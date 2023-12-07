В Минэкономразвития назвали сферы с непроизводительной занятостью

Глава Минэкономразвития Решетников отнес к малопродуктивным сферам охрану и бухгалтеров

Tекст: Елизавета Шишкова

Он считает, что экономике нужны системные меры повышения производительности труда.

Например, глава ведомства считает, что иногда излишние требования безопасности создают с точки экономики непроизводительную занятость, передает РБК.

«У нас требуется присутствие человека на конкретном месте, хотя можно давно все заменить камерами, вывести все в один центр наблюдений и через это контролировать», – пояснил Решетников.

Министр добавил, что потенциал для наращивания производительности также присутствует в сфере бухгалтерского учета.

Он объяснил это тем, что излишне частая смена положений по бухгалтерскому учету требует постоянной перенастройки систем, которая трудоустраивает тысячи бухгалтеров. Решетников усомнился в эффективности такого сценария.

Глава Минэкономразвития заключил, что необходимо сделать особый фокус именно на производительности труда.