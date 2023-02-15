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Совфед предложил маркировать Telegram-каналы с враждебной к России позицией
Спикер Совфеда Матвиенко предложила маркировать «единым значком» Telegram-каналы с враждебной к России информацией
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила к обсуждению вопрос маркировки единым знаком Telegram-каналов с враждебной к России информацией.
Во время пленарного заседания первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил, что с начала СВО в Сети распространилось более ста Telegram-каналов, замаскированных под российские, однако содержащие недружественную информацию о стране, передает РИА «Новости».
Он предложил обратиться к Роскомнадзору, чтобы в ежеквартальном режиме Совфед мог получать информацию о деятельности таких каналов.
Его предложение поддержала Матвиенко, отметив, что стоит обсудить возможность маркировать такие каналы единым знаком, как иноагентов.
Также Совфед планирует предложить РКН обнародовать перечень таких каналов, в связи с тем, что против России «развязана информационная война».
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что борьба с Россией во все времена сопровождалась информационной войной.
Киев перед Генассамблеей ООН намерен обвинить Россию в радиоактивном заражении Украины
Минобороны раскрыло подробности готовящейся информационной провокации Украины
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Киев при поддержке США готовит провокацию с целью обвинения России в нарушении ядерной безопасности во время проведения СВО, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.
В заявлении говорится, что Киев при поддержке Запада готовит масштабную информационную провокацию («великое событие») для обвинения России в преддверии XI спецсессии Генассамблеи ООН в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции, сообщает телеграм-канал Минобороны.
Военное ведомство отмечает, что представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие «весомые доказательства», якобы подтверждающие, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале – апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины».
В МО отметили, что главной целью масштабной провокации киевского режима является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их «правильного» голосования в ООН в поддержку киевской «формулы мира», а также очередных инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для «поддержки Украины» и создания некоего «международного трибунала».
К подготовке «документальной основы» и так называемого независимого заключения о якобы «воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области» привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.
Отмечается, что в настоящее время норвежскими экспертами проведено «обследование» местности в районах, прилегающих к автодороге Киев – Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия «радиоактивного заражения» данных территорий.
Кроме того, на основе сфабрикованных «опросов» персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые «доказательства» якобы «расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования» и вывоза российскими войсками «предметов, содержащих опасные радионуклиды», за пределы «зоны отчуждения», повлекшие «облучение населения временно оккупированных территорий».
Также сообщается, что в ходе продвижения лживой информации западным СМИ предписано «игнорировать под любыми предлогами» факт официального опровержения представителями МАГАТЭ и Пентагона 9 марта 2022 года заявления министра иностранных дел Украины Кулебы о якобы «сбое в системе охлаждения Чернобыльской АЭС» и «утечке радиации».
В МО напомнили, что многократные миссии МАГАТЭ на ЧАЭС (в апреле, июне, ноябре 2022 года и январе 2023 года) подтвердили нормальный – без каких-либо отклонений – радиационный фон на станции и окружающих территориях. Доклад МАГАТЭ о ситуации с ядерной безопасностью, физической ядерной безопасностью и гарантиями на Украине, подготовленный в сентябре 2022 года, также содержит вывод о стабильной радиационной обстановке на Чернобыльской АЭС.
Ранее Россия предупредила о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации в Краматорске.
Киев начал эвакуацию из Часового Яра
Марочко: Киев эвакуирует госучреждения и предприятия из Часового Яра
Киев эвакуирует раненых военнослужащих, государственные учреждения и предприятия из города Часов Яр в ДНР, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в госучреждениях и предприятиях Часового Яра объявлена эвакуация, всех не тяжелых раненых выписывают из госпиталя и отправляют в части, передает ТАСС. Марочко добавил, что население также покидает город.
Ранее Марочко рассказал, что в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся иностранные наемники.
В России оспорили оценку китайских СМИ о достижении стратегических целей спецоперации на Украине
Военный эксперт Козюлин: Говорить о достижении Россией целей СВО преждевременно
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Говорить о достижении целей СВО можно только после того, когда армия противника перестанет существовать как организованная сила. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали военные эксперты Александр Бартош и Вадим Козюлин. Ранее Global Times сообщила, что Россия в основном достигла стратегических целей на Украине.
