Посла Италии вызвали в МИД после отмены концертов россиян в Венеции

Итальянский посол в России Джорджо Стараче вызван в российский МИД после отмены в Италии выступлений нескольких российских исполнителей, сообщили в дипведомстве.

Стараче в ходе беседы выражено недоумение Москвы в связи с отменой в Италии концертов нескольких исполнителей из России, сообщается на сайте МИД.

Российская сторона указала, что решение итальянских властей свидетельствует о тенденции к дискриминации деятелей искусства России и сужению культурно-гуманитарных обменов.

Это диссонирует с заявлениями представителей итальянского руководства о важности сохранения единого пространства европейской и мировой культуры, недопустимости барьеров в нем и ограждений по национальному признаку.

Напомним, ассоциация Musikamera в Италии отменила концерт пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы в Венеции. Сообщалось, что концерт намереваются перенести на неопределенную дату из-за сообщений организаторов в соцсетях, носящих «политический, а не художественный характер».