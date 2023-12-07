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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Персидский залив ведут глобальную игру

    Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.

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    7 декабря 2023, 09:58

    В Британии заметили обидную деталь после визита Путина на Ближний Восток

    Daily Mail: Путин тепло приветствовал чиновников ОАЭ, но пренебрег послом Британии

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин тепло приветствовал и пожимал руки чиновникам ОАЭ во время визита на Ближний Восток, при этом днем ранее российский лидер не стал общаться с рядом высокопоставленных европейских дипломатов, включая посла Британии, сославшись на санитарные нормы, пишут британские СМИ.

    В публикации газеты Daily Mail говорится, что Путин якобы «на удивление пренебрежительно» отнесся к дипломатам из Европы. Президент отказался пообщаться с иностранными дипломатами после официальной церемонии вручения верительных грамот в Кремле, объяснив это санитарными нормами и угрозой распространения коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» содержание статьи британского издания.

    Вместе с тем, как обращает внимание Daily Mail, Путин «тепло пожимал руки» коллегам во время визита на Ближний Восток.

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

    6 декабря 2023, 14:52
    Песков: Истребители Су-35С ВКС сопровождали Путина во время перелета в Абу-Даби
    Песков: Истребители Су-35С ВКС сопровождали Путина во время перелета в Абу-Даби
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента Владимира Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что истребители несли штатное вооружение различного класса. Пилотировали их летчики первого класса. Кроме того, для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Песков поблагодарил эти государства за сотрудничество, передает ТАСС.

    Ранее Путин в ходе посещения Абу-Даби прибыл на переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Коментарии (13)
    6 декабря 2023, 15:12
    Путин поблагодарил президента ОАЭ на арабском языке
    Путин поблагодарил президента ОАЭ на арабском языке
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по-арабски поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за прием в Абу-Даби.

    «Шукран («спасибо» в переводе с арабского – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Путин, заканчивая вступительную часть речи на переговорах в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Первый раунд переговоров проходит с участием делегаций за закрытыми для прессы дверями. Позже лидеры будут общаться один на один.

    Ранее Путин заявил, что намерен обсудить с коллегой ситуацию в Палестине и на Украине.

    Коментарии (4)
    6 декабря 2023, 16:07
    Путин завершил переговоры с президентом ОАЭ и вылетел в Саудовскую Аравию
    Путин завершил переговоры с президентом ОАЭ и вылетел в Саудовскую Аравию
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин завершил рабочую программу в ОАЭ и вылетает в Саудовскую Аравию.

    В Абу-Даби Путин провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Открывая встречу, Путин предложил обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию в горячих точках мира – в зоне палестино-израильского конфликта и на Украине, передает ТАСС.

    Президенту России в Абу-Даби устроили торжественную встречу. В числе прочего в небе над столицей ОАЭ «появился» российский флаг, «нарисованный» истребителями.

    Ранее Путин отмечал, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень.

    Коментарии (8)
    6 декабря 2023, 14:06
    После прилета Путина небо над Абу-Даби раскрасили в цвета флага России
    После прилета Путина небо над Абу-Даби раскрасили в цвета флага России
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По случаю прибытия президента России Владимира Путина в ОАЭ в небе над Абу-Даби «появился» российский флаг.

    Цвета триколора распылили в небе истребители в момент, когда российский лидер приехал во дворец, где пройдут переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает ТАСС.

    Церемония официальной встречи президента России состоялась во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). Лидеры на переговорах обсудят двусторонние отношения и урегулирование на Ближнем Востоке.

    Коментарии (16)
    6 декабря 2023, 23:51
    Завершились переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии

    Песков сообщил об общении Путина и наследного принца Саудовской Аравии тет-а-тет

    Завершились переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Во дворце Аль-Ямама в Эр-Рияде завершились переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии, председателя совета министров Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

    Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «сначала сидели достаточно долго и обстоятельно на широком составе с участием всех вице-премьеров, руководителей ведомств, министров, глав компаний». Стороны провели детальную сверку часов по вопросам, представляющим интерес для Москвы и Эр-Рияда, в сферах экономики, инвестиций, культуры, обмена опытом. Позднее переговоры продолжились за обедом в формате тет-а-тет с переводчиками, передает ТАСС.

    «Здесь не могу сказать точно, о чем шла речь. Но в целом понятно, что это, конечно же, и израильско-палестинский конфликт, и другие чувствительные вопросы международной повестки дня», – сказал Песков.