«ВСУ не могут воевать без поставок западного вооружения. Вашингтон искусственно раздувает конфликт, который без его помощи давно бы закончился. Собственного потенциала ВСУ хватило лишь на несколько недель интенсивных сражений», – считает военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«На мой взгляд, стратегическая цель по демилитаризации Украины практически реализована. Нанесены существенные удары по военной промышленности страны. Поражены объекты энергетической инфраструктуры. Украина не в состоянии самостоятельно производить и даже ремонтировать вооружения. Ежедневно уничтожаются сотни военных ВСУ», – подчеркивает эксперт.
«Важно также поражать логистические центры, которые помогают доставлять оружие на Украину. Наши войска планомерно решают поставленные задачи. И надо понимать, что военные действия закончатся только по достижении всех целей. Мы должны гарантировать безопасность граждан России и Украины и добиться вывода оттуда иностранных наемников», – резюмирует Бартош.
«Наш противник действительно полностью зависит от поставок западного вооружения. Без иностранной техники ВСУ не протянут и месяца. Собственно, об этом заявляют и сами украинские политики. Владимир Зеленский в своем недавнем турне, кажется, ничего, кроме просьб о помощи, и не озвучивал», – добавляет Вадим Козюлин.
«Несмотря на то что самостоятельный военный потенциал ВСУ практически полностью уничтожен, говорить о достижении целей демилитаризации преждевременно. Российская армия перехватила инициативу. Западные политики исходят из того, что ситуацию необходимо переломить. Просто так от военных поставок они не откажутся», – подчеркивает собеседник. Таким образом, достичь поставленных задач без физического прекращения регулярных поставок вооружения к западной границе Украины со стороны США невозможно, резюмировал Козюлин.
Российское командование в основном достигло поставленных стратегических целей спецоперации, сообщил газете Global Times политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян. По его словам ВСУ больше «не способны обороняться без бесконечных поставок вооружения со стороны Запада».
Эксперт подчеркнул, что ВСУ «на 100% зависят от помощи США и НАТО». Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи киевскому режиму объемом почти в 2 млрд долларов. Впервые в этот пакет включены дальнобойные ракеты, способные поражать цель в радиусе 150 километров.
Действия Вашингтона и Брюсселя подвергаются критике и в Китае. Недавно в статье для South China Morning Post журналист Мариам Шах написала, что поставки вооружений со стороны Запада затягивают конфликт, превращая его в настоящую трагедию. Автор заключает, что страны НАТО пытаются вести войну с Москвой руками Украины.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, и не только бронетехникой.
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Российские войска за сутки уничтожили 270 украинских военных
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Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), а также Табаевки, Двуречной, Песчаного и Берестового Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 70 военнослужащих, пять пикапов и самоходная гаубица «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате ударов оперативно-тактической авиации огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ у Тернов, Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), Стельмаховки ЛНР и Серебрянского лесничества. Уничтожены до ста военнослужащих, три бронемашины, гаубица Д-30 и установка РСЗО «Град», сообщил Конашенков.
В ходе наступательных действий Южной группировки на Донецком направлении войск ликвидированы более 60 военнослужащих, четыре гаубицы «Мста-Б», установка РСЗО «Град». В районе Авдеевки ДНР уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях наносилось комплексное поражение подразделениям ВСУ под Угледаром ДНР, Левадным и Ореховом Запорожской области. Потери противника за минувшие сутки составили до 40 военнослужащих, танк, три бронемашины и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Возле Малиновки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица «Мста-Б». Недалеко от Антоновки Херсонской области и Веселого Днепропетровской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 93-м артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 108 районах. Рядом с Моначиновкой Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭБ ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Сенатор: Европа подорвала свой военный потенциал поддержкой Украины
Сенатор Долгов заявил, что Европа потеряла свой суверенитет в военной промышленности
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США выгодно истощение военных запасов Европы из-за поддержки Украины, потому что теперь поставлять оружие и боеприпасы для европейских стран будут американские предприятия. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что расход боеприпасов на Украине превысил их производство в странах НАТО.
«Европа серьезно подорвала свой военный потенциал поддержкой Украины. Это выгодно США – никакой солидарности коллективного Запада тут нет. Европа стала заложником антироссийской политики Вашингтона. Теперь оружие и боеприпасы европейским странам будут поставлять США», – пояснил замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Раньше Европа была суверенна хотя бы в военной промышленности, но теперь европейский ВПК оказывается на грани кризиса. Зато американские предприятия ширятся и богатеют», – напомнил собеседник. «Кстати, это растит недовольство в европейском обществе. Уже больше половины жителей Германии не поддерживают поставку Украине вооружения. И по мере падения качества жизни немцев, а также на фоне усиления дипломатической конфронтации с Россией, недовольство будет расти», – спрогнозировал сенатор.
