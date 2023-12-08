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    Западная помощь Украине уходит в пропасть
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    Россия запросила экстрадицию нациста Гуньки из Канады
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    МИД Британии вызвал посла России в связи с якобы кибератаками ФСБ
    Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик
    СМИ: База ВМФ США получила нефтепродукты из Новороссийска
    По делу о банде силовиков арестован начштаба спецназа СОБР «Рысь» Алпатов
    Хабиб Нурмагомедов ответил Ивану Янковскому после выхода «Слова пацана»
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Россия, Турция и Иран оказались в одной лодке в Закавказье

    Поле для маневра в Закавказье при сотрудничестве с Турцией у России остается. Есть и очевидный общий интерес – не допустить в регион чуждые местным реалиям западные силы. Но ставить необходимо не только на Турцию, но и на Иран. Для баланса.

    4 комментария
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зачем США атакуют ОПЕК+

    С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

    85 комментариев
    8 декабря 2023, 06:58

    Сейм Польши захотел заморозить цены на электроэнергию

    Сейм Польши принял законопроект о заморозке максимальных цен на электроэнергию до середины 2024 года

    Tекст: Антон Антонов

    Сейм Польши принял законопроект, который должен заморозить максимальные цены на электроэнергию для домашних хозяйств в первом полугодии 2024 года, сообщают информационные агентства.

    Цены заморозят на уровне 412 злотых (около 103 долларов) за МВтч при соблюдении лимита потребления. За электроэнергию, превышающую лимит, максимальная цена составит до 693 злотых (около 172 долларов) за МВтч.

    Такая же максимальная цена предусмотрена для местных органов власти и коммунальных предприятий. Это также станет максимальной ставкой для малых и средних предприятий и фермеров, передает РИА «Новости».

    Проект закона поддержали 247 депутатов Сейма, один выступил против, 197 воздержались. Документ далее рассмотрит Сенат. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Лукашевич-Тшечаковская заявила, что не верит в возможность замораживания цен на электроэнергию. По ее словам, средств, выделенных на эти цели в законопроекте, недостаточно. Сейм предлагает направить на реализацию инициативы 16,5 млрд злотых (около 4,14 млрд долларов).

    Напомним, Лукашевская-Тшечаковская заявила, что Западную Европу может ждать сложная зима из-за недостатка электроэнергии.

    7 декабря 2023, 14:36
    Bloomberg: Решение США по Украине вызвало шок у союзников Белого дома

    Tекст: Александра Юдина

    Блокировка голосования по проекту помощи Киеву в США может подорвать уверенность союзников в возможностях Вашингтона, заявил газете Bloomberg эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и экс-чиновник США Макс Бергманн.

    По его словам, во всем мире любой, кто полагается на гарантии безопасности США, испытает шок из-за того, что «на американцев просто нельзя положиться», передает РИА «Новости».

    Также в статье указано, что привязка касающихся внутренних проблем США требований к выделению помощи Киеву создает тревожный прецедент.

    В Кремле ранее не раз обращали внимание, что на Западе растет раздраженность и усталость по поводу Украины, которой больше не хотят давать денег.

    Коментарии (30)
    7 декабря 2023, 10:53
    Названа предполагаемая причина стрельбы в брянской гимназии

    Источник: Конфликт с одноклассниками мог стать причиной стрельбы в брянской гимназии

    Названа предполагаемая причина стрельбы в брянской гимназии
    @ Надежда Михеева/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы, устроенной в четверг ученицей брянской гимназии, сообщили в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник ТАСС, основная версия – конфликтная ситуация между школьницей и ее одноклассниками. Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. По его словам, восьмиклассница пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять.

    Как сообщили в приемном отделении хирургии горбольницы, состояние ребенка, который получил ранение плеча и колена в результате стрельбы в брянской гимназии, сейчас – тяжелой степени тяжести, он находится в реанимации, есть угроза жизни.

    Напомним, учащаяся восьмого класса открыла стрельбу в школе Брянска. В администрации города сообщали о двоих погибших. В региональном МВД сообщили, что в результате стрельбы в брянской гимназии три человека получили ранения, а школьница, которая принесла в учебное заведение огнестрельное оружие и произвела выстрелы, покончила с собой.

    В Брянске, по данным на официальном сайте городской администрации, действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По этому номеру местные жители бесплатно и анонимно могут получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей. Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по г. Брянску: 8(4832)74-50-95.

