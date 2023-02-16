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В Петербурге обнаружили мертвой начальницу управления финобеспечения ЗВО
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В Петербурге обнаружили мертвой руководительницу управления финансового обеспечения Минобороны по Западному военному округу, сообщил источник в правоохранительных органах.
Тело обнаружили под окнами многоэтажного дома на Замшиной улице, часть вещей и документов 58-летней погибшей нашли на одном из балконов дома, сообщил собеседник ТАСС.
Следователи устанавливают причины произошедшего, по одной из версий, женщина могла свести счеты с жизнью.
Источник уточнил, что во время допроса сына погибшей следователи узнали о том, что женщина какое-то время назад рассталась с супругом, но конфликта у них не было. Алкоголь и наркотики она не употребляла.
Сын также отметил, что месяц или два назад, она начала испытывать тревогу, плохо спала и переживала стресс на работе.
Женщина более 20 лет трудилась в руководящих должностях в налоговой инспекции Петербурга, в городском комитете имущественных отношений, после этого начала работать в структурах Минобороны.
Пекин заявил о массовой «афазии» после публикации Херша о «Северных потоках»
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После публикации американского журналиста Сеймура Херша о том, что к взрывам на «Северных потоках» причастны власти США, западные СМИ впали в состояние «коллективной афазии», заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.
По его словам, всегда пропагандирующие свободу, профессионализм и беспристрастность западные СМИ внезапно впали в состояние «коллективной афазии» (расстройство речевой функции, – прим. ВЗГЛЯД), передает «Коммерсант».
Также Ван Вэньбинь призвал провести объективное расследование по подрыву «Северных потоков», передает РИА «Новости».
По его словам, расследование должно быть беспристрастным и профессиональным, а виновные должны быть привлечены к ответственности.
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш подробно описал схему подрыва «Северных потоков», к которым, по заверениям журналиста, напрямую причастны Соединенные Штаты.
Вскоре генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в штаб-квартире НАТО создадут координационную группу по защите критической инфраструктуры.
Россия квалифицировала взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» как акт международного терроризма.
Омск ответил Брыльске на ее заявление о «нищете»
Омичи сделали ролик в ответ на заявления о «нищете» города от актрисы Барбары Брыльски, в нем показана городская архитектура, сами жители, спортивные и культурные события, памятники и другое.
Ролик носит название «Омск, которого боится Барбара Брыльска», в нем запечатлены здания городского вокзала, памятник Чокану Валиханову, колесо обозрения, выступление артистов в народных костюмах, концерт местного оркестра и многое другое.
Глава региона Александр Бурков, комментируя слова Брыльски, заметил, что странно судить о городе с трапа самолета, передает RT.
Губернатор похвалил жителей Омска, решивших ответить артистке таким видео.
Ранее в прессе прозвучали слова Брыльски о том, что в России люди живут плохо, а в Омске и Новосибирске ей страшно выходить из самолета, поскольку «там везде нищета» и «невозможно жить».
После этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть позвал актрису посетить город, чтобы та сама смогла оценить уровень жизни.
Экс-президент Грузии допустил участие грузинских военных на стороне России в конфликте с Украиной
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Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили допустил, что нынешние власти страны предложат военным принять участие в вооруженном противостоянии с Украиной на стороне России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Я не исключаю, что грузинское государство напрямую поможет России против Украины... Мы очень нужны России... К сожалению, мне кажется реальным, что грузинское государство вооруженными силами поможет России и призовет грузинских солдат отправиться воевать на Украину», – сказал бывший президент в интервью оппозиционной телекомпании «Пирвели» («Первый).
Это заявление вызвало гневные комментарии в политических кругах Грузии, которая на всех уровнях поддерживает Украину, но при этом не ввела прямые санкции против России.
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили назвал экс-президента «членом глобальной партии войны, для которого нет осознания государства и народа».
Глава оппозиционной парламентской партии «Граждане» депутат Александр Элисашвили заявил, что «обескуражен» заявлением Маргвелашвили.
По его словам, бывший президент «оскорбил грузинских военных».
«Как он, бывший Верховный главнокомандующий, мог произнести вообще слова о том, что грузинские военные будут сражаться на стороне России?! Дальше упасть невозможно!» – сказал Александр Элисашвили.
