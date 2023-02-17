Депутат от «Новых людей» указал на преимущества введения туристических кодов для городов

Развитие туристического потенциала и введение туристических кодов для городов позволит создать рабочие места, заявил глава думского комитета по туризму и депутат от «Новых людей» Сангаджи Тарбаев.

«Предлагаю смотреть на развитие комфортной городской среды также с точки зрения людей, которые могут приехать на эти территории, оставить деньги, создать рабочие места. За счет государственных программ, которые сегодня действуют в сфере туризма, многие города могут улучшить те условия, которые сегодня существуют», – приводятся слова Тарбаева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он напомнил, что в конце 2021 года принято постановление правительства России, согласно которому осуществляется господдержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города. По этой программе многие города уже получили деньги, и за счет этих средств была преобразована городская среда, став более комфортной и привлекательной.

Тарбаев также отметил, что при застройке города нельзя забывать об экологической составляющей, поскольку не каждая территория выдержит большую антропогенную нагрузку.

Сейчас в вопросе развития многие города сталкиваются с проблемой запрета на капитальное строительство, особенно в исторических центрах, поэтому им стоит переориентироваться на модульные проекты, указал глава думского комитета по туризму.

Напомним, что при участии партии «Новые люди» и комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры был принят закон, предусматривающий снижение ставки НДС до 0% для гостиничной отрасли. Также комитетом в настоящее время готовится законопроект, регламентирующий стандарты туристической деятельности, в том числе внутренний туризм, который заменит устаревший закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».