    Песков сообщил, что сотрудничество двух стран в ОПЕК+ будет продолжаться. По словам Пескова, будет продолжено и инвестиционное сотрудничество России и Саудовской Аравии, но детали не разглашаются «из-за большого числа недругов».

    Визит саудовского кронпринца в Россию будет прорабатываться по дипломатическим каналам. Песков заверил, что «обязательно наследный принц приедет в Россию». Он сообщил, что по итогам переговоров готовят общий документ.

    Речи о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии пока не идет, передает РИА «Новости».

    После переговоров кронпринц проводил российского президента до машины.

    Песков объяснил, что самолет Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители Су-35С в связи с тем, что глава государства работал в неспокойном регионе. Как заявил Песков, хотя «ОАЭ и Саудовская Аравия – это страны стабильные, безопасные», но регион «полон опасностей и непредсказуемости».

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби, где провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а затем в Эр-Рияде его ждала встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2023, 21:12
    Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать совместную компанию по удобрениям

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Саудовская Аравия могут создать совместную компанию в сфере удобрений, сообщил президент России Владимир Путин в ходе визита в Эр-Рияд.

    Российский лидер вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом перед началом переговоров поприветствовали участников, среди которых был бизнесмен Дмитрий Мазепин.

    «Занимается удобрениями», – сказал Путин, представляя наследному принцу Мазепина. «Есть шанс сделать большую совместную компанию», – добавил президент, сообщает ТАСС.

    В среду президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2023, 12:48
    Путин прибыл с визитом в ОАЭ

    Путин прибыл в ОАЭ на переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном

    Путин прибыл с визитом в ОАЭ
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин прибыл в Абу-Даби, где пройдут переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщал, что лидеры проведут встречу с участием делегаций, а после общение продолжится тет-а-тет, передает ТАСС.

    После переговоров ОАЭ Путин отправится в Эр-Рияд, где проведет переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    В предыдущий раз президент России посещал ОАЭ и Саудовскую Аравию в октябре 2019 года.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял ранее, что в ходе переговоров будет затронут вопрос урегулирования на Ближнем Востоке.

    Коментарии (5)
    6 декабря 2023, 15:19
    Британия ввела санкции против конструктора «Ланцетов» и комплекса «Союз»

    Tекст: Ольга Никитина

    Великобритания расширила санкционный список в отношении России на 45 позиций, включив в него российские оборонные предприятия и иностранных поставщиков комплектующих в Россию.

    В заявлении МИД Соединенного Королевства говорится, что санкционный лист, в частности, внесены один из конструкторов беспилотника «Ланцет» Александр Захаров и члены его семьи, передает ТАСС.

    Кроме того, в списке оказались Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз», главный конструктор компании Мкртич Окроян, генеральный директор «Союза» Василий Критский и члены совета директоров.

    Также британские санкции введены в отношении организации «Русич» и ее командующего Яна Петровского.

    Помимо этого, Лондон ввел ограничения в отношении четырех фирм из ОАЭ, трех фирм из Гонконга, по одной – из Сербии, Турции и Узбекистана.

    Коментарии (6)
    7 декабря 2023, 01:42
    Песков рассказал, какими подарками обменялись Путин и президент ОАЭ

    Песков рассказал о протокольном обмене подарками между Путиным и президентом ОАЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин подарил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну картину, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что во время визита Путина в ОАЭ состоялся «протокольный обмен подарками». Путин подарил президенту ОАЭ картину, на которой изображен Аль Нахайян, а российскому лидеру «подарили мозаику», передает ТАСС.

    Напомним, по случаю прибытия Путина над Абу-Даби «появился» российский флаг – цвета триколора распылили в небе истребители. Президент России перемещался по городу на лимузине Aurus с местными номерами, кортеж сопровождал кавалерийский эскорт. Путина встречали залпом из артиллерийских орудий.


    Коментарии (3)
    6 декабря 2023, 20:56
    Путин пригласил наследного принца Саудовской Аравии в Москву
    Путин пригласил наследного принца Саудовской Аравии в Москву
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил в Москву наследного принца Саудовской Аравии, председателя совета министров Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

    В ходе переговоров с саудовским кронпринцем в Эр-Рияде российский лидер сказал, что следующая встреча должна пройти в Москве, передает ТАСС. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ответил согласием. «Несомненно, приеду», – заверил он.

    Путин добавил, что ранее планировался визит саудовского кронпринца в Россию, но «обстоятельства внесли коррективы в эти планы».

