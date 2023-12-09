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    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    5 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    45 комментариев
    9 декабря 2023, 22:53

    При ударе по Никополю повреждены инфраструктурный объект и склад

    Власти на Украине сообщили о повреждении инфраструктурного объекта и склада в Никополе

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Никополь в Днепропетровской области Украины в результате дневных ударов повреждены инфраструктурный объект и склад, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

    Лысак сообщил, что пострадавших и погибших в результате дневных ударов по Никополю нет, но «повреждены инфраструктурный объект, складское здание», передает РИА «Новости».

    Ранее власти Кривого Рога в Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах в городе.

    Минобороны сообщили, что российские военные в последние сутки ударили по местам производства боеприпасов для РЗСО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром».

    9 декабря 2023, 05:28
    На Украине заявили о подготовке к новому наступлению

    Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке к новым наступательным операциям

    На Украине заявили о подготовке к новому наступлению
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска разрабатывают план новых наступательных и оборонительных операций, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ).

    Кулеба считает,  что любая пауза в боевых действиях даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым действиям, поэтому на Украине готовят бригады для новых контрнаступательных и оборонительных операций, пишет The Wall Street Journal, передает «Газета.Ru».

    Издание сообщает, что украинские военные в настоящее время роют траншеи в районе Лимана.

    Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    Напомним, Washington Post пишет, что Вашингтон неверно оценил возможность преобразования ВСУ в боевую силу западного образца в короткие сроки. Также издание рассказало о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления.

    Коментарии (25)
    9 декабря 2023, 12:44
    Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ готовятся к бегству
    Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ готовятся к бегству
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Жительница Херсона рассказала, что солдаты ВСУ открыто грабят жилые дома и квартиры, а свои действия объясняют тем, что ничего не хотят оставлять русским.

    Полиция же бездействует, на сообщения о грабежах нет никакой реакции, передает РИА «Новости» слова женщины.

    Местные жители предположили, что украинские войска готовятся к бегству.

    Женщина рассказала, что утром несколько солдат ВСУ зашли в подъезд ее многоэтажного дома, чтобы ограбить квартиры. Один из солдат в ответ на возмущения заявил: «Вы что хотите все... (русским - прим. ВЗГЛЯД) оставить?!». Она вызвала полицию, но никто не приехал.

    Ранее власти Украины ограничили для солдат ВСУ въезд в Херсон, потому что все чаще приезжают «ряженые военные», которые грабят оставшееся в городе мирное население.

    Коментарии (13)
    9 декабря 2023, 14:50
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    ВС России нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по местам производства боеприпасов для РЗСО «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром», сообщило Минобороны России.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, цели ударов достигнуты, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все назначенные объекты поражены.

    В пятницу Минобороны указывало, что с 3 по 8 декабря ВС России нанесли 30 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, поражены арсеналы, места хранения боеприпасов для артиллерии, базы ГСМ, пункты размещения подразделений ВСУ.

    Коментарии (19)
    9 декабря 2023, 13:20
    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским в главной роли

    Зампред Совбеза Медведев описал сценарий «последнего эпизода «Слуги народа» с Зеленским в главной роли

    Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с Зеленским в главной роли
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев описал сценарий «последнего эпизода киноэпопеи «Слуга народа» в президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

    «Президент Василий Голобородько (персонаж сериала «Слуга народа», которого играет Зеленский, – прим. ВЗГЛЯД) находится в бункере, стилизованном под свой официальный кабинет… Над столом портреты трех учителей – Адольфа, Бенито и Степана (в центре). Голобородько очень изменился после предыдущего сезона сериала: постарел на двадцать лет, оброс клочковатой неаккуратной щетиной, волосы сальные, щеки впали, взгляд бегающий, затравленный. На нем зеленая давно не стиранная футболка с тризубом», – пишет в своем Telegram-канале зампред.

    Согласно описанному им сценарию, Голобородько бесцельно слоняется по кабинету, иногда садится за стол, ворошит бумаги, периодически берет в руки телефон, «что-то неразборчиво кричит в трубку на смеси суржика и русского мата».

