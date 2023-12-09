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    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

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    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    39 комментариев
    9 декабря 2023, 12:43

    Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря

    Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря в зале «Зарядье»

    Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Собрание группы избирателей по выдвижению действующего росисйского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты России состоится в московском концертном зале «Зарядье», сообщил народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

    Как передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД, большое собрание инициативной группы граждан по выдвижению Путина состоится 16 декабря.

    Машков отметил, что в ходе встречи инициативной группы обсуждался вариант проведения собрания на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ, однако выяснилось, что пространство выставки уже расписано до марта, передает ТАСС.

    В этой связи руководство парка «Зарядье» заверило, что готово принять собрание в киноконцертном зале.

    Напомним, Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

    9 декабря 2023, 03:08
    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента

    Кирби об участии Путина в выборах президента: Это будет гонка, что надо

    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя участие Владимира Путина в выборах президента России, заявил, что «будет гонка, что надо».

    Кирби прокомментировал со смехом сообщения об участии Путина в выборах президента России. Он заявил, что все, что он может сказать об этом: «Это будет гонка, что надо», передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта». Короткая беседа произошла во время неформального общения Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с участниками церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» Героев России.

    Коментарии (49)
    8 декабря 2023, 14:10
    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году

    Путин дал согласие на выдвижение на выборах президента России в 2024 году

    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

    Президент ответил согласием, передает ТАСС слова участников церемонии.

    Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Коментарии (98)
    8 декабря 2023, 15:19
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

    «Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал он, отвечая на просьбу спикера парламента ДНР Артема Жоги участвовать в выборах в 2024 году, передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что пойдет на новый президентский срок, потому что сегодня «по-другому нельзя», передает РИА «Новости».

    Путин поблагодарил за поддержку. «Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные», – сказал президент.

    О том, что Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, ранее в пятницу сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Жога.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (25)
    8 декабря 2023, 13:55
    Путин: Бойцы ВС России полностью развеяли миф о неуязвимости западной техники
    Путин: Бойцы ВС России полностью развеяли миф о неуязвимости западной техники
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Миф о неуязвимости военной техники, производимой на Западе, развеян российскими военными в ходе специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

    Президент в пятницу вручит «Золотые Звезды» Героев России нескольким бойцам, передает ТАСС.

    «Это уроженцы самых разных регионов нашей страны – от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей, и все они плечом к плечу защищают общую, единую для всех Родину», – сказал Путин.

    Военнослужащие смело и отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры, в том числе совсем молодые люди, своим примером, невзирая на полученные ранения, вели за собой подразделения.

    «Уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства. Полностью развеяли миф о их неуязвимости», – заключил глава государства.

    В сентябре глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал, как российские военные с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет» уничтожили британский танк Challenger 2 в Запорожской области.

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    8 декабря 2023, 15:48
    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 не было домашней заготовкой

    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 было спонтанным

    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 не было домашней заготовкой
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин спонтанно принял решение о том, чтобы объявить о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, это не было домашней заготовкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков добавил, что предвыборная кампания Путина по переизбранию на новый президентский срок де-факто началась, но требуется выполнить все необходимые формальности, передает ТАСС.

    «Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться, ему нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он уже станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании», – сказал представитель Кремля.

    В пятницу президент России Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. Глава государства признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

    Ранее в ЦИК сообщили, что выборы президента России впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (9)
    8 декабря 2023, 16:03
    Медведев: Работа Путина в должности президента должна быть продолжена

    Медведев назвал логичным и правильным выдвижение Путина на новый срок

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение президента Владимира Путина выдвинуться на новый срок – логичное и правильное, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Необходимо принимать во внимание нынешнюю ситуацию и драматический период, который переживает Россия, с учетом этого Путин принял «абсолютно логичное и правильное» решение, сказал Медведев, передает РИА «Новости».

    «Его работа в должности президента должна быть продолжена», – добавил он.

