Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.3 комментария
В России предложили заменить термин «умственная отсталость»
Правительство предложило заменить термин «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта»
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает отказаться от термина «умственная отсталость», и заменить его на «нарушение интеллекта» в законе об образовании.
Соответствующий проект опубликован в думской электронной базе. В документе говорится, что «термин «умственно отсталый» является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, у которых имеется такой диагноз, в успешной социализации, передает РИА «Новости».
Как указано в сообщении, правительство предлагает заменить термин «умственная отсталость» на термин «нарушение интеллекта», уже используемый в статье 92 ФЗ № 273-Ф3.
Ранее глава комиссии ЕР по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова заявил, что подготовка программ помощи семьям, в которых растут дети с инвалидностью, – одна из задач народной программы «Единой России».