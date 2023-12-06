На выставке «Россия» открыли посвященную спортивным достижениям страны «Аллею славы»

Накануне официального открытия «Аллею славы» осмотрел президент России Владимир Путин во время посещения выставки. На «Аллее» представлены имена выдающихся российских чемпионов, которые ставили перед собой масштабные цели и покоряли одну вершину за другой. На ней можно увидеть настоящие золотые медали, которые наши соотечественники завоевали на международных соревнованиях, говорится на сайте общества «Знание».

Выставка открылась экспозицией, посвященной победам российских спортсменов в разных видах единоборств: самбо, дзюдо, бокс, тхэквондо, греко-римская и вольная борьба, ушу, муай-тай, кикбоксинг, грэпплинг, кудо, сумо, карате-кекусинкай, киокушин.

В планах Российского общества «Знание» расширять «Аллею славы»: наряду с боевыми искусствами и единоборствами появятся новые стелы, посвященные достижениям в зимних видах спорта, гимнастике, хоккее, синхронном плавании. Так, к 10-летнему юбилею зимних Олимпийских игр в Сочи, который страна будет отмечать 7 февраля 2024 года, выставка займет сразу две аллеи.

Перед торжественной церемонией официального открытия «Аллеи славы» генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал о проекте. «Аллея славы» – уникальный проект, никто раньше ничего подобного не делал. Очень символично, что она открывается именно на Выставке «Россия», которая посвящена главным достижениям нашей страны. На «Аллею славы» легендарные российские спортсмены принесли свои золотые медали с международных соревнований, с Олимпийских игр. И глядя на эту «Аллею», каждый согласится со словами президента Российской Федерации: главный золотой запас России – это ее люди», – сказал он.

Открывая «Аллею славы», министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подчеркнул важность этого события, выразил признательность Российскому обществу «Знание», Российскому Союзу боевых искусств, спортсменам и их тренерам.



«Сегодня как никогда важно воспитывать новое поколение на примерах труда, примерах гордости за наш великий спортивный союз. Хочу пожелать, чтобы как можно больше посетителей приходили сюда, разделяли радость и гордость за эти победы. У борцов есть девиз «Борись и побеждай», и я уверен, что «Аллея славы» еще раз подведет нас к большим поступкам, к тому, что у нас страна с неограниченными возможностями. Мы завоевали около тысячи золотых медалей на Олимпийских играх, несколько десятков тысяч медалей на чемпионатах мира – это целая армия, целое поколение, которое сегодня является фундаментом для воспитания молодых ребят, знак уважения к нашей культуре, к традициям нашей великой страны. Желаю всем трудиться, бороться и побеждать», – сказал он.