Пентагон переносит незавершенные на территории Украины программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в другие страны постсоветского пространства, а также в государства Восточной Европы (такие как Болгария, Чехия) и страны Балтии», – говорится в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что расширение сети подобных лабораторий создает угрозы России. Политика США в биологической сфере позволяет бесконтрольно приближаться к границам России.

Так, в Минобороне сообщили о том, что в 2005 году Вашингтоном на Украину прошло несколько испытаний вакцин, вызывающих множество осложнений у испытуемых.

«В ходе испытаний, в котором приняли участие 1064 человека, было зарегистрировано 468 случаев осложнений. Во многом это объясняет факт переноса подобных высоко рисковых исследований за пределы национальной территории. Об этом свидетельствует подписанное 29 августа 2005 года, через год после этих исследований, соглашения между Минздравом Украины и министерством обороны США», – заявил Кириллов.

Отмечается нервная реакция Вашингтона на документы по биоисследованиям.

«Американские спецслужбы предпринимают беспрецедентные меры, чтобы у российской стороны не оказалось потенциальных свидетелей, близких к реализации закрытых военно-биологических проектов Пентагона на Украине», – добавил представитель Минобороны России.

Все это подтверждает угрожающий характер военно-биологической программы США, отметил он.

Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.