«Что нужно делать нам? Продолжать выпускать снаряды, ракеты и новые виды техники. Это то, чем заняты наши оборонные заводы, они работают в три смены. Мы воюем с альянсом западных стран, поэтому наше превосходство в количестве и качестве боеприпасов и вооружения – один из фундаментов будущей победы», – заметил собеседник.
Расход боеприпасов на Украине превысил их производство силами НАТО, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием глав Минобороны участников блока. По его словам, время ожидания крупнокалиберных снарядов выросло с 12 до 28 месяцев.
«То есть размещенный сейчас заказ поступит только через два с половиной года», – пояснил он. Генсек НАТО добавил, что конфликт на Украине приводит к большому расходу боеприпасов, опустошая запасы союзников, сообщает РИА «Новости». Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС к следующему саммиту, который пройдет в марте, подготовят план увеличения своих запасов боеприпасов.
На прошлой неделе замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква также сообщил, что у Киева почти не осталось боеприпасов. Он объяснил их острый дефицит высокой интенсивностью боев.
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Минобороны показало отбитый у ВСУ опорный пункт
Военные ЦВО отбили у ВСУ опорный пункт и закрепились на занятых рубежах
Минобороны России опубликовало кадры разбитого опорного пункта вооруженных сил Украины на территории ЛНР, занятого российскими бойцами Центрального военного округа.
Ведомство сообщило в Telegram, что прорыв российских военных не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны ВСУ, украинские силы беспорядочно отступили на расстояние до 3 км от занимаемых ранее рубежей. ВСУ отступали в спешке, оставив военное имущество и тела своих убитых. При этом они дистанционно заминировали район противопехотными минами НАТОвского образца. Однако российские мотострелки успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступательные действия.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили 270 украинских военных.
В Польше назвали сроки поставки танков Leopard на Украину
Министр обороны Польши: Танки Leopard в марте попадут на Украину
Танки Leopard в марте окажутся на Украине, заявил польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Блащак заявил, что украинские танкисты сейчас проходят обучение в Польше, уже в середине марта военная помощь будет предоставлена, передает ТАСС.
Как пояснил польский министр, Германия формирует коалицию стран, которые располагают танками Leopard 2А6, а Польша – Leopard 2А4.
По словам Блащака, к конкретным декларациям Канады и Испании присоединилась Норвегия, идет работа с Финляндией, которая близка к решению передать танки.
Ранее СМИ сообщали, что немецкие вооруженные силы начнут учить украинских военных управлению танками Leopard 2 в феврале.
Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВВС Украины в ДНР
Российские Воздушно-космические силы сбили в Донецкой народной республике самолет украинских воздушных сил МиГ-29, сообщили в Минобороны России.
Истребительная авиация ВКС России сбила МиГ-29 у поселка Черевковка в ДНР, рядом с городом Славянском сбит украинский вертолет Ми-8, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Российские ПВО за сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS, уничтожили семь беспилотников у поселков Нововодяное, Коломыйчиха, Житловка (ЛНР), Александровка, Кирилловка (ДНР) и Пологи (Запорожская область).
С начала специальной военной операции уничтожены 385 самолетов, 208 вертолетов, 3121 беспилотник, 404 ЗРК, 7859 танков и других бронированных машин, 1019 машин РСЗО, 4091 орудие полевой артиллерии и минометов.
Ранее в феврале российские ВКС сбили у поселка Терновка в Запорожской области украинский Ми-8.
Минобороны объяснило необходимость указа о мобилизации для выплат военным
Минобороны сообщило о необходимости продолжения действия указа о мобилизации для сохранения социальных гарантий
Указ о частичной мобилизации не отменяют, поскольку он должен действовать для сохранения в силе социальных гарантий в отношении мобилизованных граждан, сообщило Минобороны России.
Если указ признают утратившим силу, то мобилизованные и их семьи лишатся «дополнительных специальных гарантий и компенсаций», а статус и денежное содержание мобилизованных «не будут соответствовать статусу и денежному содержанию» контрактников.
Указывается, что мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации, завершены, но «выполнение остальных мероприятий продолжается», передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что частичная мобилизация отвечает и другим задачам Минобороны, кроме призыва на военную службу, который уже завершен.
Опубликованы кадры боевых вылетов Су-30СМ и Су-35С ВКС России
Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов Су-30СМ и Су-35С ВКС в ходе спецоперации
Российское военное ведомство показало кадры боевых вылетов самолетов Су-30СМ и Су-35С ВКС России в ходе спецоперации, во время одного из них обнаружен и уничтожен самолет вооруженных сил Украины.