    Коментарии (31)
    7 декабря 2023, 20:24
    Хабиб Нурмагомедов ответил Ивану Янковскому после выхода «Слова пацана»
    Хабиб Нурмагомедов ответил Ивану Янковскому после выхода «Слова пацана»
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС, Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2016 году состоялся бой между Хабибом Нурмагомедов и Майклом Джонсоном, тогда актер Иван Янковский написал бойцу комплимент в соцсетях, но ответа дождался лишь семь лет спустя после выхода сериала «Слово пацана».

    Мать Янковского Оксана Фандера поделилась в соцсетях, как в 2016 году ее сын писал поддерживающие сообщения спортсмену после очередного победного боя. «Ты лучший! Мы все об этом знаем! Потрясающий боец! Таких, как ты, нет вообще», – писал тогда Янковский, сообщает Starhit.

    Хабиб спустя семь лет, после выхода сериала, ответил Янковскому: «Теперь ты круче».

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    Вы смотрите сериал «Слово пацана»?




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    Напомним, «Слово пацана. Кровь на асфальте» – сериал о молодежных преступных группировках Казани во времена перестройки. Высказывалось мнение, что сериал романтизирует подростковую преступность.

    Ранее создатели сериала «Слово пацана» опровергли информацию о новом кастинге.

    Коментарии (16)
    7 декабря 2023, 09:21
    В Польше допустили возможность крупной операции на Украине

    Конрад Музыка: Россия и Украина могут начать крупные операции на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    И Россия, и Украина – каждая по своим причинам – могут начать крупную наступательную операцию, рассказал военный аналитик Конрад Музыка польскому изданию Forsal.

    По его словам, ВС России хорошо себя чувствуют зимой, поэтому используют ее для наступления. Возможно, в ближайшие два-три месяца будет проведена какая-то крупная операция, передает РИА «Новости».

    По словам Музыки, российские войска по всему фронту перехватили инициативу, а значительный рост военного производства, которое достигнет пика в 2024 году, только подтверждает возможность крупного наступления.

    По мнению аналитика Украина, в свою очередь, переживает трудные времена не только из-за снижения западной поддержки и военных неудач, и поэтому может захотеть провести более крупную операцию.

    Музыка подытожил, что сейчас Украина не может победить Россию на поле боя.

    Ранее военный журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Репке заявил, что контрнаступление ВСУ 2023 года стало одним из крупнейших стратегических просчетов администрации США.

    Коментарии (12)
    7 декабря 2023, 09:58
    В Британии заметили обидную деталь после визита Путина на Ближний Восток

    Daily Mail: Путин тепло приветствовал чиновников ОАЭ, но пренебрег послом Британии

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин тепло приветствовал и пожимал руки чиновникам ОАЭ во время визита на Ближний Восток, при этом днем ранее российский лидер не стал общаться с рядом высокопоставленных европейских дипломатов, включая посла Британии, сославшись на санитарные нормы, пишут британские СМИ.

    В публикации газеты Daily Mail говорится, что Путин якобы «на удивление пренебрежительно» отнесся к дипломатам из Европы. Президент отказался пообщаться с иностранными дипломатами после официальной церемонии вручения верительных грамот в Кремле, объяснив это санитарными нормами и угрозой распространения коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» содержание статьи британского издания.

    Вместе с тем, как обращает внимание Daily Mail, Путин «тепло пожимал руки» коллегам во время визита на Ближний Восток.

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

    Коментарии (25)
    7 декабря 2023, 19:04
    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с Путиным призвал прекратить «засилье Запада»

    Наследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Несправедливый миропорядок, существовавший до сих пор, нуждается в изменении, заявил наследный принц Султаната Оман, министр культуры, спорта и по делам молодежи Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Он добавил, что разделяет оценки Путина о международной ситуации, «в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада», а также высказался за построение «нового справедливого миропорядка» и экономических отношений без двойных стандартов.

    «Нынешнее развитие ситуации во всем мире диктует необходимость создания новых механизмов для торгово-экономического взаимодействия между странами без навязывания каких-либо идеологий, без давления со стороны третьих стран», – приводит ТАСС слова наследного принца Омана.

    Также Зиязин бен Хайсам Аль Саид выступил за создание новых международных экономических центров, которые, с учетом факторов населения, природных богатств и ресурсов могли бы расположиться в странах Азии, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Путин заявил о перспективах сотрудничества России и Омана в энергетике и туризме.