Российские войска заняли все высоты в окрестностях Артемовска
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Подразделения российских военных взяли все высоты в окрестностях Артемовска, заявил в эфире «Соловьев Live» советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, в данный момент фиксируются успехи под Артемовском, где российские военные заняли основные высоты. Остался один небольшой коридор, который также контролируется ВС России, что существенно сковывает действия ВСУ по подвозу живой силы и боеприпасов, передает РИА «Новости».
Кимаковский отметил, что на Артемовском направлении было замечено много иностранных наемников из Франции, Польши, Британии.
«Уже появляются подразделения, которые приезжают из-под Львова», – заключил он.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ могут оставить Артемовск, это допускают в Вашингтоне, однако окончательное решение об этом принимает Киев.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не намерены отдавать Артемовск без боя.
Эксперт объяснил, как воздушные шары обманывают ПВО Украины
Эксперт Кнутов: Россия может выявлять ПВО Украины с помощью обычных воздушных шаров
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Россия может применять обычные металлизированные воздушные шары для выявления расположения ПВО противника. У ВСУ нет недорогих ракет, чтобы сбивать такие объекты в большом количестве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ сбили якобы российские воздушные шары над Киевом.
«Воздушные шары для «перегрузки» ПВО используются с прошлого века. Их применял Израиль в Ливане в долине Бекаа во время разгрома ПВО своего противника», – рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Такие шары покрыты внутри тонким слоем металла. Обычно к ним крепится Линза Люнеберга, увеличивающая отражающую поверхность. Она создает иллюзию, что это беспилотник или самолет. Кроме того, шары наполнены инертным газом, который не горит и не взрывается при попадании в него ракеты», – пояснил он.
«Я вполне допускаю, что сейчас мы стали использовать такие же шары. Когда ВСУ видят такой объект, система ПВО начинает по нему работать, тратя впустую ракеты. А мы узнаем, где базируются эти системы ПВО и атакуем их противорадиолокационными ракетами», – сказал собеседник.
«На локаторах такие шары невозможно отличить от БПЛА или самолета. Нужны камеры с инфракрасным видением, и даже с их помощью не всегда можно точно опознать шар. Я не уверен, что у ВСУ есть недорогие ракеты, чтобы в большом количестве сбивать такие объекты. У нас же есть для этого зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», – заметил эксперт.
В среду представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что шесть воздушных шаров с радиолокационными уголковыми отражателями, замеченных над Киевской областью, были запущенны Россией в качестве ложных целей для истощения и отвлечения украинской ПВО, сообщает РИА «Новости».
В украинской столице в этой связи объявляли воздушную тревогу. По информации украинского издания «Страна», после обнаружения в небе объекта были слышны взрывы.
«Это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. Эти объекты могли нести на себе уголковые отражатели и определенное разведоборудование. По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство зондов были сбиты», – сообщили в Киевской городской военной администрации. Позже Украина призналась в аналогичных действиях для дезориентации ПВО России.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что появление неопознанных воздушных шаров в небе над США является активизацией разведывательных ведомств Китая и России. Он отметил, что это пример того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО.
Стоит отметить, что Пентагон после инцидента с китайским аэростатом стал пристальнее наблюдать за воздушным пространством Соединенных Штатов и усилил средства радарного слежения.
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Сбербанк обнаружил крупнейший центр украинских мошенников
Сбербанк обнаружил крупнейший центр обманывающих россиян украинских мошенников
Почти все мошенники, которые в данный момент атакуют россиян посредством телефонного мошенничества, являются украинцами, действующими в основном из Днепра, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, 92–95% всех звонков в формате телефонного мошенничества совершается из Днепра, на пике существовало более 1 тыс. 100 кол-центров, в данный момент работает около 150. При этом всего на территории Украины фиксируется около 800–900 кол-центров, передает Ura.ru.
Кузнецов отметил, что сейчас о работе таких кол-центров известно гораздо больше, есть информация о том, кому они звонят, и даже что они собираются делать, каким клиентам собираются звонить.
Также он добавил, что раньше мошенники звонили из тюрем, сейчас такие звонки прекратились.
«Более 40% кол-центров, которые работали против клиентов кредитных организаций из вот этих учреждений, прекратились», – подчеркнул Кузнецов.
Кроме того, зампред Сбербанка сообщил, что на сегодня зафиксирован рост телефонного мошенничества против россиян.
