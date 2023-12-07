Минпромторг и Народный фронт передали 50 новых УАЗов бойцам СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Мантуров отметил, что по заданию Минпромторга Ульяновский автомобильный завод оперативно произвел более 1,5 тыс. автомобилей, свыше 500 автомобилей уже доставлены в Ростовскую область, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Отсюда при содействии Народного фронта они будут распределены по всем четырем субъектам. Не сомневаюсь, что коллеги быстро решат эту задачу, и остальные автомобили в ближайшее время также будут направлены в воинские части и медицинские учреждения», – сказал глава Минпромторга.

Отмечается, что весь необходимый объём техники был выпущен Ульяновским автомобильным заводом в рекордно короткие сроки – менее, чем за два месяца. Для решения задач фронта были выбраны автомобили УАЗ «Патриот», которые за счет своих утилитарных качеств подходят для использования в условиях пересеченной местности.

«Ребятам на передовой автомобили очень нужны. В условиях обстрелов, в том числе кассетными боеприпасами, постоянных атак FPV-дронов, необходимости перемещаться по минным полям и бездорожью срок службы даже самой хорошей техники сильно сокращается. Машины перевозят в тыл раненых, задействованы в доставке амуниции и решают другие важные боевые задачи», – рассказал Кузнецов.

«На передовой рады и подержанным машинам, и большая часть из 3 тысяч, что мы уже передали, именно такая, но сразу 1500 новеньких УАЗов «Патриот», приобретенных у Ульяновского автомобильного завода, – это очень серьезный вклад в нашу будущую победу!» – отметил он.

Кузнецов напомнил, что сейчас Народный фронт ведет Новогодний сбор, чтобы закупить военным тепловые пушки, печки, теплую одежду и обувь, поздравить как можно большее количество бойцов, а также призвал заходить на сайт pobeda.onf.ru и присоединяться к сбору.