    «Затем обессиленно разваливается в кресле, достает коричневую папку и что-то в ней нюхает. Черты его лица разглаживаются, он закрывает глаза и успокаивается на время», – продолжает Медведев.

    Затем, по тексту Медведева, раздается стук в дверь, а зашедший помощник начинает доклад.

    «Две новости. Хорошая: контрнаступ идет успешно. Правда, мы пока отступаем. Плохая: москали и пиндосы взяли нас в клещи», – говорит помощник, согласно сценарию.

    По словам докладчика, которого слушает Василий Голобородько, группировка русских развивает наступление, подчеркивая, что Москва готова вернуться к переговорам, в то время как «американцы провалили вопрос поставок оружия и выталкивают Украину на мир с русскими».

    Президент Украины в ответ отмечает, что «переговоры будут означать конец для них, заверяя, что произойдет «новый Майдан с передачей власти Подлужному, Говнюшенко и Дристовичу».

    «А что, наши платежи компаниям Хантера не доходят до маразматика?» – уточняет при этом Василий Голобородько, на что получает ответ о том, что «Хантер, похоже, отохотился».

    Согласно сценарию Медведева, президент долго думает, после чего «проникновенно нюхает содержимое коричневой папки» а затем «начинает молиться на Адольфа, Степана и Бенито», совершая при этом земные поклоны.

    После этих действий он, по сценарию, садится за стол и начинает записывать обращение в соцсети, в котором заявляет, что Украина никогда не была так близка к долгожданной победе, а контрнаступ достиг запланированной цели.

    «Хочу обратиться к нашим врагам: вы не дождетесь от меня позорного мира! Я уйду, как завещали мне мои учителя. Причем, чтобы не завершить мою жизненную миссию так, как это сделали Бенито и Степан, я принял решение уйти, как Адольф», – заключает Василий Голобородько.

    В финале, по задумке зампреда, президент «вдыхает живительный порошок, после чего его голова бессильно падает на стол», а «на устах застывает блаженная улыбка, чем-то напоминающая улыбку персонажа Роберта де Ниро в китайской курительной опиума из фильма «Однажды в Америке».

    Коментарии (20)
    9 декабря 2023, 03:44
    Стало известно о хаосе в штабах ВСУ из-за неопределенности в США

    NYT: ВСУ не сможет планировать операции из-за неопределенности в США

    Стало известно о хаосе в штабах ВСУ из-за неопределенности в США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Неопределенность относительно помощи от США помешает Украине планировать действия на фронте, заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн газете New York Times.

    Украина не знает, на какое количество снарядов может рассчитывать. По словам Бергманна, неопределенность по поводу американской помощи уже начала приводить к «хаосу» в планировании ВСУ, передает РИА «Новости».

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

    Коментарии (15)
    9 декабря 2023, 05:46
    Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении

    Минобороны: Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении

    Российские военные поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные группировки «Центр» нанесли поражение двум бригадам ВСУ и одной бригаде украинской нацгвардии на Краснолиманском направлении, и уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    Савчук пояснил, что в районе Серебрянского лесничества была разбита штурмовая группа 5-й бригады нацгвардии Украины. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад около Червоной Дибровы и Григоровки, всего уничтожено до 290 военнослужащих ВСУ, передает ТАСС.

    Также, добавил Савчук, артиллеристы ЦВО поразили три опорных пункта и более 30 артиллерийских позиций украинских войск.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана.

    Коментарии (10)
    9 декабря 2023, 14:14
    Глава минобороны Украины заявил о «наработках» для «возврата» Крыма

    Глава минобороны Украины Рустемов заявил о подготовке «наработок» для «возврата» Крыма

    Глава минобороны Украины заявил о «наработках» для «возврата» Крыма
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство готовит к 2024 году некие «наработки», которые позволят ему «забрать» Крымский полуостров, заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

    Киевский режим не обладает «столь мощным флотом», но готовит «наработки» на 2024 год, которые позволят сделать так, чтобы российские военные «отошли навсегда из нашего Крыма», заявил Умеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, который «очень ждет возвращения на Украину». Глава региона Сергей Аксенов заявил, что Зеленский лжет.

