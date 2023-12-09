До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.0 комментариев
Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря
Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря в зале «Зарядье»
Собрание группы избирателей по выдвижению действующего росисйского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты России состоится в московском концертном зале «Зарядье», сообщил народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.
Как передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД, большое собрание инициативной группы граждан по выдвижению Путина состоится 16 декабря.
Машков отметил, что в ходе встречи инициативной группы обсуждался вариант проведения собрания на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ, однако выяснилось, что пространство выставки уже расписано до марта, передает ТАСС.
В этой связи руководство парка «Зарядье» заверило, что готово принять собрание в киноконцертном зале.
Напомним, Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.