    Коментарии (13)
    7 декабря 2023, 13:30
    В Индии рассказали о сбывающемся предсказании Путина об Украине и США

    WION: Предсказание Путина об усталости Запада от Украины начинает сбываться

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин сделал верную ставку в конфликте на Украине, предсказание российского лидера о том, что Соединенные Штаты и Европа устанут от поддержки Киева, уже начинает сбываться, пишут индийские СМИ.

    В статье на портале WION говорится, что вопрос о дальнейшей поддержке Украины в США стоит остро на фоне внутренних разногласий. Нет уверенности, что киевский режим Вашингтон сможет поддерживать так долго, сколько потребуется, поскольку выделенный на эти бюджет уже почти иссяк, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Еще до подведения итогов выборов 2024 года в США становится абсолютно ясно, что больше нет гарантий продолжения финансирования киевского режима с американской стороны, как бы долго ни продлился конфликт на Украине, заключает автор.

    В Кремле ранее не раз обращали внимание, что на Западе растет раздраженность и усталость по поводу Украины, которой больше не хотят давать денег.

    Коментарии (3)
    7 декабря 2023, 10:51
    Хинштейн рассказал подробности об оружии, из которого стреляли в брянской школе
    Хинштейн рассказал подробности об оружии, из которого стреляли в брянской школе
    @ t.me/Hinshtein

    Tекст: Ольга Никитина

    Ученица брянской гимназии принесла в учебное заведение и открыла стрельбу из охотничьего ружья «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал фотографию оружия. По его данным, оружие было спрятано в тубусе.

    Ранее в администрации Брянска сообщали о двоих погибших в результате стрельбы, которую открыла ученица школы. В управлении МВД по региону позднее уточнили, что при стрельбе трое человек пострадали, а стрелявшая школьница покончила с собой.

    Коментарии (33)
    7 декабря 2023, 15:25
    Путин: Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»

    Путин заявил, что Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»

    Путин: Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин убежден, что больше никто не сможет назвать Россию «бензоколонкой», об этом он сказал, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    «В структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство. Например, во втором квартале текущего года на их долю пришлось более половины – 54%, если быть более точным – роста экономики. Еще 44% – это так называемые обеспечивающие отрасти – торговля, общественное питание, другие профессиональные услуги. Только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых», – приводит его слова ТАСС.

    Путин заключил, что «теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались говорить».

    Ранее Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.

    Коментарии (111)
    7 декабря 2023, 09:35
    В России приготовили уникальные ракеты против украинских F-16

    РИА «Новости»: F-16 ВСУ будут сбивать дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400

    В России приготовили уникальные ракеты против украинских F-16
    @ Sipa USA/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Одним из основных средств уничтожения поставленных Украине Западом истребителей F-16 станут самые совершенные в своем классе дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400, сообщил источник.

    По словам источника РИА «Новости», в ходе специальной военной операции на Украине уже применяется зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности 40Н6, оснащенная головкой самонаведения с уникальными возможностями.

    Благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, как подчеркнул источник, поражает загоризонтные цели, включая скоростные маневрирующие низковысотные.

    С-400, вероятно, сможет поражать F-16 ракетами 40Н6 сразу же после взлета и набора высоты при их развертывании на аэродромах базирования, указал источник.

    Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО.

    Коментарии (4)
    7 декабря 2023, 18:39
    СМИ: Визит Путина на Ближний Восток вызвал тревогу на Западе

    UnHerd: Визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада

    СМИ: Визит Путина на Ближний Восток вызвал тревогу на Западе
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приезд российского президента Владимира Путина на Ближний Восток – это тревожный сигнал для западных государств, утверждает издание UnHerd.

    Страны региона Ближнего Востока стали все больше ориентироваться на новых союзников, и Запад вряд ли может этому помешать, говорится в материале UnHerd, передает РИА «Новости».

    В статье указывается, что Россия и Саудовская Аравия планируют увести мировую торговлю от доллара, Эр-Рияд отказался наращивать объемы добычи нефти, что играет на руку Москве. Такие действия саудитов разочаровали администрацию президента США Джо Байдена.

    Визит президента России продемонстрировал, что лидеры стран Ближнего Востока выбирают других союзников, а Вашингтон не в силах это поменять.

    Напомним, Путин накануне посетил Саудовскую Аравию. Стороны подтвердили свое стремление укреплять сотрудничество.

    Коментарии (7)
    7 декабря 2023, 14:46
    Президента Ирана встретили в Москве с оркестром

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как сообщает RT в своем Telegram-канале в Москве Раиси встретили с оркестром.

