ВОЗ предупредила об очень высоком риске распространения в мире холеры

Всемирная организация здравоохранения расценила как очень высокий риск распространения в мире холеры

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном в Женеве информационном бюллетене расценила как «очень высокий» риск распространения в мире холеры.

Как отмечает ВОЗ в информационном бюллетене, по состоянию на 1 февраля в мире из 18 государств продолжали поступать сообщения о новых случаях заболевания, и, согласно прогнозам, в ближайшие месяцы таких стран может стать больше, передает ТАСС.

В ВОЗ констатировали, что с 16 декабря 2022 года, когда был опубликован первый обзор по холере в мире, глобальная ситуация ухудшилась. Во всемирной организации отметили, что ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий, учитывая увеличение числа вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов.

Как пояснили в ВОЗ, поскольку в соответствии с сезонными моделями большие части мира в настоящее время находятся в периоде низкой или межэпидемической передачи, это число может увеличиться в ближайшие месяцы.

Особую обеспокоенность у всемирной организации вызывает высокая смертность, связанная с холерой. Многие страны сообщили о более высоких показателях летальности, чем в предыдущие годы. В 2021 году средний показатель летальности составил в среднем в мире 1,9%, а в Африке – 2,9%, что представляет собой значительное превышение допустимого уровня, составляющего менее 1%, и является самым высоким показателем, зарегистрированным более чем за десятилетие. При этом, согласно предварительным данным, аналогичная тенденция имеет место в 2022 и 2023 годах, констатировали в ВОЗ.

В организации напомнили, что за последние два столетия в мире было зарегистрировано семь пандемий холеры. Считается, что седьмая пандемия, продолжающаяся до сих пор, началась в 1961 году. Хотя в конце 1990-х годов заболеваемость в мире значительно снизилась, холера по-прежнему широко распространена в некоторых районах Азии и Африки. При этом, как подчеркивают в ВОЗ, глобальное бремя холеры в значительной степени неизвестно, поскольку о большинстве случаев не сообщается. Вместе с тем, согласно оценкам экспертов, ежегодно в мире заболевают около 2,9 млн человек и примерно в 95 тыс. случаях болезнь заканчивается летальным исходом.

Напомним, в сентябре минувшего года в Минобороны России заявили, что США интересовались изучением холеры и чумы, применение этих патогенов могли замаскировать под естественные вспышки.