До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.4 комментария
Глава «Волонтеров-медиков» объяснила важность решения Путина участвовать в выборах
Волонтер Зацепурина: Решение Путина идти на выборы напрямую связано с безопасностью России
Сейчас России как никогда нужна стабильность. Поэтому решение президента Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на будущих выборах – единственно правильное и безальтернативное, сказала газете ВЗГЛЯД волонтер Анастасия Зацепурина. В субботу в Москве прошло совещание инициативной группы по поддержке выдвижения Путина кандидатом в президенты России.
«Мы поддерживаем решение президента Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на президентские выборы в 2024 году. Это единственно правильное решение, потому что в стране нужна стабильность. Мы благодарим его за поддержку, которую он оказывает развитию молодежи и добровольческого движения в России», – сказала Анастасия Зацепурина, участник инициативной группы, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».
«Добровольцы сегодня – не просто люди, которые помогают добрыми делами. Это социально-ориентированные граждане нашей страны, патриоты, которые готовы принять все вызовы и оказать помощь там, где она нужна, чтобы Россия становилась сильнее и безопаснее», – отметила собеседница.
«В приоритетах любого государства всегда находится безопасность, которая в том числе зависит от качества жизни и здоровья граждан. Мы, волонтеры-медики, видим своей миссией сохранение и поддержание здоровья россиян, и мы рады, что президент поддерживает нашу деятельность», – подчеркнула спикер.
«Буквально на прошлой неделе был подписан закон о расширении мер поддержки добровольческих движений, в рамках которого также затрагивается обозначение четких требований для допуска добровольцев для оказания помощи в медицинских и социальных учреждениях. Это позволит нам избежать предъявления излишних требований к добровольцам, увеличить количество волонтеров в медицинских организациях и улучшить качество оказания медицинской помощи», – отметила она.
«Мы чувствуем поддержку государства в лице президента, который лично принимает участие в награждении лучшего добровольца России, поздравляет всех причастных россиян с Днем волонтера. Для нас это участие важно и многое значит. Волонтеры-медики готовы оказывать поддержку президенту и вносить свой вклад в сохранение здоровья граждан», – резюмировала Зацепурина.
В субботу в центральном исполкоме «Народного фронта» состоялось совещание инициативной группы по поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России. Собравшиеся решили провести большое собрание инициативной группы по выдвижению 16 декабря. Член группы, актер Владимир Машков предложил сделать это в концертном зале Зарядье в центре Москвы.
Накануне Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. «Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал Путин.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что решение президента баллотироваться на новый срок стало историческим, потому что в период проведения СВО на нем лежит огромная ответственность как за внутреннее развитие России, так и за ее безопасность и будущее.