При этом с Украины поступает порядка 95% мошеннических звонков.
В конце января россиян предупредили о новом виде хакерских атак.
Американский военачальник назвал условие «возврата» Украиной потерянных территорий
FT: Военачальник США считает, что Украине будет невероятно сложно вытеснить ВС России
Украина вряд ли сможет в этом году вытеснить российские силы из всех контролируемых ими районов, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
Как заявил Милли в интервью Financial Times, в этом году Украине будет очень трудно вытеснить ВС России с занятых территорий, для этого Российская армия должна просто развалиться, передает ТАСС.
При этом он уверен, что конфликт будет урегулирован за столом переговоров, так как «ни одна из сторон, скорее всего, не достигнет своих военных целей».
Ранее газета Politico писала, что американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностей ВСУ.
Напомним, в январе Милли заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров, сроки начала которых должны определить Москва и Киев.
Росгвардия нашла документальное подтверждение участия USAID в дестабилизации на Украине
Спецназ Росгвардии нашел документы, подтверждающие участие USAID в дестабилизации ситуации на Украине
Военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР документы, подтверждающие участие Агентства США по международному развитию (USAID) в дестабилизации ситуации в восточных регионах Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению пресс-службы, на территории ЛНР спецназ Росгвардии нашел свидетельства системной работы Агентства США по международному развитию (USAID) по дестабилизации политической обстановки на востоке Украины в период с 2014 по 2022 год, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что в документах приведены подробные инструкции для организации работы по дискредитации России в глазах местного населения, которая велась путем распространения различных печатных изданий, искажающих реальную картину происходящего на Украине и намеренно выставляющих Россию в роли страны-агрессора, при этом власти местных администраций строили свою работу на основе методичек американского Агентства по международному развитию, а также на средства организации.
В Росгвардии рассказали, что в пособиях для курсов повышения квалификации руководителей местного самоуправления рекомендовалось работе с молодежью пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества. Активность USAID в ЛНР подтвердили и в местной администрации, найденные росгвардейцами материалы переданы компетентным органам.
Ранее в Минобороны заявили, что программа Агентства США по международному развитию (USAID) по отлову летучих мышей может быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.
Американский разведчик поразился чертой характера Путина
Офицер разведки США Риттер: Владимир Путин проявляет восхитительное терпение
Президент России Владимир Путин показывает восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на всевозможные провокации США, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.
По его словам, США провоцируют Москву с 2008 года, а Путин проявляет «восхитительное терпение», передает РИА «Новости».
Риттер добавил, что американцы, зараженное вирусом русофобии, верят на слово своему правительству, когда оно рассказывает что-то плохое о России и Путине, при этом Вашингтон обманывает себя, рассказывая о мифических победах на Украине, повторяя ситуацию в Афганистане, где они ранее проиграли.
Итальянцы поддержали критику Берлускони в адрес Зеленского
Политик: Критика Берлускони в адрес Зеленского отражает мнение итальянцев
Критика со стороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в адрес украинского лидера Владимира Зеленского отражает мнение простых итальянцев о конфликте на Украине, заявил член регионального совета области Венето Стефано Вальдегамбери.
По словам Вальдегамбери, согласно результатам опросов, итальянцы против войны и поставок оружия Киеву, передает РИА «Новости».
Также он отметил необходимость участия третьей стороны в качестве посредника в целях поиска дипломатического решения конфликта. Он подчеркнул, что Европа уже упустила возможность выступить в роли медиатора и теперь заплатит за это.
Ранее Берлускони раскритиковал действия Зеленского, которому, как считает итальянский политик, «достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса». Поведение Зеленского Берлускони оценил негативно, отметив, что с ним не поехал бы разговаривать.
Байден решил не ехать на Украину
В Белом доме заявили об отсутствии планов Байдена посещать Украину в ходе визита в Европу
Целью планируемого визита американского президента Джо Байдена в Европу станет поездка в Польшу, он не намеревается посещать Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.
Байден не планирует останавливаться в Европе нигде, кроме Польши, пояснил Кирби, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о возможной встрече американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Визит Байдена в Польшу планируется 20-22 февраля.
Ранее китайские СМИ предположили, что Байден намеревается посетить Польшу, чтобы сильнее надавить на лидеров ЕС по ужесточению позиции против России.
