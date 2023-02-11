|
|
На МКС остается спокойной обстановка после разгерметизации «Прогресса МС-21»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Обстановка на борту Международной космической станции после разгерметизации контура корабля «Прогресс МС-21» осталась спокойной, все работает в штатном режиме, сообщил космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.
По его словам, экипаж открыл люки прибывшего на МКС грузового корабля и приступил к его разгрузке. Сразу появился запах свежих фруктов, что напомнило о новогоднем настроении, передает ТАСС.
Разгерметизированный космический грузовик после вывода с орбиты затопят в океане по плану, 18 февраля.
Ранее сообщалось, что контур «Прогресса МС-21» разгерметизировался, но экипажу ничего не угрожает.
На Западе захотели обсудить с Россией условия заключения мира
Обозреватель Times высказался за участие Запада в переговорах Украины и России о мире
|
|
Власти в Киеве должны понимать, что роль Запада не может заключаться исключительно в поставках бесплатного вооружения Украине, Запад должен иметь право голоса при будущих переговорах о мире, выразил мнение публицист Мэттью Пэррис в колонке Times.
Автор статьи назвал неверными призывы, чтобы исключительно президент Украины Владимир Зеленский принимал решение об условиях будущего урегулирования по своему усмотрению, так как у Запада есть интерес в определении параметров любого мирного договора, передает ТАСС.
По его словам, страны Запада скоро должны будут «сказать больше». По его мнению, должен будет наступить день, когда будет комната и стол, и обе стороны сидят вокруг него: Украина и Россия, но будет присутствие и третьей стороны, хотя и не в комнате, но оно будет сильно чувствоваться – это будут силы Запада, возглавляемые президентом США.
Напомним, в четверг Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт. В Кремле подчеркивали, что Россия, вопреки заявлениям стран Запада, воспринимает поставки тяжелых вооружений Украине как прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт.
Премьер Италии после встречи Макрона и Шольца с Зеленским назвала ЕС «Титаником»
Премьер Италии Мелони провела параллель между единством Европы и «Титаником»
|
|
Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не следовало встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Когда «Титаник» тонет, неважно, в каком классе у тебя билет, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Мелони заявила, что если бы ее пригласили на встречу с Зеленским, она бы посоветовала Макрону не проводить ее ради того, чтобы показать единство с Украиной, передает РИА «Новости».
Также премьер Италии, комментируя сообщения СМИ о конфликте между Римом и Парижем, отметила, что во Франции на встрече с Зеленским не было 25 из 27 лидеров стран ЕС.
«Вопрос не в «охлаждении» и «проблемах», а в том, что Италия является достаточно центральной страной в Европе, чтобы говорить, когда она с чем-то не согласна», – подчеркнула Мелани.
Она также добавила, что тот, кто считает, что Европа – клуб, где есть те, кто важнее всех, и те, кто меньше, ослабляет Европу, что есть первый и третий класс, ошибается.
«Стоит вспомнить «Титаник»: когда корабль затонет, неважно, сколько ты заплатил за билет», – напомнила премьер Италии.
Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже, после чего президенты Франции и Украины вместе вылетели на саммит ЕС.
По прибытии на встречу европейских лидеров премьер Италии Мелони назвала приглашение Зеленского в столицу Франции неуместным.
Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер не стали аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите ЕС в Брюсселе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В аэропорту Буэнос-Айреса задержали шестерых беременных россиянок
Шесть беременных гражданок России сейчас продолжают находиться в аэропорту столицы Аргентины после отказа им во въезде, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в республике Георгий Полин.
Ранее в аэропорту находились три беременных россиянки, сегодня к ним добавились еще три и около 25 россиян, прибывших в пятницу на том же рейсе. Их опрашивали на пограничном контроле несколько часов, а беременным отказали во въезде, передает ТАСС.
Первая девушка прилетела в Аргентину 7 февраля, а еще две – 8 февраля. Все имеют большой срок беременности. Им вынесли предписание «о недопущении въезда» на основании аргентинского закона о миграции.
Аргентинские СМИ писали, что в страну стали часто прилетать россиянки ради родов, так как это дает родившемуся автоматическое гражданство, а родители имеют право на ускоренное получение гражданства.