    Напомним, в пятницу Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах в 2024 году. Выборы главы государства в России в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (2)
    8 декабря 2023, 13:35
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превышает 78%

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 27 ноября по 3 декабря, за последнюю неделю не изменился и составляет 78,5%, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    «На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,5% участников опроса (без изменений), а уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,6 п. п. и составляет 75,8%», – отмечается в исследовании.

    Деятельность правительства России одобряют 51,4% опрошенных (плюс 1,7 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 53,3% респондентов (плюс 1 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,9% опрошенных (плюс 0,8 п. п.), передает ТАСС.

    Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,5% (минус 0,6 п. п.), лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 27,9% (минус 1,5 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 18,3% (плюс 1,3 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,4% (плюс 0,6 п. п.).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 39,8% (минус 1,1 п. п.), КПРФ – 10,4% (плюс 1,2 п. п.), ЛДПР – 9,2% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 4,3% (минус 0,1 п. п.), «Новых людей» – 5% (плюс 0,6 п. п.).

    Опрос проводился среди совершеннолетних россиян методом телефонного интервью. На протяжении недели каждый день опрашивались 1,6 тыс. россиян, всего в исследовании за неделю приняли участие 11 тыс. 200 человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

    Кроме того, по данным исследования, которое провел Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), подавляющее большинство россиян считают, что Путин в 2024 году должен вновь баллотироваться на выборах президента, и с 2019 года число считающих так людей выросло в два раза. Авторы исследования привели ключевые эмоции, которые вызывает Владимир Путин: доверие (44%), надежду (34%), спокойствие, уверенность (31%), гордость (30%) и благодарность (15%).

    Результаты общероссийского опроса по теме «Владимир Путин: перспективы 2024» были представлены 7 декабря 2023 года на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании».

    Опрос проводился в период 21 октября – 13 ноября 2023 года, выборка составила 6100 человек, интервью проводились по месту жительства респондентов, статистическая погрешность – 2,2%.

    В Кремле ранее заявили, что президент России Владимир Путин сообщит о своем решении по вопросу участия в предстоящих в 2024 году выборах главы государства тогда, когда посчитает нужным.

    Коментарии (14)
    8 декабря 2023, 14:44
    Матвиенко назвала выдвижение Путина на выборы гарантией развития России
    Матвиенко назвала выдвижение Путина на выборы гарантией развития России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение президента Владимира Путина баллотироваться на новый срок стало гарантией развития России как мощного, безопасного, суверенного государства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она подчеркнула, что Путин делал заявление о выдвижении на президентские выборы, опираясь на реальный запрос граждан, их волю и настрой.

    «Само решение Владимира Владимировича Путина идти на выборы стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Суверенного, мощного, безопасного», – написала спикер в Telegram.

    Матвиенко добавила, что разделяет мнение россиян о том, что Путин вызывает доверие, гордость и уверенность в будущем.

    По ее словам, итоги различных социологических исследований показывают, что граждане четко понимают, что нынешняя уникальная сплоченность, доверие и гражданское спокойствие в обществе сформированы именно вокруг главы государства.

    «Это то, что называется «роль личности в истории». Обратила внимание на приведенные вчера данные опроса: «Какие чувства и эмоции вызывает у вас фигура Владимира Путина?». Ответы были: доверие, спокойствие, уверенность в будущем, гордость. Полностью разделяю», – добавила Матвиенко.

    Напомним, Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (11)
    8 декабря 2023, 15:34
    Турчак: Массовая поддержка Путина на выборах станет общей победой россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массовая поддержка действующего президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства в марте 2024 года станет общей победой россиян, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

    По его словам, решение российского лидера Владимира Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах – станут «нашей общей победой», передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

    Коментарии (8)
    8 декабря 2023, 13:58
    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с президентом Ирана

    Песков: Путин и Раиси обсудили палестино-израильский конфликт и двустороннее партнерство

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе встречи накануне провели очень насыщенные переговоры, обсудив конфликт между Израилем и Палестиной и вопросы многопланового двустороннего партнерства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что прежде всего обсуждались двусторонние отношения весьма многопланового партнерства, а также лидеры провели сверку часов по другим международным делам, передает ТАСС.

