Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.13 комментариев
Стало известно об открытии крупнейшего в России магазина с товарами Adidas
Sport Point: Крупнейший в России магазин с товарами Adidas открывается сегодня
Крупнейший в России магазин с товарами Adidas площадью более 1 тыс. квадратных метров открывается сегодня в Москве, там также будут представлены товары Adidas Originals и Reebok, следует из данных российской мультибрендовой сети магазинов спортивной одежды и обуви Sport Point.
Сообщается, что 9 декабря 2023 года на месте магазина Adidas в Outlet Village Белая Дача мы открывается магазин ASP – самый крупный магазин с продукцией Adidas в России, передает РИА «Новости».
Уточняется, что на площади 1014 квадратных метров будут представлены новые коллекции от Adidas и Adidas Originals, а также линейка продукции Reebok.