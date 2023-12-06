Путин предложил кронпринцу Саудовской Аравии обсудить ситуацию в регионе

Tекст: Ольга Иванова

«У нас стабильные, очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях. Конечно, для всех нас очень важно обменяться информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе», – приводит слова Путина ТАСС.

Он также назвал своевременной эту встречу, а затем поблагодарил за приглашение в Саудовскую Аравию. Кроме того, Путин считает, что ничто не способно помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии.

«Находясь здесь в регионе с плановым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, воспользовался вашим приглашением приехать пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы, действительно, активно развиваем наше взаимодействие», – добавил глава Российского государства.

Напомним, в Эр-Рияде начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.