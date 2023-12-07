И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.0 комментариев
В Минэкономразвития назвали сферы с непроизводительной занятостью
Глава Минэкономразвития Решетников отнес к малопродуктивным сферам охрану и бухгалтеров
В российской экономике остается ряд сфер с непроизводительной занятостью, в частности малопродуктивными являются охранники и бухгалтеры, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе форума «День производительности труда и наставничества».
Он считает, что экономике нужны системные меры повышения производительности труда.
Например, глава ведомства считает, что иногда излишние требования безопасности создают с точки экономики непроизводительную занятость, передает РБК.
«У нас требуется присутствие человека на конкретном месте, хотя можно давно все заменить камерами, вывести все в один центр наблюдений и через это контролировать», – пояснил Решетников.
Министр добавил, что потенциал для наращивания производительности также присутствует в сфере бухгалтерского учета.
Он объяснил это тем, что излишне частая смена положений по бухгалтерскому учету требует постоянной перенастройки систем, которая трудоустраивает тысячи бухгалтеров. Решетников усомнился в эффективности такого сценария.
Глава Минэкономразвития заключил, что необходимо сделать особый фокус именно на производительности труда.