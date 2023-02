Макрон: Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога с Россией Глава Приморья доставил десантникам в зону СВО партию спецсредств Глава Приморья Олег Кожемяко доставил на передовую десантникам квадрокоптеры, прицелы и тепловизоры 17 февраля 2023, 18:48 Текст: Валентина Григоренко

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил позиции 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в зоне спецоперации и передал военным партию специальных средств. Кожемяко в своем Telegram-канале написал, что доставлена очередная партия специальных средств: квадрокоптеры, прицелы, тепловизоры и прочее снаряжение. Он отметил, высокую организацию службы. По его словам, на позициях порядок, все продумано до мелочей. «Каждый знает, что делает на отлично. Передают привет всем приморцам», – добавил губернатор. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев и атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков навестили российских солдат в зоне боевых действий в ЛНР, передали партию гуманитарной помощи, необходимое оборудование и обмундирование. Авиация «Вагнера» оценила летчиков Киева Командир авиагруппы «Вагнера»: Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов 17 февраля 2023, 08:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Киев за время российской спецоперации потерял почти всех опытных пилотов, заявил командир авиагруппы «Вагнера» с позывным «Горец». По его словам, авиация ВСУ понесла большие потери, в ней осталась только молодежь без опыта, тогда как на российский стороне воюют прошедшие многие горячие точки летчики, передает РИА «Новости». Ранее премьер Британии Риши Сунак анонсировал подготовку боевых летчиков для ВВС Украины. Киев стянул резервы ВСУ на Краснолиманское направление 17 февраля 2023, 08:28

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Украинское командование наращивает силы на Краснолиманском направлении для противодействия российским войскам, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, зафиксировано прибытие бойцов ВСУ, которые до этого дислоцировались на Херсонском направлении и в городе Харькове, передает ТАСС. Марочко добавил, что украинское командование укрепляет оборонительные рубежи в направлении Славянска и Красного Лимана в связи с продвижением вперед ВС России. Ранее Марочко сообщал, что ВСУ приступили к созданию эшелонированной обороны под Красным Лиманом. Во вторник Минобороны сообщало, что в течение суток на Краснолиманском направлении уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, а также установка реактивной системы залпового огня. Новости СМИ2 США поддержали нанесение Украиной ударов по Крыму Замглавы Госдепа США Нуланд заявила о поддержке Вашингтоном нанесения Украиной ударов по военным объектам в Крыму 17 февраля 2023, 01:34

Фото: Alex Brandon/CNP/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму «законными целями», подтвердив, что Украина наносит по ним удары и США поддерживают это. Она также выступила с утверждением, что Украина не будет находиться в безопасности, если Крым как минимум не будет демилитаризован. Она назвала такой подход частью обеспечения прочного сдерживания России, передает ТАСС. При этом замгоссекретаря США фактически отвергла неоднократные попытки ведущего дискуссии – отставного американского дипломата, а ныне старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Эрона Дэвида Миллера – указать, что для Москвы Крым является «красной линией». Нуланд заявила, что США считают Крым Украиной. Она также отказалась выдвигать предположения о том, где украинцы решат воевать или каким образом они решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Накануне Нуланд заявила о поддержке администрацией США Джо Байдена попыток Украины взять под контроль Донбасс и Крым. Вице-премьер Украины призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться Верещук потребовала от «патриотичных» украинцев немедленно эвакуироваться из Артемовска 17 февраля 2023, 08:59

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска (украинское название Бахмут) эвакуироваться из города. Верещук обратилась к «законопослушным и патриотичным гражданам», которых, по ее словам, в Артемовске осталось около шести тысяч человек, с призывом немедленно эвакуироваться, так как продолжая находиться в городе, они «подвергают себя опасности и мешают военным», передает РИА «Новости». Ранее Лефортовский суд Москвы заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по уголовному делу о нарушении территориальной целостности России. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных 17 февраля 2023, 14:27

Фото: t.me/mod_russia

Активными действиями, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Лимана Первого, Гряниковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 80 военнослужащих, две бронемашины и шесть автомобилей, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В результате огневого поражения группировкой войск «Центр» на Краснолиманском направлении в районах Тернов Донецкой народной республики (ДНР), Невского, Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР уничтожено около 90 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, установка РСЗО «Град» и две самоходные гаубицы «Акация». В ходе наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении за сутки ликвидированы около 200 военнослужащих, две бронемашины, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, сообщил Конашенков. Недалеко от Авдеевки ДНР уничтожен cклад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях наносилось огневое поражение украинским подразделениям рядом с Угледаром ДНР, Ольговским и Магдалиновкой Запорожской области. Потери противника за прошедшие сутки на этом направлении составили более 70 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, установка РСЗО «Ураган», две гаубицы Д-20 и американская артсистема М777. А возле Угледара уничтожен cклад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 35 военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация», одна установка РСЗО HIMARS. В районе Херсона и населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области поражены два склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад теробороны. Армейской авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 97 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 106 районах, подытожили в оборонном ведомстве. Макрон: Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога с Россией 17 февраля 2023, 18:07