    На встрече, как уточнил представитель Кремля, затрагивалась тема ОПЕК+ и решений, принимающихся в рамках этого формата сотрудничества.

    Накануне Путин сообщал, что Россия и Иран увеличили товарооборот до почти 5 млрд долларов. Кроме того, российский лидер пообещал, что обязательно воспользуется приглашением посетить Исламскую республику.

    Коментарии (0)
    8 декабря 2023, 14:30
    Жога выразил готовность стать доверенным лицом Путина

    Спикер ДНР Жога выразил готовность стать доверенным лицом Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Спикер парламента Донецкой народной республики Артем Жога выразил готовность стать доверенным лицом президента России Владимира Путина. По его словам, Путин будет баллотироваться, потому что «именно сегодня нужно быть с народом».

    Жога рассказал после общения с главой государства, что передал Путину просьбу жителей новых территорий пойти на выборы и рассказал об их готовности голосовать за действующего российского лидера.

    «Я сказал о том, что от лица жителей воссоединенных территорий Донецкой народной республики, Луганской [Народной] Республики, Херсонской, Запорожской областей, всех ребят военнослужащих, от всех моих друзей, знакомых мы просим его принять участие в выборах президента России. На что он сказал, что времена бывают разные, трудные, тяжелые, но на данный момент он будет с народом, будет баллотироваться», – приводит его слова ТАСС.

    Артем Жога – отец Героя России Владимира Жоги, погибшего в 2022 году в Волновахе.

    Ранее участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле рассказали, что Владимир Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Жога.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Коментарии (0)
    8 декабря 2023, 16:52
    Губернаторы поддержали решение Владимира Путина пойти на выборы президента
    Губернаторы поддержали решение Владимира Путина пойти на выборы президента
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Руководители российских регионов выразили поддержку президенту России Владимиру Путину в его решении баллотироваться на выборы в 2024 году.

    Так, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил в своем Telegram, что своим решением Путин «укрепил нашу уверенность в будущем сильной и независимой России». «Ямальцы видят, какой путь развития прошла страна за последние десятилетия, как выросло качество жизни северян. Плечом к плечу с национальным лидером мы стоим на позициях защиты права на мирную жизнь наших граждан на новых территориях. Все вместе приближаем победу и справедливый мир», – написал он.

    Поддержал решение Путина и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. «Сейчас нашей стране как никогда нужна стабильность и преемственность власти. Тем более что он не на словах, а на деле доказал, что способен не только надежно защитить рубежи нашей Родины, но и обеспечить развитие ее экономики и социальной сферы», – написал он в Telegram.

    Хорошей новостью решение Путина назвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина. Благодаря его инициативам в Краснодарском крае мы реализовали много проектов, направленных на улучшение качества жизни кубанцев, обеспечили развитие сельского хозяйства, промышленности и санаторно-курортного комплекса. Уверен, что под руководством сильного президента наша страна будет процветать, сохранит свое лидерство как самодостаточная и независимая держава, а Краснодарский край продолжит развиваться», – сообщил он в своем канале в Telegram.

    Путина об участии в выборах попросили участники церемонии награждения – Герои России, которым президент сегодня вручил госнаграды, напомнил глава Вологодской области Олег Кувшинников. «Тот случай, когда отказать нельзя. Считаю, что эти люди выразили желание большинства россиян. Нужно продолжить отстаивать интересы страны на мировой арене и реализовать курс на прорывное развитие России. Владимиру Владимировичу это под силу. Уважаю и поддерживаю», – подчеркнул он в Telegram.

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер указал, что все ключевые проекты развития в Челябинской области связаны с президентом и поддерживаются им. «Уверен, что жители нашего региона поддерживают курс главы государства, верят в сильную и сплоченную Россию. И нет сомнений в том, что мы обязательно поддержим его кандидатуру на предстоящих президентских выборах», – указал он в сообщении в своем Telegram-канале.

