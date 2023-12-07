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В Москве осудили двух экс-офицеров Минобороны по делу о надувных танках
В Мещанском суде столицы вынесен приговор двум бывшим офицерам министерства обороны по делу о мошенничестве с маскировочным оборудованием, в том числе с надувными макетами танков и ракет.
Юрию Здравило и Виталию Ликучеву назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. рублей, сообщили в суде, передает РИА «Новости».
Их осудили по статье «Покушение на мошенничество». С учетом времени под стражей и под домашним арестом во время следствия и суда их освободили от отбывания наказания в виде лишения свободы.
Издание «Коммерсант» сообщало, что Здравило был на должности советника главного управления вооружений Минобороны, а Ликучев – на должности советника департамента по обеспечению гособоронзаказа.
Согласно версии следствия, они требовали за общее покровительство 7,4 млн рублей у главы ЗАО «НПП «Русбал», занимающегося изготовлением маскировочного оборудования, включая надувные макеты ракет, танков и другой техники.
Фигурантов отправили под стражу в 2020 году. В 2023 году их перевели под домашний арест. Ни Здравило, ни Ликучев не признали вину.