    В среду президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Коментарии (7)
    6 декабря 2023, 20:09
    Начались переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии
    Начались переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Эр-Рияде начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

    Встреча носит расширенный формат, в ней также участвуют делегации двух стран, передает ТАСС.

    В ходе переговоров стороны обсудят кооперацию в торгово-экономической и инвестиционной областях, а также взаимодействие в многосторонних форматах. Кроме того, будут рассмотрены перспективы транспортного коридора Север – Юг, отдельное внимание уделят вопросам энергетики.

    В среду президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.

    Коментарии (5)
    7 декабря 2023, 08:55
    Польский министр сообщил о британском спецназе на Украине

    Declassified UK: Польский министр сообщил о британском спецназе на Украине

    Польский министр сообщил о британском спецназе на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Один из польских министров рассказал, как повстречал британский спецназ во время своей поездки на Украину в марте прошлого года, пишут британские СМИ.

    По словам журналиста Збигнева Парафьяновича, министр рассказал, что передвигался «по серой зоне» между Киевом и Житомиром и после прохождения украинского блокпоста увидел военнослужащих ВСУ и вооруженный британский спецназ, передает RT со ссылкой на британское издание Declassified UK.

    Министр, имя которого в публикации не раскрывается, добавил, что передвигались они вместе с украинцами на грузовых автомобилях и внедорожниках с артиллерийскими радарами.

    Ранее поступали сообщения о гибели британских наемников, воевавших на стороне ВСУ. Так, в сентябре тело прибывшего из Британии наемника обнаружили на Украине в водоеме со связанными руками. Месяц спустя появилось сообщение об обнаружении тела другого британского наемника в канализации на временно подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2023, 19:14
    Путин прилетел с визитом в Саудовскую Аравию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Ожидается, что стороны обсудят кооперацию в торгово-экономической и инвестиционной областях, взаимодействие в многосторонних форматах. Будут рассматриваться перспективы транспортного коридора Север – Юг, передает ТАСС.

    Ранее Путин завершил рабочую программу в ОАЭ.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2023, 20:48
    Путин: Ничто не может помешать дружбе России и Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на переговорах в Эр-Рияде предложил наследному принцу Саудовской Аравии, председателю совета министров Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду обменяться мнениями о ситуации в регионе.

    «У нас стабильные, очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях. Конечно, для всех нас очень важно обменяться информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он также назвал своевременной эту встречу, а затем поблагодарил за приглашение в Саудовскую Аравию. Кроме того, Путин считает, что ничто не способно помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии.

    «Находясь здесь в регионе с плановым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, воспользовался вашим приглашением приехать пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы, действительно, активно развиваем наше взаимодействие», – добавил глава Российского государства.

    Напомним, в Эр-Рияде начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

    Коментарии (12)
    7 декабря 2023, 05:23
    Кэмерон назвал конфликт на Украине «противостоянием всего поколения»

    Кэмерон пожаловался на трудности в попытках убедить членов Конгресса США поддерживать Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине является «противостоянием всего поколения», Киеву необходимо оказывать поддержку, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, признавшись, что столкнулся с трудностями, убеждая членов Конгресса США от Республиканской партии в необходимости помогать Украине.

    Кэмерон заявил, что многое изменилось, «отчасти из-за политических» причин – во всем мире «партии сталкиваются с сильным давлением», связанным с «миграцией и некоторыми последствиями глобализации». «Это изменило нашу политику, однако реальность нужно принимать и работать с тем, что есть», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Он заявил, что «страстно убежден в необходимости поддерживать Украину», поскольку «считает это противостоянием всего поколения». При этом Кэмерон признал, что убеждать собеседников в Вашингтоне «трудно, поскольку у всех разные мнения, многие руководствуются внутриполитическими соображениями и обеспокоены другими вызовами, включая кризис на Ближнем Востоке».

    Как заявил Кэмерон, если не остановить Россию, «противники США будут торжествовать, наблюдая за ситуацией». По его мнению, этот «весомый аргумент» в Вашингтоне «хорошо воспринимался». Он согласился с тем, что переговоры с Москвой «однажды станут необходимы», но сейчас, по его словам, Запад должен помогать Украине добиваться успехов на поле боя.

    Напомним, Кэмерон сообщал, что во время своей поездки в Вашингтон намерен убеждать власти США продолжать оказывать военную и финансовую помощь Киеву. Он отметил, что страны НАТО обладают мощным экономическим потенциалом, который не используется полностью в вопросе оказания помощи Киеву.

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