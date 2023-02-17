Путин утвердил переход новых регионов на систему соцстрахования России

Путин утвердил переход с марта новых регионов на систему соцстрахования России

Президент России Владимир Путин подписал закон о переходе Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 1 марта на российскую систему обязательного социального страхования.

Закон устанавливает начисление выплат в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также льготы и пособия по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Указано, что подтверждающие документы на украинском языке будут приниматься без перевода, передает ТАСС.

Пособия и выплаты будут исчисляться из заработка за период не ранее чем со дня вхождения новых регионов в Россию, то есть с 30 сентября 2022 года. Заработок и ранее начисленные выплаты в гривнах будут пересчитываться в рубли по официальному курсу ЦБ на 30 сентября 2022 г. В целом граждане будут получать выплаты и пособия в размере не менее, чем им полагалось по прежним правилам.

Уточняется, что до конца 2025 года документы для оформление больничного или пособия по беременности и родам будут приниматься в бумажном варианте. По окончании этого срока в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пособия будут оформляться на основании электронных документов.

Ранее в Госдуме приняли законы о пенсиях и соцобеспечении в новых регионах.