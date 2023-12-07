В Москве стартовали финальные этапы «Лидеров России» для управленцев ЦФО и иностранцев

Это самое масштабное очное событие в истории конкурса и крупнейшее оценочное мероприятие в России. На площадке ЦВК «Экспоцентр» встретятся более 1 тыс. участников из 18 регионов ЦФО и 22 стран. Работу финалистов будут оценивать около 100 лучших экспертов страны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В финале участвуют конкурсанты, которые ранее успешно выполнили дистанционные задания и прошли региональный этап. Всего в оргкомитет пятого конкурса «Лидеры России» поступили более 50,6 тыс. заявок из ЦФО и из-за рубежа.

«Серия окружных финалов конкурса «Лидеры России» началась в сентябре в Петербурге, прошла через всю страну и теперь завершается в Москве. В центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» встретятся лучшие управленцы из 18 регионов ЦФО. Вместе с ними оценочные мероприятия пройдут представители 22 зарубежных государств. По количеству участников, экспертов, персонала, задействованных площадей и оборудования это будет самое масштабное очное мероприятие в истории конкурса. Совет для всех финалистов один – сразу включайтесь в работу, помните, что оценочные задания – это не игра, и всегда оставайтесь собой. В финалы флагманского конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей» попадают умные, талантливые, профессиональные, целеустремленные люди, а главное, настоящие лидеры, которые признаны в своих сферах и нужны стране», – сказала заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Среди субъектов ЦФО по количеству участников финала лидируют: Москва (более 60% участников), Московская (17,6%), Воронежская (2,8%), Липецкая (1,9%), Ярославская и Калужская (по 1,8%), Тульская и Рязанская (по 1,7%), Белгородская (1,6%), Тверская (1,3%), Владимирская, Курская и Смоленская (по 1,2%) области. Участников из Тамбовской области – 1%, менее 1% – из Орловской, Брянской, Ивановской и Костромской областей.

Среди участников ЦФО 70% мужчин и 30% женщин. Средний возраст конкурсантов составляет 37 лет, при этом количество молодых управленцев до 35 лет – более 41%.

На финал «Лидеров России» в Москву приехали по несколько представителей Белоруссии, Бельгии, Германии, Казахстана, Китая, Польши, Сербии, США и Узбекистана. Также в очном этапе конкурса участвуют жители Аргентины, Болгарии, Британии, Ирана, Камбоджи, Киргизии, Мексики, Молдовы, Монголии, Португалии, Туркменистана, Франции и Швейцарии. Средний возраст зарубежных участников составляет 40 лет. Среди них около 79% мужчин и 21% женщин.

Граждане иностранных государств, участвующие в финале конкурса «Лидеры России», смогут претендовать на получение в упрощенном порядке вида на жительство в России.

В процессе оценочных мероприятий, которые пройдут с 7 по 10 декабря, эксперты конкурса оценят, как финалисты проявляют себя в разных управленческих ролях: организатора, лидера команды, проводника изменений, стратега, реформатора, коммуникатора.