    Глава ДНР Денис Пушилин считает, что спикер парламента ДНР Артем Жога, попросивший Путина об участии в выборах, высказал просьбу всех жителей Донбасса. «Донбассу есть с чем сравнивать, Донбасс переживал разные периоды в своей жизни. Для Донбасса президент России – это лидер, который вернул нам Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения. В Донецкой народной республике не найти семьи, которая не ценила бы то, что сделал и что делает для нас президент Владимир Путин», – написал Пушилин в Telegram.

    Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

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    8 декабря 2023, 14:34
    Герой России рассказал Путину о вере бойцов СВО в победу

    Герой России рассказал Путину о вере бойцов СВО в победу и нежелании отступать

    Tекст: Александра Юдина

    Награжденный медалью «Золотая Звезда» старший лейтенант Эдуард Казымов заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что бойцы на передовой верят в победу и отступать не будут.

    Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Героев Отечества, передает ТАСС.

    Госнаграды из рук главы государства получили старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Еремин, старший лейтенант Эдуард Казымов, рядовой Александр Корнилов, сержант Юрий Мизерный, старший сержант Александр Михайлов.

    Также награды от российского лидера получили подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов.

    Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

    Ранее на церемонии Путин подчеркнул, что подвиги бойцов СВО поражают, ими гордится вся Россия, а знать и чтить героев Отечества – долг россиян.

    Коментарии (2)
    8 декабря 2023, 20:45
    МВД поручили проверять сведения о кандидатах в президенты России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Правительство России утвердило постановление о мерах по оказанию помощи в подготовке к выборам президента России, документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Документ состоит из 22 страниц, в нем поручено различным ведомствам содействовать избиркомам по своему профилю, передает ТАСС.

    Так, МВД поручено предоставлять ЦИК России данные о кандидатах на должность президента: гражданство, паспорт, сведения о судимости. Также поручено пресекать распространение незаконных агитационных материалов.

    Напомним, в пятницу Владимир Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

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    8 декабря 2023, 18:55
    Герой России: Выборы президента станут борьбой за победу страны

    Герой России Красов: Выборы президента станут продолжением борьбы России за свой суверенитет

    Герой России: Выборы президента станут борьбой за победу страны
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президентская кампания 2024 года станет продолжением борьбы России за территориальную целостность, суверенитет и за само существование государства. Поэтому символично то, что Владимир Путин сообщил о решении баллотироваться в Георгиевском зале Кремля в компании нашего воинства. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал Герой России Андрей Красов.

    «Глубоко символично, что церемония награждения Героев России состоялась именно в Георгиевском зале Кремля, ведь речь идет о награждении потомков георгиевских кавалеров прошлых эпох. И также глубоко символично, что именно там Владимир Путин озвучил свое решение участвовать в выборах», –заявил Герой России Андрей Красов, первый зампред комитета Госдумы по обороне, член правления общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев».

    По его словам, важно и то, что президент сделал свое заявление «в компании нашего воинства: прошлого и нынешнего». «Именно поэтому будущие выборы президента можно без сомнения трактовать как борьбу за победу России», – добавил Красов.

    «Это борьба с той же коричневой чумой, с которой боролись наши героические отцы и деды, а для младшего поколения – и прадеды. Это продолжение борьбы за территориальную целостность России, за наш суверенитет, за то, будет существовать наша Родина, или нет. Я очень рад, что президент принял такое решение. Он действительно настоящий лидер нашей большой многонациональной семьи под названием Россия. И он настоящий авторитет для военных», – указал депутат.

    В пятницу президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Кремля вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. «Наш долг – знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего», – сказал он.

    Кроме того, Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

    «Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал Путин.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта. По данным ФОМ, большинство россиян (70%) считают, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

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    Россия объявила конец западного финансового мира

    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

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    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

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    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

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    Польша наносит Украине новое символическое оскорбление

    Конфликт между Украиной и Польшей продолжает расширяться, и новым примером этому стало решение Варшавы по поводу так называемой операции «Висла», осуществленной еще в 1947 году. Почему она теперь, по мнению поляков, не может считаться «преступлением коммунизма» и что именно так возмущает в этом официальный Киев? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина с почетом приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом. Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага России. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

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