Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.23 комментария
Путин предложил кронпринцу Саудовской Аравии обсудить ситуацию в регионе
Президент России Владимир Путин на переговорах в Эр-Рияде предложил наследному принцу Саудовской Аравии, председателю совета министров Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду обменяться мнениями о ситуации в регионе.
«У нас стабильные, очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях. Конечно, для всех нас очень важно обменяться информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе», – приводит слова Путина ТАСС.
Он также назвал своевременной эту встречу, а затем поблагодарил за приглашение в Саудовскую Аравию. Кроме того, Путин считает, что ничто не способно помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии.
«Находясь здесь в регионе с плановым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, воспользовался вашим приглашением приехать пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы, действительно, активно развиваем наше взаимодействие», – добавил глава Российского государства.
Напомним, в Эр-Рияде начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.