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Макрона, Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение, но сейчас не время для диалога, передает ТАСС. Президент Франции пояснил, что «никто из нас не сможет изменить географию России, она всегда останется частью Европы». «Наша дилемма в том, что на нашем континенте никогда не будет надежного и полного мира, пока мы не научимся решать «российский вопрос», но со всем здравомыслием, без всякого самодовольства. Это то, что я подтверждал словами и действиями с начала конфликта», – цитирует РИА «Новости» Макрона. В то же время французский лидер отметил, что Европе необходимо «перевооружение» за счет усиления производственной и технологической базы. Он указал, что сейчас некоторые европейские страны впали в зависимость от решений и возможностей промышленных предприятий за пределами Европы. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине, чтобы добиться справедливого мира. В то же время он считает, что «Россия не может и не должна выиграть», тогда как «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне». Новости СМИ2 Андрей Турчак: Обстановка на фронте меняется 17 февраля 2023, 10:36 Текст: Александра Юдина

Обстановка в зоне спецоперации меняется, в первую очередь это касается материально-технического обеспечения, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В своем Telegram-канале он отметил, что благодаря действиям Минобороны и всесторонней поддержке помощников фронта со всей страны ситуация с обеспеченностью сильно выровнялась, а это, в свою очередь, напрямую влияет на настроения бойцов и их командиров. По словам секретаря генсовета, пока рано говорить о том, что вопросы, возникшие в октябре-ноябре, решены, однако ситуация стремительно выравнивается. Турчак доставил подразделению 76-й псковской дивизии печки и беспилотники вместе с депутатом Госдумы, руководителем БАРС «Каскад» Дмитрием Саблиным и депутатом Госдумы Зурабом Макиевым. По его словам, выравнивается и линия фронта. «Двигаемся вперед, не семимильными шагами, а так, чтобы максимально сберечь ребят. Это самое главное. Противник в напряжении, по всей линии», – отметил он. Также Турчак сообщил, что бойцам на Кременском направлении переданы оборудование, спецтехника и очередная партия помощи – печки и беспилотники. Турчак поделился, что бойцы «Каскада» хорошо сладились с подразделениями Минобороны, работают как единый механизм. «В нашем полку постоянно прибывает. Вместе с другими добровольцами в «Каскаде» служит Антон Саблин – сын моего товарища Димы Саблина, командующего подразделением», – рассказал он. США решили помочь Украине с долгосрочным «потенциалом сдерживания» Замглавы Госдепартамента США Нуланд: Соединенные Штаты помогают Киеву спланировать долгосрочный «потенциал сдерживания» 17 февраля 2023, 02:33

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

У Запада должен быть долгосрочный план построения украинских вооруженных сил будущего, США помогают Киеву спланировать долгосрочный «потенциал сдерживания», выразила мнение заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. В ходе выступления в вашингтонском Фонде Карнеги на посвященном конфликту на Украине семинаре Нуланд заявила, что даже если на Украине будет достигнут «справедливый мир», у Запада должен быть долгосрочный план построения украинских вооруженных сил будущего, передает ТАСС. Заместитель госсекретаря США заявила о необходимости поддерживать Украину на долгосрочной основе в строительстве интегрированной системы противовоздушной обороны, высококлассных сил пограничной обороны, а также в обеспечении возможности осуществлять патрулирование «в их морях». Нуланд заверила, что США не забывают о тех боях, которые вооруженные силы Украины ведут сейчас и которые, как считают в Госдепе, активизируются весной. Вместе с этим она сообщила, что США помогают Киеву спланировать долгосрочный «потенциал сдерживания». Замглавы Госдепартамента США выступила с утверждением, что, когда бои прекратятся, как бы они ни прекратились – по причине истощения одной из сторон на поле боя или же достижения поставленных целей, либо дипломатического решения конфликта – никто не должен думать, что это по-настоящему завершилось, пока не изменилась политика России. Напомним, в прошлую среду экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак допустил, что Украина уже может обладать ядерным оружием. Новости СМИ2 Нуланд раскрыла цели США на Украине Нуланд заявила о поддержке США попыток Украины восстановить контроль над Донбассом и Крымом 16 февраля 2023, 20:48

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Администрация США поддерживает попытки Киева восстановить контроль над всеми территориями, включая Донбасс и Крым, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. На вопрос журналистов на брифинге о том, каковы цели США на Украине, Нуланд заявила, что Байден намерен поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По ее словам, Киев хочет вернуть свои территории, которые признаны на международном уровне, передает ТАСС. Нуланд подчеркнула, что США помогает и поддерживает Украину и готовит к следующему рывку для возвращения территорий. Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что поддержала бы идею отмены части антироссийских санкций «в контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины, а также вернуть территории». В Совфеде сочли нечеловеческими предложенные Викторией Нуланд условия снятия санкций с России. Минобороны заявило о нарушении снабжения группировок ВСУ топливом в результате ракетного удара 17 февраля 2023, 14:14

