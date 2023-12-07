Поле для маневра в Закавказье при сотрудничестве с Турцией у России остается. Есть и очевидный общий интерес – не допустить в регион чуждые местным реалиям западные силы. Но ставить необходимо не только на Турцию, но и на Иран. Для баланса.2 комментария
На международной премии #МЫВМЕСТЕ наградили «Человека года»
В Доме молодежи на выставке-форуме «Россия» состоялись закрытие международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ и заключительная церемония награждения одноименной премии. В специальной номинации «Человек года» награду получил глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов.
«Церемония вручения международной премии #МЫВМЕСТЕ завершается, но завершается только церемония. У добрых дел и доброго сердца нет никаких ограничений ни во времени, ни в пространстве. Я хочу сказать всем вам огромное спасибо. За каждым человеком, который находится сегодня в этом зале, большая команда единомышленников, а самое главное – за каждым из вас огромное количество важных, добрых и правильных дел и тысячи и даже миллионы людей, которым вы смогли помочь», – сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД,
Почетное звание «Человек года» получил глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов. Возглавляемое им муниципальное образование находится на границе с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. 1 июня 2023 года ВСУ обстреляли Шебекино 860 раз, Минобороны России сообщало о попытке прорыва сил ВСУ в районе города.
В этих тяжелых условиях Жданов и его команда организовали эвакуацию жителей, а для прикрытия машин скорой помощи и другого транспорта использовали старые инкассаторские машины. Когда обстрелы закончились, Жданов вместе с другими шебекинцами занялся восстановлением города. Как глава администрации он выезжал в разные районы города, получившие урон от действий ВСУ, руководил ремонтом поврежденных линий электропередач и кровель. Лично контролировал оказание помощи пострадавшим, занимался расселением граждан, потерявших жилье, в пунктах временного размещения, организовывал вывоз детей на летний отдых за пределы Белгородской области, а главное, поддерживал дух земляков.
Жданов – многодетный отец. Каждый день, исполняя служебные обязанности и рискуя собственной жизнью, он подает детям пример отваги и служения людям. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, был награжден президентом России Владимиром Путиным орденом Мужества.
Премия #МЫВМЕСТЕ в номинации «Человек года» вручается за особый вклад в развитие в России гражданского общества, культуры взаимопомощи и благотворительности.