    Ожидается, что на переговорах с Путиным они обсудят конфликт между Израилем и ХАМАС, а также политическое и торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Тегерана.

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

    По случаю прибытия гостя в ОАЭ в небе над Абу-Даби «появился» российский флаг – цвета триколора распылили в небе истребители в момент, когда Путин приехал на переговоры с президентом ОАЭ во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). Президент России перемещался по столице на лимузине Aurus с местными номерами. По дороге из аэропорта кортеж Путина сопровождал кавалерийский эскорт, а по прибытии принимающая сторона произвела залп из артиллерийских орудий в честь высокого гостя.

    Коментарии (9)
    7 декабря 2023, 17:20
    Опубликовано видео бегства Усса-младшего из-под ареста в Италии
    Опубликовано видео бегства Усса-младшего из-под ареста в Италии
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Побег сына бывшего красноярского губернатора Александра Усса Артема из-под ареста в Италии попал на видео, ролик опубликовали в Сети.

    На кадрах видно, как один из предполагаемых организаторов побега зашел в дом к Уссу в Милане с сумкой в руке и вышел оттуда с ним и с рюкзаком, россиянин на видео облачен в одежду черного цвета, он прикрыл голову капюшоном, передает РИА «Новости».

    Также на записи запечатлен отъезд кортежа из четырех машин – две Volvo, автомобили Audi и Fiat.

    Ранее итальянские карабинеры начали операцию по аресту шести подозреваемых в помощи Уссу при побеге из-под домашнего ареста.

    Коментарии (4)
    7 декабря 2023, 14:36
    Психолог объяснил связь буллинга с трагедией в брянской гимназии

    Психолог Зинченко рассказал, как школьный буллинг может перерасти во вспышку агрессии

    Психолог объяснил связь буллинга с трагедией в брянской гимназии
    @ Андрей Мазунин/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «К сожалению, иногда подростки обращаются за помощью к сомнительным источникам, которые могут предлагать в том числе и кардинальные меры, манипулируя желанием ребенка как можно быстрее избавиться от дискомфорта и сильнейшего стресса», – сказал газете ВЗГЛЯД декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко, комментируя трагедию в брянской гимназии, обозначенную как конфликт с одноклассниками.

    «Травля и агрессия среди подростков были всегда. Еще советский кинематограф поднимал проблему травли в школе фильме «Чучело». Этот феномен обращает нас к возрастно-психологическим особенностям подростков и их эмоциональной сфере. Именно в младшем подростковом возрасте (12–14 лет) происходит активное развитие самооценки, формируется идентичность», – говорит Зинченко.

    Подросток стремится ощутить себя принятым, понимаемым в различных социальных группах, сообществах, быть частью какого-то сообщества. В этом возрасте психика ребенка крайне ранима, любая негативная оценка со стороны сверстников или значимых взрослых, кумиров может вызвать у подростка ощущение одиночества, сильной обиды, даже полного разочарования в жизни и в себе.

    Поэтому говоря о последствиях буллинга, продолжает собеседник, необходимо учитывать множество психологических факторов: в каком эмоциональном состоянии находился подросток, была ли у него возможность поделиться с кем-то своими переживаниями, чувствовал ли он поддержку, насколько причина буллинга была для него значимой и приносящей болезненные переживания.

    «Каждый ребенок пытается справиться со своими трудностями по-своему. Кому-то необходимо побыть одному, успокоиться и найти силы выстоять, кому-то – поделиться с близкими и попросить о помощи, а кто-то выбирает в качестве защиты нападение. Тогда агрессия становится способом не подпустить обидчиков к своим личным переживаниям и не дать ему возможность ранить самые больные места», – говорит психолог.

    Если у ребенка нет источников поддержки, он не принят в значимой для него группе, не может поделиться с родителями и учителями, то он чувствует себя одиноким и беспомощным, подчеркивает эксперт. В таком состоянии подростком руководит страх и поиск спасения любыми способами. Риск заключается в том, кто в этот момент протянет этому «раненому» ребенку руку и предложит способ решения проблемы.

    «Хорошо, если рядом окажется внимательный родитель, школьный психолог-тьютор, который заметит, что с подростком происходят какие-то негативные изменения и он нуждается как минимум в психологической поддержке, а может и в профессиональной психологической помощи. Но, к сожалению, иногда подростки обращаются за помощью к сомнительным источникам, которые могут предлагать в том числе и кардинальные меры, манипулируя желанием ребенка как можно быстрее избавиться от дискомфорта и сильнейшего стресса. И тогда эта агрессия не столько проявление личности ребенка, сколько подражание под воздействием страха и напряжения», – объясняет Зинченко.

