В Белом доме сообщили об экстренном выступлении Байдена

В Белом доме сообщили о внеплановом выступлении Байдена

Президент США Джо Байден выступит с внеплановым заявлением по инцидентам с летательными аппаратами в небе над США, следует из обновленного графика главы государства, который распространил Белый дом.

Выступление американского лидера не числилось в первоначальном варианте графика, который традиционно рассылается журналистам вечером предшествующего дня, сообщает РИА «Новости».

Заявление запланировано в четверг на 14.00 по вашингтонскому времени (22.00 мск).

Напомним, 10 февраля Вооруженные силы США сбили на большой высоте у Аляски летательный аппарат. Кроме того, 5 февраля американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантикой. Китай выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат и заявил, что это был метеозонд.