В Пентагоне раскрыли данные о сбитом над Аляской летательном аппарате
Пентагон: Сбитый над Аляской летательный аппарат был размером с небольшую машину
|
|
США не располагают данными о происхождении и возможностях сбитого над Аляской летательного аппарата, объект был размером с небольшую машину, не был схож по габаритам или форме со сбитым 4 февраля у Южной Каролины аэростатом, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
Представитель Пентагона сообщил, что 9 февраля Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) обнаружило радаром объект, который находился на высоте 40 тыс. футов и представлял угрозу для безопасности гражданской авиации. По его словам, обнаруженный над Аляской аппарат был сбит истребителем F-22, командование начало операцию по поиску обломков, передает ТАСС.
Райдер уточнил, что объект был размером с небольшую машину, не был схож по размеру или форме с разведывательным аэростатом, который был сбит у побережья Южной Каролины 4 февраля. Пресс-секретарь Пентагона также заявил, что, по предварительным данным, объект не был способен самостоятельно маневрировать, в отличие от сбитого китайского аэростата. Позднее Райдер отметил, что аппарат точно не являлся пилотируемым. При этом он отметил, в Пентагоне не располагают другими деталями об аппарате, включая какие-либо данные о его возможностях, назначении или происхождении.
Ранее Белый дом объявил, что Вооруженные силы США сбили на большой высоте у Аляски летательный аппарат, обломки которого упали на покрытые льдом морские пространства. Президент США Джо Байден назвал уничтожение летательного аппарата успехом.
Пушилин спрогнозировал итоги противостояния России и НАТО на Украине
Врио главы ДНР рассказал о том, каким должно быть завершение спецоперации
|
|
Нынешний конфликт может быть урегулирован только путем проведения «новой Ялтинской конференции», которая закрепит новый миропорядок. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с журналистами и блогерами. Он также рассказал, почему не видел перспектив выполнения Киевом Минских соглашений, и о нынешней ситуации на фронте.
В пятницу врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин встретился с журналистами, блогерами и общественными деятелями в рамках обсуждения темы «ДНР как часть России». Сперва речь зашла об обстановке на линии соприкосновения. Она стабильно напряженная – украинские войска бьют по тыловым городам. «Противник, где может нанести вред гражданской инфраструктуре, критической инфраструктуре, обязательно это делает», – сказал Пушилин.
Он также рассказал, что в Угледаре, который оказался в одном из эпицентров боевых действий, сейчас находятся порядка 1,4 тыс. мирных жителей, часть из них уже эвакуировали российские военные в Волноваху. Там людям оказывается вся необходимая помощь. Угледар расположен к юго-западу от Донецка и является важным логистическим узлом, взятие которого позволит остановить снабжение группировки ВСУ на Марьинском направлении, откуда, в частности, ведутся обстрелы западной части Донецка.
По его словам, российские силы закрепились в южной части Угледара, но ВСУ перебрасывают туда резервы «в достаточно больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились». Параллельно ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара.
Пушлин также отметил, что бойцы группы «Вагнер» закрепились в северной, южной и восточной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск. По его словам, остается лишь одна трасса – Артемовск – Часов Яр.
Кроме того, на встрече стало известно, что власти ДНР прорабатывают для Соледара дорожную карту по восстановлению соляных шахт, которые украинские силовики пытались уничтожить. Пушилин напомнил, что в городе после ухода ВСУ не осталось ни одного целого здания.
«Есть абсолютное понимание, что частный сектор, которого там было много, нецелесообразно восстанавливать. Альтернатива – это многоэтажные или малоэтажные застройки, но многоквартирные. С учетом того, что там абсолютно точно будут рабочие места за счет соляных шахт. Видно на местах, что противник пытался уничтожить все, что мог, видны целенаправленные взрывы изнутри. Все это обустроим, специалистов хватает», – добавил врио главы ДНР.
Пушилин сообщил и о принятом решении национализировать предприятия украинских олигархов в Донбассе.
«Ничего Ринату Ахметову в Донбассе уже не принадлежит. Это собственность государства. Все решения уже приняты. В дальнейшем предприятия будут работать в соответствии процедурой, которую утвердило правительство России, – это доверительное управление. Процедура запущена», – рассказал он, добавив, что помимо Ахметова есть значительный список «негодяев», чье имущество, «конечно, переходит государству».
Пушилин также раскрыл закулисье переговорного процесса с Украиной по обмену пленных. По его словам, Киев интересует только судьба боевиков националистического полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). «Простые рядовые военнослужащие, мобилизованные их не интересуют совсем. Их интересовали «азовцы», потому что это было сильно раскручено», – сказал он.
По его мнению, при обмене пленных и заключенных требуется индивидуальный подход. Отдельно это касается выпуска из тюрем политзаключенных на освобожденных территориях ДНР, потому что зачастую украинские власти осуждали их по уголовным статьям.