Фото: t.me/mod_russia

ВС России 16 февраля нанесли ракетный удар дальнобойным высокоточным оружием морского и воздушного базирования по предприятиям, которые обеспечивают ВСУ боеприпасами и топливом, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Все цели ударов были достигнуты, назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В итоге было нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, а также существенно сокращены возможности производства взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива на Украине. Вооруженные силы России продолжают проведение спецоперации, сообщил Конашенков. Новости СМИ2 Разведчики ЗВО начали использовать противодронные пушки в борьбе с украинскими БПЛА 17 февраля 2023, 08:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Разведчики российского Западного военного округа активно используют противодронные пушки в борьбе с беспилотниками украинской армии. Как рассказал один из разведчиков ЗВО, антидронная пушка излучает мощную электроволновую частоту, глушащую связь между пультом и дроном, после чего беспилотник переходит под ваше управление, передает РИА «Новости». Ранее в Ростехе заявили, что высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине демонстрируют носимые противодронные ружья. Они позволяют подавлять малые беспилотники и коптеры, которые противник активно использует для разведки. Украинский военнопленный рассказал о завозах наркотиков бойцам ВСУ Украинский военнопленный рассказал о завозах волонтерами наркотиков бойцам ВСУ 17 февраля 2023, 09:11 Текст: Александра Юдина

Наркотики вместе с гуманитарной помощью привозят украинским военным на фронт волонтеры, а некоторые прямо на позициях выращивают коноплю, рассказал пленный украинский солдат Иван Василенко из Полтавы. Из видео допроса пленного следует, что солдат был мобилизован в тероборону во Львове, куда приехал, чтобы сбежать за границу от призыва. Оттуда он попал на позиции 111-й бригады теробороны под Камышеваху в ЛНР, где впоследствии и попал в плен, передает РИА «Новости». Он рассказал, что в его взводе было пять человек, все вместе они употребляли регулярно. «Деньги собирали, вместе пили водку, пиво, амфетамин вместе нюхали. Командование видело, что мы были под наркотиками, но на это закрывались глаза, нас не трогали, потому что нас кидали «на ноль», просто на мясо», – вспоминает солдат. Василенко добавил, что еще до мобилизации занимался торговлей наркотиками и имел налаженные связи с поставщиками. «Доставляли в основном через волонтеров, договаривались. Их не досматривают, они провозят все, хоть сто килограммов чего угодно привезут», – рассказал пленный. Напомним, экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Украина постепенно исчерпывает мобилизационный потенциал, неся огромные потери на фронте. Новости СМИ2 Рябков предсказал, как украинский кризис войдет в учебники истории Дипломат Рябков: Украинский кризис войдет в учебники истории как тяжелейшее испытание системы международных отношений 17 февраля 2023, 05:58 Текст: Антон Никитин

Происходящее сегодня вокруг конфликта на Украине войдет в учебники истории следующих десятилетий как одно из тяжелейших испытаний всей системы международных отношений, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире Первого канала. Рябков выразил уверенность, что происходящее сейчас в учебниках истории следующих десятилетий будет описано как одно из тяжелейших испытаний всей системы международных отношений за все время ее существования, по сути дела, за все время не только после Второй мировой войны, но на протяжении столетий, передает ТАСС. Ранее в Госдепе заявили, что конфликт на Украине должен завершиться стратегическим поражением России. Россия обвинила США в безудержной эскалации ситуации на Украине. Москва допустила возможность полного разрыва отношений с Соединенными Штатами. В ЛНР рассказали о причинах начала спецоперации Мирошник: Украина год назад уничтожила бы Донбасс, если бы Россия не встала на его защиту 17 февраля 2023, 09:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Украина сравняла бы республики Донбасса с землей год назад, если бы Россия вовремя не начала бы специальную военную операцию (СВО), заявил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, ровно год назад 150-тысячная группировка готовилась смести Донбасс, и если бы не решение России начать СВО, «нас бы просто сравняли с землей», передает ТАСС. Мирошник напомнил, что с 17 по 24 февраля ВСУ произвели 551 обстрел по территории ЛНР, в сутки по республике «прилетало по 700-800 боеприпасов». Также в эфире канала «Соловьев Live» Мирошник обратил внимание на то, что год назад ни гаранты Минских соглашений, ни Генассамблея ООН не принудили Киев к выполнению своих обязательств, а в республиках понимали, что счет идет на часы, но мир предпочитает это не видеть и начинает отсчет с 24 февраля. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации. Новости СМИ2 Средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Херсонской области 17 февраля 2023, 14:35 Текст: Алексей Дегтярёв

В Херсонской области средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, сообщили в российском Министерстве обороны в пятницу. Воздушное судно сбили у поселка Никольское, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. За сутки было уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов у поселков Голиково, Преображенное, Куземовка, Площанка (ЛНР), Орлинское, Володино и Александровка (ДНР), перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. С начала специальной военной операции уничтожены 385 самолетов, 210 вертолетов, 3161 беспилотник, 404 ЗРК, 7901 танк и другие боевые бронированные машины, 1027 машин РСЗО, 4121 орудие артиллерии и минометов. В четверг в Харьковской области российские ПВО сбили вертолет Ми-8 ВС Украины.