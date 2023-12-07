И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.0 комментариев
США испытали Starlink в Арктике
Bloomberg: Военные США успешно испытали систему спутниковой связи Starlink в Арктике
Специалисты ВС США успешно завершили длившиеся девять месяцев испытания системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX в Арктике, сообщает Bloomberg со ссылкой на главного инженера управления интегрированных возможностей при исследовательской лаборатории ВВС США Брайана Била.
По его словам, военные США провели успешные испытания системы спутниковой связи Starlink при очень сильном ветре и очень низких температурах, передает ТАСС. Бил добавил, что как только терминалы закрепили, чтобы их не сдували мощные порывы ветра, они стали работать без проблем.
Бил отметил, что в ходе девятимесячных учений специалисты Пентагона изучили потенциал технологии Starlink и возможности ее применения для нужд ведомства и пришли к выводу, что система в Арктике показала себя как надежная и высокопроизводительная.
По его словам, Starlink зарекомендовала себя как «надежная и высокопроизводительная система связи в Арктике». Как пишет агентство, существующие сети военных спутников Пентагона не позволяют обеспечить хорошее качество сигнала, а по словам астронома из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, 233 из 5 тыс. спутников, принадлежащих SpaceX, размещены на полярной орбите.
Ранее представитель Корпуса военных адвокатов ВВС США майор Джереми Грюнерт заявил, что Россия имеет полное право атаковать спутники Starlink, использующиеся ВСУ.