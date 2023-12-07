Набиуллина назвала избыток льготного кредитования путем в тупик

Tекст: Ольга Иванова

По ее словам, чем больше льготных программ, тем вынуждение ЦБ будет поддерживать более высокую ставку для всех остальных. «Избранные, кто получает дешевые кредиты, а за эти кредиты платят все остальные», – приводит слова Набиуллиной ТАСС.

«И можно войти в порочный круг, когда есть искушение на высокую ключевую ставку отреагировать расширением таких программ. Программы расширяются, мы еще повышаем ставку. Мне кажется, это путь в тупик и, конечно, не к этому нужно идти», – заключила она.

Ранее сообщалось, что возможность продления госпрограммы льготной ипотеки на новостройки до 2030 года обсуждается в кабмине и в профессиональном сообществе.