    Коментарии (38)
    9 декабря 2023, 17:58
    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу

    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу продолжить оказывать помощь Украине

    Захарова сыронизировала в ответ на просьбу жены Зеленского к Западу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Супруга украинского президента Елена Зеленская, вероятно, заждалась новогодних подарков, по этой причине она попросила западные страны продолжать оказывать помощь киевскому режиму, пошутила представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на интервью первой леди Украины, в котором та попросила страны Запада продолжить оказывать помощь украинскому руководству.

    Брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов, сыронизировала дипломат.

    Напомним, Елена Зеленская в интервью заявила, что ее страна нуждается в помощи, и ей «больно видеть признаки того», что «страстное желание помочь может угаснуть».

    Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что супруга украинского лидера в ходе визита в Нью-Йорк за вечер потратила в ювелирном магазине свыше 1 млн долларов.

    Коментарии (4)
    9 декабря 2023, 07:05
    Украину предупредили о риске лишиться промышленности

    Депутат Рады Магомедов: Россия может полностью лишить Украину промышленности

    Украину предупредили о риске лишиться промышленности
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия может полностью лишить Украину промышленности, за демилитаризацией страны последует ее деиндустриализация, заявил депутат Верховной рады Муса Магомедов в интервью каналу Politeka.

    Политик заявил, что 19 процентов предприятий на Украине полностью остановлены, а половина производств работает себе в убыток. Остальные – работают и платят налоги, передает РИА «Новости».

    Депутат считает, что Украине нельзя ждать окончания конфликта, чтобы восстановить промышленность, иначе она рискует ее потерять навсегда.

    Ранее сенатор Константин Долгов объяснил газете ВЗГЛЯД, почему Украине лучше быть с Россией.

    Коментарии (15)
    9 декабря 2023, 09:27
    Артем Жога назвал обвинения СБУ шагами «умственно отсталых»

    Герой ДНР Артем Жога назвал обвинения СБУ шагами «умственно отсталых»

    Артем Жога назвал обвинения СБУ шагами «умственно отсталых»
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Народного совета ДНР, Герой ДНР и командир батальона «Спарта» Артем Жога охарактеризовал новые обвинения СБУ в его сторону, как шаги «умственно отсталых».

    По его словам, не представляется возможным комментировать сумасшедших и умственно отсталых людей, передает РИА «Новости».

    Накануне киевский режим заочно предъявил Жоге обвинение в коллаборационизме. До этого на Украине Жогу заочно приговорили к 12 годам тюрьмы «за участие в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях».

    Напомним, Герой ДНР Жога передал президенту России Владимиру Путину просьбу граждан страны выдвинуться на выборы в качестве кандидата на пост главы государства.

    Коментарии (4)
    9 декабря 2023, 15:13
    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой

    Офицер США Дэвис: Возможности ВПК России заставят Украину пойти на переговоры с Москвой

    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Возможности ВПК России заставят Вашингтон и Киев пойти на переговоры, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    По его словам, наступление ВСУ провалилось, и еще одно точно не станет успешным, так как российская армия стала еще сильнее, чем раньше, к тому же у российских военных есть промышленные возможности, чтобы производить больше вооружений, передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что сколько денег США не дали бы Украине, это не поможет Киеву.

    «Нужно сделать что-то другое. Нам нужно просто сказать: «Мы даем вам только оружие для защиты. Мы не дадим вам что-либо для начала какого-то нового наступления в 2024 году, которое не сработает», – отметил Дэвис.

    Офицер заметил, что в этом случае Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, после чего будет найдено какое-то рациональное заключение.

    «Мы будем поддерживать вас, сколько потребуется» – я думаю, нам стоит немедленно выбросить это из лексикона», – заключил он.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    В США уже выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Коментарии (12)
    9 декабря 2023, 10:49
    Украинские военные стали избегать стрелкового боя в районе Артемовска

    «Ламберт»: Украинские военные стараются не вступать в стрелковый бой в районе Артемовска

    Украинские военные стали избегать стрелкового боя в районе Артемовска
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные на артемовском направлении в ДНР стараются не вступать в стрелковые бои и часто сдают в плен или предпочитают отступать, рассказал один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса.

