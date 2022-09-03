В Минобороны России заявили о заинтересованности США в изучении холеры и чумы

США интересовались изучением холеры и чумы, применение этих патогенов могли замаскировать под естественные вспышки, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«Направленность проводимых Пентагоном работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины, основными из которых являются социально-значимые заболевания: корь, краснуха, туберкулез, СПИД. При этом американских заказчиков интересует совсем другая номенклатура, а именно: холера, туляремия, чума, Конго-Крымская лихорадка, хантавирусы», – заявил Кириллов на брифинге, передает РИА «Новости».

Отмечается, что эти возбудители изучались в рамках так называемых украинских проектов.

Ранее в Минобороны заявили, что Пентагон переносит незавершенные на территории Украины программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы.

Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.