Ученые оценили опасность пролетающего мимо Земли этой ночью огромного астероида
Крупный астероид 199145 диаметром 800 метров, который пролетит мимо Земли в ночь на четверг, не несет опасности планете, сообщил руководитель Астрофизической оптической обсерватории КубГУ Александр Иванов.
По словам Иванова, астероид пройдет от Земли на расстоянии 4,5 млн км, что в 11 раз дальше, чем до Луны. Это произойдет в 03.45 по мск, он будет лететь на скорости 24 км в секунду, передает РИА «Новости».
Его размер 800 метров в диаметре, ранее мимо Земли пролетали камни размером всего лишь 300 метров. Для сравнения, высота Останкинской башни – 540 метров.
Наблюдать его могут жители в странах южнее экватора: Намибия, ЮАР, Австралия, Новая Зеландия и вся Южная Америка.
Эксперт также рассказал, что астероид 199145 (2005 YY128) был открыт в 2005 году в обсерватории Китт-Пик (США).
Пушков: Версия Херша о подрыве «Северных потоков» подтверждается
Пушков рассказал о подтверждении версии Херша о подрыве «Северных потоков»
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Изложенный американским журналистом Сеймуром Хершем сценарий о том, что США подорвали «Северные потоки», находит новые подтверждения, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления другого журналиста Джона Дугана о ситуации.
Материал Херша представляет собой именно сценарий, детальный и обоснованный, а не версию, поскольку «никакой другой версии вообще нет», указал Пушков в своем Telegram-канале.
Так политик прокомментировал заявления американского журналиста Джона Дугана РИА «Новости» о том, что тот получил анонимное сообщение от участника натовских учений Baltops-22, во время которых на «Северных потоках» могла быть заложена бомба.
В письме сообщается, что 15 июня вертолет привез группу американцев в гражданской одежде, которых встретил вице-адмирал 6-го флота США и люди в штатском. У прибывших с собой имелось оборудование для глубоководного погружения, не применяемое обычными военными.
После этого, указывается в письме, прибывшие выплыли с ящиками на резиновой лодке в море, погрузились в воду более чем на шесть часов и вернулись уже без ящиков.
Пушков указал, что отрицания американского Совета нацбезопасности и Госдепа «здесь ничего не меняют», поскольку «сами по себе газопроводы не взрываются».
Напомним, журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш раскрыл схему подрыва «Северных потоков», по его утверждению, к ней напрямую причастны США.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что после публикации Херша СМИ США впали в состояние «коллективной афазии».
Кандидат в премьеры Молдавии сообщил о планах «демилитаризации Приднестровья»
Кандидат в премьеры Молдавии заявил о планах добиться «демилитаризации Приднестровья»
Кандидат в премьеры Молдавии, экс-глава МВД Дорин Речан заявил о том, что планирует добиваться «демилитаризации Приднестровья» и вывода российских военных с территории непризнанной ПМР.
По его словам, власти страны нацелены на мирное разрешение приднестровского конфликта. Важно, чтобы российские военные были выведены с территории Молдавии, это необходимо для демилитаризации региона, добавил он, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица 10 февраля сообщила, что уходит в отставку. Также в отставку ушло все правительство. Кандидатом в премьеры по представлению президента Майи Санду стал Дорин Речан.
Замглавы управления по миграции по Москве уволен за отказ в убежище латвийскому писателю
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Замначальника управления по вопросам миграции московского ГУ МВД Игорь Дудник уволен за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что Дудника уволил глава МВД России Владимир Колокольцев. Также уволена начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве полковник полиции Татьяна Дмитриева, сообщает РИА «Новости».
По словам Волк, русскоязычный латвийский писатель, блогер и публицист Сергей Васильев обратился в столичное управление с просьбой о временном убежище в России. Отмечается, что писатель был вынужден покинуть Латвию из-за уголовного преследования в ряде стран за активную гуманитарную и волонтерскую деятельность по поддержке Донбасса.
«Проверка показала, что заявление Сергея Васильева было рассмотрено уполномоченными должностными лицами поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания. В результате было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении Сергею Васильеву временного убежища. На данный момент оно аннулировано», – рассказала Волк.
Она также добавила, что в скором времени вопрос предоставления временного убежища в России будет решен положительно.