«Что делал украинский режим в предыдущие годы, чтобы эти люди не попадали в списки на обмен, чтобы их даже не показывать? Их переводили в уголовные статьи. Там были статьи за хранение оружия, взрывчатки, патронов, нападения... Соответственно, сейчас по их обращениям нужен индивидуальный подход. Нет механизма, чтобы их взять и одним решением освободить, процессуально очистить – только индивидуальный подход», – сказал Пушилин.
«Сейчас эти обращения мы собираем, они приходят и в наш адрес, и мы отрабатываем индивидуально... Это тянется годами, бывает. Стараются выработать комплексное решение, но пока его нет... У нас есть специально закрепленные за этим люди, которые стараются каждому помочь. Не всегда это получается быстро, потому что есть теперь еще и российское законодательство, которое нужно соблюдать», – добавил врио главы ДНР.
Говоря о внешнеполитическом треке, врио главы ДНР признался, что не видел перспектив выполнения Минских соглашений, а будущее Донбасса жители связывали только с Россией. «Эти Минские соглашения, много было опасений, вдруг Киев выполнит, как тогда Донбассу на Украину возвращаться?
Но мы-то знали на самом деле то, о чем сейчас уже в открытую, сняв маски, заявили и Меркель, и Олланд, и Джонсон.
Однако я, как участник переговорного процесса, был в этом плане абсолютно спокоен, не видел я никаких перспектив, что Киев сможет выполнить Минские соглашения», – сказал Пушилин. «Мы, конечно же, будущее Донбасса видели только с Россией», – добавил он. По его словам, жители не сомневались, что Донбасс станет частью России, и верили в это.
В ходе встречи Пушилин выразил уверенность, что нынешний конфликт между Россией и НАТО может быть урегулирован только путем проведения «новой Ялтинской конференции», которая закрепит новый миропорядок. Но сначала надо создать предпосылки для проведения такой конференции. «Где она будет? В Донецке или в Севастополе, к примеру? Но сначала надо создать предпосылки», – добавил врио главы ДНР.
Напомним, Ялтинская конференция руководителей государств – союзников по антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании) прошла с 4 по 11 февраля 1945 года в Крыму. Принятые на той встрече решения заложили основы послевоенного миропорядка.
Появилось видео попытки подрыва моста в Одесской области морским БПЛА
|
|
В Сети появились видеокадры удара морским беспилотником по стратегически важному мосту в подконтрольный ВСУ Затоке Одесской области.
На видеокадрах в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» видно, что атака проводилась с моря плавающим БПЛА, который быстро двигался по водной глади к мосту. После приближения к пролету сооружения предмет взорвался.
Отмечается, что пока неизвестно, насколько серьезно поврежден мост, Киев также старается не распространяться об этой атаке, передает «Царьград».
При этом издание подчеркивает, что с помощью таких средств поражения, поставленных НАТО, украинские националисты неоднократно пытались нанести ущерб русскому флоту, в том числе в гавани Севастополя.
В Минобороны России событие пока не комментировали.
Железнодорожный мост в Затоке является стратегически важным. Это единственный путь с запада Украины к южным регионам. В данный момент ВС России наносит ракетные удары и производит атаки с помощью БПЛА с целью остановить транспортные пути снабжения ВСУ на востоке страны.
Ранее белорусские пограничники и военнослужащие вооруженных сил страны перехватили разведывательный БПЛА, направлявшийся со стороны Украины вглубь территории республики.
Эксперт объяснил поиск странами Западом русскоязычного специалиста по украинским АЭС
Эксперты объяснил поиск Западом русскоязычного специалиста для перевода документации украинских АЭС
|
|
Вся документация по украинской атомной энергетике написана на русском языке. Им нужен специалист, который переведет всю нормативную базу для Норвегии и США, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что Норвегия ищет русскоязычного специалиста для реформы украинской атомной энергетики.
«Советский Союз оставил Украине большое наследство в ядерной отрасли. Все атомные станции были построены без каких-либо западных реакторов», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
«Как следствие, вся нормативная база, если заглянуть за переведенные на украинский язык титульные листы, написана на русском. Поскольку это очень специфическая отрасль, в которой надо досконально понимать физику и химию, вся эта система крайне нелинейна», – обращает внимание эксперт.
«Данная система не имеет описания на украинском языке. Для этого нет ни терминов, ни справочников, ни даже слов. К счастью, во времена «незалежності» у местных атомщиков хватало ума не переводить это на мову», – указывает собеседник.
