Швейцария заблокировала более 8 млрд долларов российских активов

Швейцария заблокировала российские активы на 8,1 млрд долларов

Правительство Швейцарии заблокировало активы из РФ на сумму 8,1 млрд долларов, но швейцарский банк Credit Suisse мог заблокировать и другие активы России, попавшие под санкции третьих стран, заявила пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Антье Бэрчи.

Бэрчи отметила, что по состоянию на 1 декабря 2022 года в Швейцарии заблокировано 7,5 млрд швейцарских франков (8,1 млрд долларов – прим. ВЗГЛЯД). По ее словам, согласно статье SonntagsZeitung, цифры, представленные Credit Suisse, включают не только средства, заблокированные из-за швейцарских санкций, но и средства, принадлежащие физическим или юридическим лицам, на которые наложены санкции в других странах, передает РИА «Новости».

Накануне Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более 19 млрд долларов), что значительно больше суммы 7,5 млрд франков, которая официально заблокирована властями Швейцарии в соответствии с санкциями Берна против Москвы.