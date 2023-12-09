Украинские военкомы провели рейд на спорткомплекс в Закарпатье

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел 7 декабря, в комплекс прошли несколько десятков неизвестных мужчин в балаклавах и военной форме с автоматами, сообщили в администрации учреждения, передает РИА «Новости».

Они выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов посетителей, включая детей, женщин, и пожилых людей. Директор комплекса попросил предъявить удостоверения и документы, но к нему применили физическую силу, сообщили очевидцы.

В числе людей в военной форме были руководители Закарпатского и Ужгородского военных комиссариатов – Андрей Савчук и Игорь Тищук. Тищук нанес телесные повреждения адвокату и отобрал мобильный телефон у правозащитника, снимавшего происходящее на видео.

В администрации указали, что в санаториях и спортивных заведениях Ужгородского, Хустского, Мукачевского, Свалявского и Береговского районов прошли похожие рейды.

Администрация «Косино» сообщила о произошедшем в национальную полицию, СБУ и Главное бюро расследований.

Ранее украинский военнопленный сообщал, что в Одессе появился военкомат «закрытого типа», где насильно удерживают мобилизуемых, режим учреждения схож с тюрьмой.