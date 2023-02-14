В Госдуме приняли законы о пенсиях и соцобеспечении в новых регионах России

В Госдуме на пленарном заседании приняли во втором и сразу в третьем чтениях проекты базовых законов об особенностях пенсионного и социального обеспечения в ДНР и ЛНР, а также в Херсонском и Запорожском регионах.

Отмечается, что принятые законы определяют порядок исчисления трудового стажа при установлении страховой пенсии в соответствии с российским законодательством, обозначены особенности исчисления размера страховой пенсии, а также параметры установления дополнительного соцобеспечения и регистрации в системе индивидуального учета, передает ТАСС.

Помимо прочего, Госдума приняла закон о системе соцстрахования на этих территориях.

Так, обозначены параметры исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, которые предполагается производить из заработка за период не ранее 30 сентября 2022 года.

При этом в ведомстве подчеркнули, что порядок расчета среднего дневного заработка для исчисления указанных пособий законопроектом устанавливается определенным образом.

«Средний дневной заработок в 2023 году будет определяться путем деления суммы начисленного заработка за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года на 93 календарных дня», – отмечается в сообщении Госдумы.

Касательно 2024 года исчисление будет производиться путем деления заработка застрахованного лица за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года на 458 календарных дней.

Ранее сообщалось, что меры социальной поддержки, соответствующие российским стандартам, появятся в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях уже 1 марта.