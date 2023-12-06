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Власти задумались над продлением льготной ипотеки до 2030 года
Власти задумались над продлением программы льготной ипотеки до 2030 года
Возможность продления госпрограммы льготной ипотеки на новостройки до 2030 года обсуждается в кабмине и в профессиональном сообществе, сообщил зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Николай Алексеенко.
По его словам, в правительстве обсуждают возможность продления программы льготной ипотеки до 2030 года. Это должно придать уверенности и строительной отрасли, и гражданам, передает ТАСС.
Алексеенко добавил, что параллельно нужно точечно донастраивать и другие инструменты.
Правительство ранее заявило о планах повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке.