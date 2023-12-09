До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Украинские военкомы провели рейд на спорткомплекс в Закарпатье
В украинской Закарпатской области на рекреационный комплекс «Косино» провели рейд сотрудники военных комиссариатов, посетителей выгнали «под дулами автоматов» на улицу и раздали повестки, сообщают украинские СМИ.
Инцидент произошел 7 декабря, в комплекс прошли несколько десятков неизвестных мужчин в балаклавах и военной форме с автоматами, сообщили в администрации учреждения, передает РИА «Новости».
Они выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов посетителей, включая детей, женщин, и пожилых людей. Директор комплекса попросил предъявить удостоверения и документы, но к нему применили физическую силу, сообщили очевидцы.
В числе людей в военной форме были руководители Закарпатского и Ужгородского военных комиссариатов – Андрей Савчук и Игорь Тищук. Тищук нанес телесные повреждения адвокату и отобрал мобильный телефон у правозащитника, снимавшего происходящее на видео.
В администрации указали, что в санаториях и спортивных заведениях Ужгородского, Хустского, Мукачевского, Свалявского и Береговского районов прошли похожие рейды.
Администрация «Косино» сообщила о произошедшем в национальную полицию, СБУ и Главное бюро расследований.
Ранее украинский военнопленный сообщал, что в Одессе появился военкомат «закрытого типа», где насильно удерживают мобилизуемых, режим учреждения схож с тюрьмой.