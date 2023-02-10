В Белоруссии ввели лицензии на вывоз лука и яблок

В Германии указали на хамство Зеленского в адрес Шольца

Вальдемар Гердт: Шольцу придется терпеть хамство Зеленского из-за давления США

У представителей немецкой власти нет политической самостоятельности, поэтому они и дальше продолжат слушать хамство Владимира Зеленского, потакая всем указаниям США. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт и германский политолог Александр Рар. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как заставлял канцлера ФРГ Олафа Шольца отдать Украине вооружение.

«Ни один руководитель государства не разговаривает с немецким канцлером и другими лидерами так, как это делает Зеленский. Украинский президент максимально нагло и ультимативно втягивает нас в конфликт», – рассказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«При этом он наверняка осознает, что перспектив у него нет. В конечном счете его либо «сольют» союзники, как отработанный материал, либо он окажется под трибуналом за все чудовищные преступления. Поэтому Зеленский выцарапывает последнее, чтобы его покровители в Белом доме были довольны», – отметил собеседник.

«Своими играми Зеленский загнал себя в тупик. У него нет дороги назад. Кроме того, я не исключаю у него манию величия, потому что все вокруг его хвалят и благодарят за «героическое сопротивление российской агрессии», – допускает политик.

«Вместе с тем немецкое общество, вероятно, не узнает о хамском поведении украинского президента. Все средства массовой информации у нас находятся под жесточайшей цензурой. СМИ не расскажут о тональности его общения с Шольцем, чтобы не разрушать «святой образ» Зеленского. Кроме того, все мы помним, как его подчиненные оскорбляли наших политиков и запрещали им въезд на Украину», – отмечает Гердт.

«Как я уже неоднократно говорил, мировое сообщество переоценивает суверенность и самостоятельность Германии. Поэтому бессмысленно ожидать, что Шольц сможет предпринять какие-то суверенные шаги», – отметил Гердт.

В свою очередь германский политолог Александр Рар добавил, что «Украина успешно затягивает Германию в конфликт с Россией». «В одиночку ВСУ, даже при полной поддержке НАТО, с Россией не справится. Многие немцы, которые сначала осудили украинский конфликт, сейчас сильно встревожены возможным военным столкновением с Москвой», – рассказал он.

«Но правящие элиты, видимо, рассчитывают идти на дальнейшую конфронтацию. Они руководствуются следующими аксиомами: Россия не должна победить, Россия не должна восстановиться как сильная держава в Европе, а Украина якобы защищает либеральные ценности», – отметил эксперт.

«То, что украинские политики и дипломаты при поддержке США, Польши и Великобритании раздают нашей власти подзатыльники, лидеры Германии терпят. Нашим политикам смогли внедрить мысль о том, что Германия сама способствовала военному противостоянию на Украине, слепо сотрудничая последние годы с Россией. Президент Штайнмайер публично покаялся за свою прежнюю симпатию к России», – акцентировал политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самих больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», – сказал он.

Также украинский президент выразил благодарность за поставку Киеву системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС. Отмечается, что сейчас все больше политиков в Германии говорят о недостаточном оснащении германской армии. Как заявляла уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, сейчас оно даже хуже, чем до начала спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о поставках танка Panther. Напомним, на этой неделе Зеленский совершил турне по европейским столицам. Сначала в Лондоне состоялась встреча с премьером Риши Сунаком и английским королем Карлом III. Затем он посетил Париж и принял участие в трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. После чего отправился в Брюссель для участия в двухдневном саммите Европейского союза.

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