США испытали Starlink в Арктике

Bloomberg: Военные США успешно испытали систему спутниковой связи Starlink в Арктике

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, военные США провели успешные испытания системы спутниковой связи Starlink при очень сильном ветре и очень низких температурах, передает ТАСС. Бил добавил, что как только терминалы закрепили, чтобы их не сдували мощные порывы ветра, они стали работать без проблем.

Бил отметил, что в ходе девятимесячных учений специалисты Пентагона изучили потенциал технологии Starlink и возможности ее применения для нужд ведомства и пришли к выводу, что система в Арктике показала себя как надежная и высокопроизводительная.

По его словам, Starlink зарекомендовала себя как «надежная и высокопроизводительная система связи в Арктике». Как пишет агентство, существующие сети военных спутников Пентагона не позволяют обеспечить хорошее качество сигнала, а по словам астронома из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, 233 из 5 тыс. спутников, принадлежащих SpaceX, размещены на полярной орбите.

Ранее представитель Корпуса военных адвокатов ВВС США майор Джереми Грюнерт заявил, что Россия имеет полное право атаковать спутники Starlink, использующиеся ВСУ.