    В связи с этим в первую очередь необходимо понимать, что профилактика по поддержке нормального климата в школе и дома – это задача всех участников образовательного и воспитательного процессов. Если ребенку уделяется внимание дома, ему помогают адаптироваться в школе, сопровождают социализацию и взросление, организуют возможность самореализации для подростка, проводят психологическую диагностику, групповую и индивидуальную работу, то он развивается в стабильном последовательном и благоприятном климате, позволяющим ему доверять миру и даже вносить свой вклад в его развитие.

    «Если же мы несистемно, непоследовательно пытаемся изредка померить среднюю психологическую температуру в классе, выявить какие-то популярные трудности и возложить на педагога-психолога ответственность за решение всех подростковых проблем, то мы, скорее всего, упустим как раз того ребенка, который испытывает не типичные трудности и свои индивидуальные переживания. Поэтому воспитание и внимание к каждому ребенку во всех сферах его жизни может помочь ему везде и всюду чувствовать, что он не один и вокруг него есть профессионалы и близкие люди, готовые оказать ему поддержку и помощь», – указывает эксперт.

    Свидетелям стрельбы в брянской гимназии необходимо организовать получение профессиональной психологической помощи, поскольку речь идет о чрезвычайной ситуации, сильнейшем стрессе и кризисе, который пережили все пострадавшие и свидетели стрельбы. Специалисты смогут снизить острую тревогу и оценить общее психологическое состояние детей.

    «Дальнейшее комплексное сопровождение детей, переживших сильный стресс, необходимо осуществлять в оперативном межведомственном взаимодействии медицинских психологов, детских психологов и психиатров, педагогов-психологов, родителей. Только обеспечив регулярное тотальное внимание к изменениям в эмоциональном состоянии ребенка, мы сможем оказать своевременную помощь и минимизировать риски возникновения психических и психологических расстройств, травматизации и тревожности», – заключил Зинченко.

    В четверг брянской гимназии ученица восьмого класса принесла в учебное заведение охотничье ружье, которое принадлежало ее отцу, и произвела выстрелы. В результате стрельбы есть жертвы, сама школьница, которая принесла огнестрельное оружие, покончила с собой. В качестве приоритетной версии стрельбы рассматривается конфликт с одноклассниками.

    В Брянске, по данным на официальном сайте городской администрации, действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По этому номеру местные жители бесплатно и анонимно могут получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей. Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по г. Брянску: 8(4832)74-50-95.

    Коментарии (28)
    7 декабря 2023, 21:57
    Глава МИД Британии: Россия вернется за добавкой после победы на Украине
    Глава МИД Британии: Россия вернется за добавкой после победы на Украине
    @ Robin Jerstad/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победив на Украине, Россия «вернется за добавкой», заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.

    По мнению Кэмерона, конфликт на Украине представляет риск для безопасности Европы и США, поэтому необходимо сосредоточиться на нем, передает РБК.

    В связи с этим важно оказывать поддержку Украине, заявил британский министр в интервью Sky News. «Мы знаем, как [может быть] с [президентом России Владимиром] Путиным – если мы не остановим его здесь, он вернется за добавкой», – сказал он.

    Накануне президент США Джо Байден выразил мнение, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал заявления властей США о возможности прямого столкновения войск двух стран. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные высказывания демонизацией России.

    Коментарии (27)
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    Кто-то за спиной Байдена пытается предотвратить Третью мировую

    Президент США ожидает третью мировую войну, если Россия победит Украину. С помощью такой угрозы Джо Байден пытается добиться от Конгресса денег на продолжение своей авантюры в условиях, когда провал ВСУ стал очевиден для всех, а в игру вступили силы, которые хотят резкой смены вашингтонского курса. Возможно, эти силы – ЦРУ. Подробности

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    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

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    Польша лишает Украину «транспортного безвиза»

    Число украинских грузовиков с гуманитарной помощью на польской границе резко сократилось. Это произошло после того, как местные налоговые службы усилили проверку документов у перевозчиков. Почему украинские водители испугались ужесточения пограничного контроля и смогут ли польские водители-протестующие добиться своих целей в конфликте с соседями? Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина с почетом приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом. Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага России. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

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