«На Западе, напротив, есть своя терминология, которая опирается в основном на английский язык. В целом существует несколько языковых кластеров, которые качественно описывают ядерную энергетику, – английский, французский, русский и японский. В последнее время к ним добавляются хинди и мандарин», – отмечает Анпилогов.
«И специалист, которого ищут норвежцы, вероятно, нужен для того, чтобы переводить советские и российские нормативы на английский язык», – предполагает эксперт.
«Очевидно, что сейчас американцы будут всеми силами подминать под себя украинскую атомную отрасль. И учитывая полный разрыв всех отношений с Россией, надеяться на то, что Украина будет сохранять сотрудничество с нами – наивно. Норвегия в этом процессе задействуется, вероятно, лишь в качестве оператора», – заключил Анпилогов.
Ранее издание Lenta.ru сообщило, что в Норвегии ищут консультирующего специалиста для сотрудничества с Украиной в области атомной энергетики, следует из соответствующей тендерной документации. Владение русским языком является обязательным требованием к консультанту, который будет заниматься реформами украинской нормативно-правовой базой в сфере атомной энергетики.
При этом отмечается, что в 2014 году DSA (Норвежское управление по радиационной и ядерной безопасности) внедрило свою Программу двустороннего сотрудничества в области регулирования в Украине в рамках Норвежского плана управления и начало сотрудничество с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).
Предполагается, что консультант будет поддерживать обзор, разработку и внедрение законодательства на другом уровне на основе последних рекомендаций и публикаций МАГАТЭ, МКРЗ и АЯЭ и будет отвечать за обзор нормативных документов и поддержку процесса разработки и планирования, пишут авторы тендера.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВС США сбили на большой высоте у Аляски летательный аппарат
Белый дом: Вооруженные силы США сбили у Аляски на высоте 12 тыс. м летательный аппарат
Вооруженные силы Соединенных Штатов сбили у Аляски на высоте 12 тыс. м летательный аппарат, обломки упали на покрытые льдом морские пространства, заявил Белый дом.
В администрации Соединенных Штатов сообщили, что Вашингтон не знает, какой стране принадлежал сбитый у Аляски летательный аппарат, однако он был намного меньше ранее сбитого китайского аэростата. Там также заявили, что нет признаков, что сбитый летательный аппарат мог маневрировать. В Белом доме заверили, что рассчитывают поднять обломки уничтоженного у Аляски летательного аппарата, передает ТАСС.
Напомним, 5 февраля американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном ракетой AIM-9X. Китай выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат.
Бербок оправдалась за слова о «войне против России»
Глава МИД Германии Бербок объяснила слова о «войне против России» фразой «кто не ошибается, тот не живет»
Глава МИД Германии Анналена Бербок в газете Tagesspiegel признала, что допустила ошибку, заявив в конце января о том, что страны Европы якобы «ведут войну против России».
Бербок напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет», передает ТАСС.
Ранее глава МИД Германии призналась, что ее предупредили не шутить о канцлере ФРГ Олафе Шольце и не говорить ничего лишнего.
Напомним, в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге Бербок призвала европейские государства увеличить помощь Киеву, заявив, что страны Европы «ведут войну против России», а не друг против друга.
В Екатеринбурге Land Cruiser угнали за 53 секунды
Land Cruiser угнали за 53 секунды с парковки ТЦ в Екатеринбурге
|
|
У жительницы Екатеринбурга угнали Toyota Land Cruiser 200 за 53 секунды с парковки торгового центра. Момент похищения машины записала уличная камера, сообщили СМИ.
Автомобиль угнали с парковки ТЦ «Калинка» на улице 40 лет Октября, 75 (Уралмаш) вечером 3 февраля, пишет портал E1.ru.
По записи с уличной камеры удалось установить, что к машине подошел человек в черном и капюшоне, отключил сигнализацию и сел за руль. В это время мимо проходила девушка и даже не подозревала, что мужчина рядом совершает преступление. Еще через полминуты автомобиль уехал. Его хозяйка в это время находилась в магазине.
Женщина обратилась в полицию и объявила награду за любую информацию о местонахождении машины или помощь. По мнению потерпевшей, угон ее автомобиля могла совершить хорошо организованная банда, которая давно выслеживала ее внедорожник.
Ранее петербургский школьник угнал автомобиль каршеринга, его задержали сотрудники правоохранительных органов.
