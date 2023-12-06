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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему идеологию нельзя придумать

    Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

    17 комментариев
    6 декабря 2023, 20:48

    Путин предложил кронпринцу Саудовской Аравии обсудить ситуацию в регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на переговорах в Эр-Рияде предложил наследному принцу Саудовской Аравии, председателю совета министров Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду обменяться мнениями о ситуации в регионе.

    «У нас стабильные, очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях. Конечно, для всех нас очень важно обменяться информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он также назвал своевременной эту встречу, а затем поблагодарил за приглашение в Саудовскую Аравию. Кроме того, Путин считает, что ничто не способно помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии.

    «Находясь здесь в регионе с плановым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, воспользовался вашим приглашением приехать пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы, действительно, активно развиваем наше взаимодействие», – добавил глава Российского государства.

    Напомним, в Эр-Рияде начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

    6 декабря 2023, 03:22
    Bloomberg: Визит Путина на Ближний Восток сорвал планы США по изоляции России

    Bloomberg: Визит Путина на Ближний Восток говорит о провале планов США по изоляции России

    Tекст: Вера Басилая

    Международные поездки президента России Владимира Путина свидетельствуют о безуспешных попытках США и Европы по «изоляции» российского лидера на мировой арене, при этом экономика России укрепилась, а боевые действия на Украине заходят в тупик, сообщило Bloomberg.

    Визит Путина в две ключевые державы Персидского залива является «явным признаком» того, что Россия не изолирована, а только утверждает свое влияния на Ближнем Востоке, заявило Bloomberg, передает ТАСС.

    Bloomberg предполагает, что Путин, возможно, стремится использовать разногласия между США и Саудовской Аравией из-за действий Израиля в секторе Газа. Подчеркивается, что Москва поддерживает Эр-Рияд в усилиях по возобновлению Арабской мирной инициативы 2002 года, которое предусматривает создание отдельного палестинского государства.

    Президент России Владимир Путин прибудет в среду в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты с визитом. У него запланирована встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом в целях укрепления партнерских отношений Москвы с ведущими экспортерами нефти. Кроме того, лидеры обсудят торговлю и инвестиции, а также нефтяной рынок и израильско-палестинский конфликт.

    В среду Путин примет участие в переговорах в Абу-Даби, однако не посетит климатический саммит COP28, который проходит на этой неделе в соседнем эмирате Дубае.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие возможности дает России Ближний Восток.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2023, 14:52
    Песков: Истребители Су-35С ВКС сопровождали Путина во время перелета в Абу-Даби
    Песков: Истребители Су-35С ВКС сопровождали Путина во время перелета в Абу-Даби
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента Владимира Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что истребители несли штатное вооружение различного класса. Пилотировали их летчики первого класса. Кроме того, для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Песков поблагодарил эти государства за сотрудничество, передает ТАСС.

    Ранее Путин в ходе посещения Абу-Даби прибыл на переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Коментарии (13)
    6 декабря 2023, 15:12
    Путин поблагодарил президента ОАЭ на арабском языке
    Путин поблагодарил президента ОАЭ на арабском языке
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по-арабски поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за прием в Абу-Даби.

    «Шукран («спасибо» в переводе с арабского – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Путин, заканчивая вступительную часть речи на переговорах в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Первый раунд переговоров проходит с участием делегаций за закрытыми для прессы дверями. Позже лидеры будут общаться один на один.

    Ранее Путин заявил, что намерен обсудить с коллегой ситуацию в Палестине и на Украине.

    Коментарии (4)
    6 декабря 2023, 16:07
    Путин завершил переговоры с президентом ОАЭ и вылетел в Саудовскую Аравию
    Путин завершил переговоры с президентом ОАЭ и вылетел в Саудовскую Аравию
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин завершил рабочую программу в ОАЭ и вылетает в Саудовскую Аравию.

    В Абу-Даби Путин провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Открывая встречу, Путин предложил обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию в горячих точках мира – в зоне палестино-израильского конфликта и на Украине, передает ТАСС.

    Президенту России в Абу-Даби устроили торжественную встречу. В числе прочего в небе над столицей ОАЭ «появился» российский флаг, «нарисованный» истребителями.

    Ранее Путин отмечал, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень.

    Коментарии (8)
    6 декабря 2023, 14:06
    После прилета Путина небо над Абу-Даби раскрасили в цвета флага России
    После прилета Путина небо над Абу-Даби раскрасили в цвета флага России
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По случаю прибытия президента России Владимира Путина в ОАЭ в небе над Абу-Даби «появился» российский флаг.

    Цвета триколора распылили в небе истребители в момент, когда российский лидер приехал во дворец, где пройдут переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает ТАСС.

    Церемония официальной встречи президента России состоялась во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). Лидеры на переговорах обсудят двусторонние отношения и урегулирование на Ближнем Востоке.

    Коментарии (16)
    6 декабря 2023, 12:48
    Путин прибыл с визитом в ОАЭ

    Путин прибыл в ОАЭ на переговоры с президентом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном

    Путин прибыл с визитом в ОАЭ
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин прибыл в Абу-Даби, где пройдут переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщал, что лидеры проведут встречу с участием делегаций, а после общение продолжится тет-а-тет, передает ТАСС.

    После переговоров ОАЭ Путин отправится в Эр-Рияд, где проведет переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    В предыдущий раз президент России посещал ОАЭ и Саудовскую Аравию в октябре 2019 года.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял ранее, что в ходе переговоров будет затронут вопрос урегулирования на Ближнем Востоке.