Как сообщает ведомство в Telegram, вылеты выполняются с подвешенными ракетами различного класса. Экипажи провели патрулирование, прикрывали действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.
Напомним, Минобороны России опубликовало кадры разбитого опорного пункта вооруженных сил Украины, занятого российскими военными Центрального военного округа на территории ЛНР.
Вассерман: Еврейская национальность не помешала Зеленскому назвать бригаду ВСУ «Эдельвейс»
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Не стоит удивлять тому, что Зеленский поддерживает идеи гитлеровской Германии. В идише существует поговорка – «болван-еврей хуже фашиста». И сегодня эти слова как нельзя лучше характеризуют политику Зеленского на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс». Аналогичное название носила горно-пехотная дивизия нацистской Германии.
«Эдельвейс» представляла собой горно-пехотную дивизию вооруженных сил нацистской Германии. Она была сформирована из альпинистов с хорошим боевым опытом. Участвовала в штурме Кавказа и была остановлена советскими солдатами», – рассказывает депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.
«Тот факт, что украинские политики допускают подобные аналогии в наименовании собственных бригад, говорит о многом. Власть в стране захватили идейные наследники нацистского режима. Более того, они хвастаются этой преступной идеологической преемственностью», – подчеркивает собеседник.
«Это сознательное подражание фашистам времен Второй Мировой войны. Отмечу, что происходящее никак не противоречит тому, что президент Украины Владимир Зеленский является евреем. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) ненавидела многие этносы», – акцентирует Вассерман.
«В частности, поголовному уничтожению подлежали цыгане, большая часть славян, а из латышей и литовцев планировали сделать рабов, трудящихся на благо Рейха. Более того, методика определения еврейства у нацистов существенно отличалась от традиций самого народа, особенно в части того, кого именно называть «своим», – рассказывает эксперт.
«Так что не стоит удивлять тому, что Зеленский поддерживает идеи гитлеровской Германии. В идише существует поговорка – «болван-еврей хуже фашиста». И сегодня эти слова как нельзя лучше характеризуют политику Зеленского на Украине», – резюмирует Вассерман.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвей». Соответствующий указ размещен на сайте офиса президента Украины. Отметим, что аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.
Отмечается, что подобная инициатива связана с необходимостью поощрения военного формирования за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости страны».
10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ была создана в октябре 2015 года. В 2016-2018 годах объединение принимало участие в украинской силовой операции в Донбассе. В марте 2016 в ее состав вошли два националистических формирования: батальоны «Айдар» (запрещен в РФ) и «Донбасс». Через несколько месяцев они были выведены из бригады.
В германской дивизии «Эдельвейс» вооруженных сил вермахта служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В годы Второй мировой войны дивизия принимала участие в боях против Красной армии, в том числе на Украине, в Донбассе и под Харьковом, а также на Северном Кавказе. На счету формирования сотни военных преступлений. В их числе депортация евреев в лагеря в Польше и казни итальянских военнопленных в Греции и Албании после того, как Рим в 1943 году подписал перемирие со странами антигитлеровской коалиции.
Напомним, накануне российские военные альпинисты установили Знамя Победы на вершине Эльбруса. Знамя установлено в честь 80-летия снятия фашистских штандартов – советские альпинисты сбросили их с обеих вершин Эльбруса 13 и 17 февраля 1943 года. В годы Великой Отечественной войны на Эльбрусе происходили ожесточенные бои с немецкой горно-стрелковой дивизией «Эдельвейс».
Ранее президент Владимир Путин, выступая с речью в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битвы, отметил: Россия снова находится перед лицом западной агрессии. «Нам снова угрожают немецкие танки Leopard, на борту которых кресты», – сказал президент.
Российский лидер также подчеркивал, что сегодняшние преступления неонацистов на Украине против мирных граждан, в частности этнические чистки и карательные акции, говорят о том, что власти этой страны забыли уроки истории.
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Путин: Права российских военных и их семей должны быть защищены
Путин: Права российских военных и их семей должны быть защищены законом
Права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона, заявил президент России Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.
Путин заявил, что уже приняты законы по социальной поддержке военных, мобилизованных граждан и членов их семей, внесены поправки и в процессуальное законодательство, передает ТАСС.