В США нашли «наиболее выгодную тактику» ВСУ на фронте
The New York Times: Основной целью Украины сейчас является Мелитополь
|
|
Аналитики выделяют основную очевидную цель для украинских военных – продвижение на юг зоны спецоперации, так как позиции ВС России на востоке надежно укреплены, пишет The New York Times.
По данным газеты, эксперты выделяют город Мелитополь как основную цель для наступления ВСУ, так как он находится на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной ветки, а это, в свою очередь, является важным источником снабжения российских войск на юге, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
В статье отмечается, что киевский режим при этом должен будет «сдерживать наступление российских военных, сохранять численность собственной армии и техники».
Как сообщила пресс-секретарь сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, российские военные ожидают такой тактики от Украины.
«Мы поддерживаем это напряжение», – сказала она.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими слухами и предсказаниями о «масштабном наступлении» российских военных в рамках спецоперации на Украине полна западная пресса.
США отправили авианосную ударную группу к берегам Турции
США отправили авианосец «Джордж Буш» на восток Средиземного моря ликвидировать последствия землетрясения в Турции
Соединенные Штаты отправляют авианосец «Джордж Буш» и сопровождающие его корабли в восточную часть Средиземного моря для участия в ликвидации последствий землетрясения в Турции, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Европейское командование США, как сообщил представитель американского военного ведомства, направило в помощь турецким властям личный состав, оборудование и целый ряд различных средств.
Авианосец, как сказал Райдер, будет оказывать логистическую поддержку спасателям, медпомощь и предоставлять свои вертолеты по мере необходимости, передает РИА «Новости».
Напомним, в прошлую субботу Турция обвинила посла США в подготовке цветной революции.
Лауреат президентской премии рассказал о реакции Путина на дреды
|
|
Президент Владимир Путин никак не прокомментировал прическу лауреата президентской премии по науке для молодых ученых за прошлый год океанолога Александра Осадчиева, который носит длинные дреды.
По его словам, во время общения после награждаения президент не произнес «ни слова, ни полслова» насчет прически Осадчиева, а служба протокола, охрана в Кремле, и все остальные работники были максимально корректны и вежливы, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что, естественно, он знал, кого он видит перед собой...Тема дредов в принципе не затрагивалась», – отметил ученый.
Осадчиев добавил, что считает «прогрессивным, когда люди с дредами воспринимаются так же, как и без дредов».
Кроме того, молодой ученый рассказал о том, что при работе с разными механизмами во время проведения арктических исследований носит специальную каску, а дреды прячет под куртку.
«На голову плохо налезает обычная каска, она не застегивается и сваливается. Но у меня есть специальная, именная каска, с креплением под широкую голову», – рассказал лауреат.
Осадчиев заверил, что требования безопасности во время исследований соблюдаются неукоснительно.
Напомним, в День российской науки, глава государства Владимир Путин вручил в Кремле премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год и провел встречу с лауреатами.
Ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН, доктор физико-математических наук Осадчиев стал лауреатом премии за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики, имеющие важное значение для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути.
В Литве назвали выступившие против участия россиян на Олимпиаде страны
По данным министра образования, науки и спорта Литвы Юргиты Шюгждинене, группа из 35 стран выступила против участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже россиян и белорусов.
В список вошли США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Япония и ряд других стран западной коалиции. При этом отмечается, что бойкотировать сами Игры эти страны не будут, поскольку они смогут и без этого продвигать свое решение о недопуске россиян, передает РИА «Новости».
Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все страны должны участвовать в Олимпийских играх.
Напомним, МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. Затем исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских атлетов на международные соревнования в нейтральном статусе.
Земфиру включили в список иноагентов
Минюст включил в реестр иноагентов певицу Земфиру и еще семь физлиц
|
|
В реестр иноагентов включены певица Земфира, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, политолог Аббас Галлямов и еще пять физлиц, сообщила пресс-служба Минюста России.
В сообщении на сайте ведомства говорится, что 10 февраля 2023 г. в реестр иностранных агентов включены З. Т. Рамазанова, Д. Г. Гудков, А. Р. Галлямов, Т. В. Намазбаева, С. С. Асланян, С. А. Шпилькин, А. В. Ривина и А. Н. Казанцева.
Отмечается, что З. Т. Рамазанова (Земфира) открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников.
По данным министерства, Гудков призывал к предоставлению вооружения Украине, введению мер ограничительного характера в отношении РФ, а также участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Гудков проживает за пределами Российской Федерации.
В ведомстве уточнили, что Галлямов распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО на Украине, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.
Ранее Минюст включил в реестр иноагентов блогера Николая Соболева.