    Коментарии (5)
    6 декабря 2023, 19:14
    Путин прилетел с визитом в Саудовскую Аравию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Ожидается, что стороны обсудят кооперацию в торгово-экономической и инвестиционной областях, взаимодействие в многосторонних форматах. Будут рассматриваться перспективы транспортного коридора Север – Юг, передает ТАСС.

    Ранее Путин завершил рабочую программу в ОАЭ.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2023, 20:09
    Начались переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии
    Начались переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Эр-Рияде начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

    Встреча носит расширенный формат, в ней также участвуют делегации двух стран, передает ТАСС.

    В ходе переговоров стороны обсудят кооперацию в торгово-экономической и инвестиционной областях, а также взаимодействие в многосторонних форматах. Кроме того, будут рассмотрены перспективы транспортного коридора Север – Юг, отдельное внимание уделят вопросам энергетики.

    В среду президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.

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    5 декабря 2023, 22:14
    Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимировым

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как Ставрополь представлен на форуме-выставке «Россия», о положении дел в сельском хозяйстве и производстве спутников.

    «Как дела?» – спросил Путин у главы региона в начале встречи.

    Владимиров доложил главе государства о том, какие проекты реализуются в Ставропольском крае, проинформировал президента о сельскохозяйственной сфере, отметил, что край занимает первое место в России по производству помидоров, передает ТАСС.

    Губернатор края также рассказал о том, что в регионе начали производить космические спутники и первый из них «улетает в декабре», добавив, что компонентная база спутников до 95% состоит из отечественных материалов.

    Владимиров попросил Путина поддержать расширение центра знаний «Машук» в Пятигорске. Он рассказал, что «Машук» планируют расширить в два раза, в феврале должно закончиться проектирование. По его словам, в центре намерены открыть бювет с минеральной водой, чтобы гости могли попробовать ее без дополнительного выезда в город.

    Губернатор отметил, что мероприятия в центре проводятся круглогодично и практически непрерывно, его посещают каждый день до 400 человек. С момента открытия центра в 2022 году его продолжают обустраивать: был построен амфитеатр на 1,5 тыс. мест, а также два терренкура.

    Ранее Путин впервые побывал в открывшемся в августе 2022 года Центре знаний «Машук».

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    6 декабря 2023, 13:36
    Путин прибыл на переговоры с президентом ОАЭ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения Абу-Даби прибыл на переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Церемония официальной встречи президента состоялась во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации).

    Путина во дворец сопроводил кавалерийский эскорт. Вместе с Мухаммедом бен Заидом российский лидер прошел в зал приемов. Были исполнены гимны двух стран. На церемонии также присутствовали делегации России и ОАЭ, передает ТАСС.

    Лидеры проведут переговоры в составе делегаций, а после будут общаться тет-а-тет.

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    6 декабря 2023, 15:46
    Президент ОАЭ заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Абу-Даби заявил, что продолжит укреплять отношения с Россией и расширять сферы сотрудничества между странами.

    Мухаммед бен Заид отметил, что приоритетными направлениями сотрудничества двух стран являются инновации, энергетика, инфраструктура и современные технологии, передает ТАСС.

    Он заявлял также, что отношения между ОАЭ и Россией носят исторический характер и в последние годы активно развиваются.

    Путин со своей стороны отмечал, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень.

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    6 декабря 2023, 16:23
    Кремль анонсировал темы переговоров Путина и Раиси

    Кремль: Путин и Раиси в четверг обсудят в Москве сотрудничество в торговле и энергетике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых обсудят торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля.

    По сообщению пресс-службы, 7 декабря в Москве состоятся переговоры президента Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, который прибудет в Россию с рабочим визитом, передает ТАСС.

    Отмечается, что в ходе встречи «планируется предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику», помимо этого, «имеется в виду также провести обмен мнениями по основным международным и региональным темам».

    Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в четверг, 7 декабря, встретится в российской столице с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

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    6 декабря 2023, 15:25
    Путин и президент ОАЭ продолжили переговоры за рабочим завтраком

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян после проведения переговоров с участием делегаций продолжают диалог за рабочим завтраком.

    Официальные мероприятия проходят во дворце Каср аль-Ватан. Запланированы также переговоры Путина и президента ОАЭ тет-а-тет, передает ТАСС.

    Путин планирует обсудить с президентом ОАЭ ситуацию в горячих точках, в частности на Украине и в Палестине.

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    6 декабря 2023, 14:43
    Президент ОАЭ заявил об историческом характере отношений с Россией

    Президент ОАЭ шейх Нахайян на встрече с Путиным заявил об историческом характере отношений с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отношения между ОАЭ и Россией носят исторический характер и в последние годы активно развиваются, заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Абу-Даби.

    «Вначале хотел бы отметить, что отношения между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами имеют исторический характер. В последние годы они активно развивались в разных сферах, отвечая интересам обеих стран и народов», – сказал он, передает ТАСС.

    Путин в свою очередь добавил, что Объединенные Арабские Эмираты вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

    Президент России ранее заявил, что намерен обсудить с коллегой ситуацию в Палестине и на Украине.

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    6 декабря 2023, 14:15
    Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений России и ОАЭ

    Tекст: Ольга Никитина

    Отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Абу-Даби и встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    «Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что «ОАЭ – главный торговый партнер России в арабском мире». «В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%, в этом году, я думаю, будет даже больше», – сказал Путин.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян со своей стороны отметил, что ОАЭ являются крупнейшим торговым партнером России на Ближнем Востоке.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, лидеры России и Объединенных Арабских Эмиратов по итогам переговоров в Абу-Даби не планируют подписывать совместные документы.

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