Президент отметил, что согласно принятым поправкам, предусматриваются дополнительные основания для приостановления судопроизводства, в том числе, если гражданин, являющийся стороной в деле, участвует в боевых действиях в составе ВС России и других российских воинских формирований, а также выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения.
Путин подчеркнул, что суды должны тщательно рассматривать такие вопросы и призвал защищать всей силой закона права военнослужащих и членов их семей.
«Важно, чтобы принятые по итогам съезда решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы. А значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом – залог развития России как правового, демократического государства», – подчеркнул президент.
Ранее в СПЧ заявили о создании в России системы индивидуального сопровождения участников СВО.
ОНФ планирует открыть центр реабилитации участников СВО на побережье Азовского моря
Центр, в котором смогут проходить реабилитацию получившие ранения участники специальной военной операции (СВО), планируют открыть на побережье Азовского моря.
Об этом сообщил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов при посещении Республиканской учебно-тренировочной базы «Ока» в Тульской области, где действует лагерь «Перезагрузка» для ветеранов СВО сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что более 150 активистов Народного фронта (ОНФ) ушли добровольцами в зону специальной военной операции.
Мариупольский «Азовмаш» полностью разминирован
Завод тяжелого машиностроения «Азовмаш» первым из промышленных предприятий полностью разминировали после боев за Мариуполь, сообщили в силовых ведомствах ДНР.
Как сообщил источник ТАСС, территория завода «Азовмаш» полностью разминирована.
Напомним, в августе российские саперы обнаружили и обезвредили 30 различных боеприпасов, в том числе и от ТРК «Точка-У», на территории мариупольского завода «Азовмаш».
Мирошник объяснил роль Красного Лимана для продвижения российских сил
Мирошник: Красный Лиман показывает, что линия обороны ВСУ в Донбассе сыплется на глазах
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ВСУ достраивают свои фортификационные сооружения в районе Красного Лимана, надеясь остановить наше продвижение на этом направлении. Но укрепления лишь немного отсрочат взятие города. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что ВСУ возводят фортификационные сооружения под Красным Лиманом.
«Минобороны подтверждает, что у нас есть успехи на Краснолиманском и Кременском направлениях. Вместе с тем, это, скорее всего, создание условий для дальнейшего продвижения. В настоящее время берутся опорные пункты, идет зачистка по лесам, что нетипично для степного Донбасса», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Естественно и в Красном Лимане, и в Северске ВСУ возвели очень мощные фортификационные сооружения. И сейчас они достраивают и доукрепляют их. Все прекрасно понимают, что эта линия, включающая Соледар и Артемовск, сыпется. Артемовск будет занят в ближайшее время, следом мы пойдем на Красный Лиман. Это осознают и ВСУ, поэтому пытаются хотя бы как-то зацепиться», – отметил он.
«Противник мобилизует в свою пользу все, что только можно. Для строительства укреплений они даже используют сельхозтехнику. Благодаря фортификациям противник сможет лишь увеличить время освобождения города российскими военными, но остановить неизбежный процесс им не удастся. Хотя украинское командование будет и дальше требовать держаться за город, превращая его тем самым в руины», – добавил собеседник.
«Дело в том, что нам уже приходилось освобождать Красный Лиман, но затем мы были вынуждены временно его оставить. Этот опыт подсказал военным, что большое значение имеет фиксация позиций. Необходимо сооружать свои мощные фортификации, выстраивать линию обороны и только затем двигаться дальше», – полагает Мирошник.
«То, что было нами сделано в районе Кременной и на Лисичанском направлении, выдержало мощнейшие удары и попытки контратак противника. Сейчас идет планомерное, поэтапное движение наших войск вперед. Когда мы возьмем Красный Лиман, ВСУ будут вынуждены отступить к следующей линии обороны, которая, судя по всему, пройдет в районе Славянска, Краматорска и Дружковки», – заключил Мирошник.
Ранее стало известно, что под Красным Лиманом возводятся новые фортификационные сооружения вооруженных сил Украины. Об этом сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. К инженерным работам, по его словам, привлекают не только военных, но также и гражданские муниципальные предприятия из Харькова. Кроме того, ВСУ задействуют сельскохозяйственную технику частных фермерских хозяйств.
Во вторник Минобороны сообщало, что в течение суток на Краснолиманском направлении уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ, а также установка реактивной системы залпового огня.
Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник ранее отмечал, что Красный Лиман станет следующим пунктом, который будут освобождать российские силы после установления контроля над Северском.
Напомним, город Красный Лиман был освобожден российским войсками в конце мая. 1 октября стало известно об отводе ВС РФ из города.
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