В Москве осудили двух экс-офицеров Минобороны по делу о надувных танках

Tекст: Алексей Дегтярев

Юрию Здравило и Виталию Ликучеву назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. рублей, сообщили в суде, передает РИА «Новости».

Их осудили по статье «Покушение на мошенничество». С учетом времени под стражей и под домашним арестом во время следствия и суда их освободили от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Издание «Коммерсант» сообщало, что Здравило был на должности советника главного управления вооружений Минобороны, а Ликучев – на должности советника департамента по обеспечению гособоронзаказа.

Согласно версии следствия, они требовали за общее покровительство 7,4 млн рублей у главы ЗАО «НПП «Русбал», занимающегося изготовлением маскировочного оборудования, включая надувные макеты ракет, танков и другой техники.

Фигурантов отправили под стражу в 2020 году. В 2023 году их перевели под домашний арест. Ни Здравило, ни Ликучев не признали вину.