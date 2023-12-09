Глава «Волонтеров-медиков» объяснила важность решения Путина участвовать в выборах

Волонтер Зацепурина: Решение Путина идти на выборы напрямую связано с безопасностью России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мы поддерживаем решение президента Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на президентские выборы в 2024 году. Это единственно правильное решение, потому что в стране нужна стабильность. Мы благодарим его за поддержку, которую он оказывает развитию молодежи и добровольческого движения в России», – сказала Анастасия Зацепурина, участник инициативной группы, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

«Добровольцы сегодня – не просто люди, которые помогают добрыми делами. Это социально-ориентированные граждане нашей страны, патриоты, которые готовы принять все вызовы и оказать помощь там, где она нужна, чтобы Россия становилась сильнее и безопаснее», – отметила собеседница.

«В приоритетах любого государства всегда находится безопасность, которая в том числе зависит от качества жизни и здоровья граждан. Мы, волонтеры-медики, видим своей миссией сохранение и поддержание здоровья россиян, и мы рады, что президент поддерживает нашу деятельность», – подчеркнула спикер.

«Буквально на прошлой неделе был подписан закон о расширении мер поддержки добровольческих движений, в рамках которого также затрагивается обозначение четких требований для допуска добровольцев для оказания помощи в медицинских и социальных учреждениях. Это позволит нам избежать предъявления излишних требований к добровольцам, увеличить количество волонтеров в медицинских организациях и улучшить качество оказания медицинской помощи», – отметила она.

«Мы чувствуем поддержку государства в лице президента, который лично принимает участие в награждении лучшего добровольца России, поздравляет всех причастных россиян с Днем волонтера. Для нас это участие важно и многое значит. Волонтеры-медики готовы оказывать поддержку президенту и вносить свой вклад в сохранение здоровья граждан», – резюмировала Зацепурина.

В субботу в центральном исполкоме «Народного фронта» состоялось совещание инициативной группы по поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России. Собравшиеся решили провести большое собрание инициативной группы по выдвижению 16 декабря. Член группы, актер Владимир Машков предложил сделать это в концертном зале Зарядье в центре Москвы.

Накануне Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. «Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал Путин.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что решение президента баллотироваться на новый срок стало историческим, потому что в период проведения СВО на нем лежит огромная ответственность как за внутреннее развитие России, так и за ее безопасность и будущее.