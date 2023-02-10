Глава Минстроя доложил Путину о развитии деревянного домостроения

Глава Минстроя рассказал Путину о развитии деревянного домостроения в России

Количество введенных деревянных домов увеличилось на 31% по отношению к 2021 году благодаря распространению всех действующих льготных ипотечных программ на индивидуальное жилищное строительство, заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на совещании по вопросам лесопромышленного комплекса.

По словам главы Минстроя, использование дерева при строительстве домов набирает спрос, из 102,7 млн квадратных метров жилья, введенных в прошлом году, более половины приходится на индивидуальное жилищное строительство. При этом за счет собственных и привлеченных средств в прошлом году 401,5 тыс. семей построили свой дом, четверть из которых – из дерева. Министр также отметил, что количество введенных деревянных домов увеличилось на 31% по отношению к 2021 году, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что на увеличение объема ввода частных домов повлияло принятое президентом России решение о распространении всех действующих льготных ипотечных программ на ИЖС, в результате чего количество выдаваемых кредитов на эти цели увеличилось в три раза. Всего в прошлом году на реализацию проектов индивидуального строительства было выдано 160 тыс. кредитов на 539 млрд рублей.

Министр подчеркнул, что для увеличения выдачи ипотеки на ИЖС Минстроем России совместно с ДОМ.РФ продолжается работа над применением действующего надежного и безопасного для граждан механизма по строительству многоквартирных домов алогично счетам эскроу на строительство индивидуального жилья.

Продолжается работа по расширению возможностей суперсервиса «Цифровое строительство», который позволяет пройти весь путь от подбора земельного участка, выбора проекта дома и подрядчика для строительства, получения подходящего ипотечного кредита, до регистрации завершенного объекта ИЖС.

«В целях поддержки жителей и развития лесопромышленного комплекса возможно поддержать те действия, которые мы совместно с Банком России и заинтересованными органами власти инициативу по приобретению предметов мебели российского производства, за счет средств ипотеки при покупке строящегося жилья», – подчеркнул глава Минстроя.

Указывается, что такой подход позволит снизить стоимость мебели для конечного потребителя за счет ее включения в тело кредита, а также обеспечит дополнительный спрос со стороны граждан на отечественную продукцию.

Отдельно в своем докладе Министр остановился на технологиях строительства с применением панелей из перекрестно склеенной древесины – CLT-панелей, которая позволяет возводить девятиэтажных домов. Кроме того, завершается выполнение 14 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, посвященных механической, сейсмической и пожарной безопасности объектов из дерева. Эти работы проводятся совместно с Минпромторгом России и МЧС России. Соответствующие изменения планируется внести в четыре основных свода правил в области строительства зданий и сооружений из дерева.

Министр отметил, что уже реализован «пилотный проект»: построено в очень короткие сроки два четырехэтажных жилых дома в Вологодской области в городе Сокол на 64 квартиры. Разрешение на строительство получили в апреле, а в сентябре закончили основные строительные работы, подчеркнул Файзуллин.

Кроме того, по словам министра, несколько регионов готовы выступить «пилотными» для строительства деревянных домов из панелей для расселения аварийного жилья.

Еще один вопрос, на который обратил внимание министр, – перевод котельных на биотопливо, так называемые пеллеты. Он указал на необходимость применять долгосрочные тарифы на тепловую энергию и заключать долгосрочные договоры с поставщиками биотоплива, чтобы регулировать стоимость гигакалорий для обеспечения стабильности в этом направлении.