    По словам командира с позывным «Ламберт», солдаты ВСУ периодически сдаются в плен, но уже в ходе боя, когда понимают, что шансов нет, передает ТАСС.

    Командир одного из штурмовых отрядов бригады с позывным Чибилия отметил, что отдельные украинские бойцы проявляют стойкость и бьются до конца.

    Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о мародерстве солдат ВСУ на правом берегу Днепра.

    Коментарии (2)
    9 декабря 2023, 02:30
    Премьер Украины обвинил Кличко в подтоплении в киевском метро

    Премьер Украины Шмыгаль обвинил власти Киева в подтоплении метро

    Премьер Украины обвинил Кличко в подтоплении в киевском метро
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей синей ветки киевского метро, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

    Украинский премьер напомнил, что киевский метрополитен является и транспортной артерией и бомбоубежищем, а теперь из-за бездействия властей города, безопасность киевлян находится под угрозой, передает «Газета.Ru».

    Шмыгаль отметил, что в субботу пройдет заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на которую ждут мэра Киева Виталия Кличко.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что на синей ветке метро в Киеве закрыли шесть станций метро из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Украинская прокуратура начала досудебное расследование по делу о халатности.

    Коментарии (15)
    9 декабря 2023, 14:56
    В Норвегии из-за событий на Украине начали копать могилы

    NRK: Норвежские военные практикуют похороны солдат из-за событий на Украине

    В Норвегии из-за событий на Украине начали копать могилы
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Норвежские солдаты проводят тренировочные похороны в связи с опасениями касательно обострения украинского конфликта, сообщает NRK.

    В статье указано, что сценарии войны стали острее и реальнее после того, как в прошлом году война пришла на Украину и в Европу, поэтому норвежские солдаты практикуют активные военные действия, а гибель людей и захоронение однополчан, передает РИА «Новости».

    Как уточняет NRK, в ходе «тренировочных» похорон солдаты норвежской армии психологически готовят себя к потенциальному конфликту.

    Так, по словам сержанта Стиана Мо, бойцам важно «тренировать головы», чтобы быть готовыми к войне.

    Как в свою очередь отметил солдат Йенс Эспеланд, побывавший на учебном захоронении своих товарищей, стоит подумать и поразмышлять о том, что на самом деле представляет собой повседневная жизнь, подчеркнув, что к чему-то подобному невозможно подготовиться должным образом.

    Ранее американский эксперт заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется поставить точку в конфликте.

    Коментарии (10)
    9 декабря 2023, 07:35
    В КНДР назвали самоубийством помощь Южной Кореи Украине

    ЦТАК: Военная помощь Украине со стороны Южной Кореи повлечет за собой последствия

    В КНДР назвали самоубийством помощь Южной Кореи Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Безрассудная военная помощь Украине со стороны Южной Кореи сравнима с «самоубийством», приведет к разрушительным последствиям, следует из статьи международного обозревателя Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Ро Чжу Хена.

    Чжу Хен пишет, что «проамериканское раболепное поведение» Южной Кореи поражает даже самые русофобские страны Запада. Журналист считает, что неверный выбор Сеула неизбежно повлечет за собой негативные результаты и разрушительное бедствие, передает РИА «Новости».

    По его словам, помощь «марионеточной клике» Зеленского является концентрированным проявлением враждебности к России, военным преступлением против мира, проводящим к затягиванию кровавой ситуации на Украине.

    В Минобороны Южной Кореи заявили, что страна оказывает Украине только гуманитарную помощь и предоставляет ряд военных товаров, но не вооружения.

    Ранее издание Washington Post сообщило, что Южная Корея в этом году стала более крупным поставщиком артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм для Украины, чем все европейские страны вместе взятые.

    Между тем, США и Южная Корея приняли обновленную стратегию сдерживания КНДР.

    Коментарии (5)
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