним, конкурсы под общим названием «Лидеры возрождения» проводятся впервые. 21 сентября они были запущены в Запорожской и Херсонской областях, а 22 сентября – в ДНР и ЛНР. Целью конкурсов является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.