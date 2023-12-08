Передвижное голосование на выборах президента предложили проводить в автобусах

ЦИК предложил на выборах президента использовать пункты голосования в виде автобусов

Tекст: Ольга Никитина

«Еще один вариант оборудования мест для голосования может располагаться не просто там – тоже почитала спекуляции, [что], «ах, автобусы!». Нет, коллеги, не просто автобусы. Это специально оборудованный, специализированный, если есть такая необходимость автобус. Автобус, который можно приспособить для передвижного пункта голосования», – приводит ее слова ТАСС.

Она отметила, что такой пункт неуязвим для любой плохой погоды, он более мобилен, то есть «может объехать по бездорожью большое количество таких разбросанных деревенек или каких-то мест, внутри все необходимое для этого предусмотрено».

«У нас применялась в некоторых регионах, есть такой удачный опыт, <…> такая форма передвижного пункта голосования, то есть там, где есть возможность, необходимость, используйте. На какое-то время переоборудовать такие автобусы вполне можно», – подчеркнула она.

Также Памфилова пообещала, что любая «нечистоплотная рука», попытавшаяся в ходе выборов сделать что-то с сейф-пакетом, где будут храниться бюллетени в ночное время, получит сполна. «Мало не покажется, предупреждаю заранее», – заявила она. Видеонаблюдение, заверила она, будет применяться масштабно.

Напомним, выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.