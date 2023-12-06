  • Новость часаНачались переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия убедительно вернулась на Ближний Восток
    СК назвал способ убийства бывшего украинского депутата Кивы в Подмосковье
    В Белом доме признали, что высоко оценивают риск поражения Украины
    СМИ: Посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться
    В повестку заседания Совфеда внесли вопрос о дате проведения выборов президента
    Путин поблагодарил президента ОАЭ на арабском языке
    В банде из бывших силовиков обнаружили начштаба СОБР «Рысь» Алпатова
    В США заметили изменения в поведении Зеленского
    Глава Минюста назвал иностранцев-заключенных «большой проблемой»
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Персидский залив ведут глобальную игру

    Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему идеологию нельзя придумать

    Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

    17 комментариев
    6 декабря 2023, 19:48

    На выставке «Россия» открыли посвященную спортивным достижениям страны «Аллею славы»

    На международной выставке-форуме «Россия» в Москве состоялась официальная церемония открытия «Аллеи славы», посвященной именитым российским спортсменам и их достижениям на спортивной мировой арене. Выставка организована Обществом «Знание» при поддержке Министерства спорта и Российского Союза боевых искусств.

    Накануне официального открытия «Аллею славы» осмотрел президент России Владимир Путин во время посещения выставки. На «Аллее» представлены имена выдающихся российских чемпионов, которые ставили перед собой масштабные цели и покоряли одну вершину за другой. На ней можно увидеть настоящие золотые медали, которые наши соотечественники завоевали на международных соревнованиях, говорится на сайте общества «Знание».

    Выставка открылась экспозицией, посвященной победам российских спортсменов в разных видах единоборств: самбо, дзюдо, бокс, тхэквондо, греко-римская и вольная борьба, ушу, муай-тай, кикбоксинг, грэпплинг, кудо, сумо, карате-кекусинкай, киокушин.

    В планах Российского общества «Знание» расширять «Аллею славы»: наряду с боевыми искусствами и единоборствами появятся новые стелы, посвященные достижениям в зимних видах спорта, гимнастике, хоккее, синхронном плавании. Так, к 10-летнему юбилею зимних Олимпийских игр в Сочи, который страна будет отмечать 7 февраля 2024 года, выставка займет сразу две аллеи.

    Перед торжественной церемонией официального открытия «Аллеи славы» генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал о проекте. «Аллея славы» – уникальный проект, никто раньше ничего подобного не делал. Очень символично, что она открывается именно на Выставке «Россия», которая посвящена главным достижениям нашей страны. На «Аллею славы» легендарные российские спортсмены принесли свои золотые медали с международных соревнований, с Олимпийских игр. И глядя на эту «Аллею», каждый согласится со словами президента Российской Федерации: главный золотой запас России – это ее люди», – сказал он.

    Открывая «Аллею славы», министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подчеркнул важность этого события, выразил признательность Российскому обществу «Знание», Российскому Союзу боевых искусств, спортсменам и их тренерам.

    «Сегодня как никогда важно воспитывать новое поколение на примерах труда, примерах гордости за наш великий спортивный союз. Хочу пожелать, чтобы как можно больше посетителей приходили сюда, разделяли радость и гордость за эти победы. У борцов есть девиз «Борись и побеждай», и я уверен, что «Аллея славы» еще раз подведет нас к большим поступкам, к тому, что у нас страна с неограниченными возможностями. Мы завоевали около тысячи золотых медалей на Олимпийских играх, несколько десятков тысяч медалей на чемпионатах мира – это целая армия, целое поколение, которое сегодня является фундаментом для воспитания молодых ребят, знак уважения к нашей культуре, к традициям нашей великой страны. Желаю всем трудиться, бороться и побеждать», – сказал он.

    6 декабря 2023, 01:20
    Российских офицеров приговорили за неотражение атаки ракет ВСУ под Белгородом

    «Коммерсант»: Российских офицеров приговорили к четырем годам заключения за неотражение атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил двоих офицеров, подполковника и майора, к четырем годам колонии за то, что они не предотвратили обстрел ВСУ территории в Белгородской области.

    Подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова судили по статье «Нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ» (ч. 2 ст. 340 УК РФ). Речь шла о событиях в районе села Старая Нелидовка Белгородской области 27 апреля 2022 года, когда ВСУ обстреляли территорию, предположительно, ракетами «Точка-У». В результате погибли семь военнослужащих, 43 получили ранения, было уничтожено 15 единиц военной техники, порядка 30 – повреждены, пишет «Коммерсант».

    Оба фигуранта не признали свою вину. Их приговорили к четырем годам заключения, в лишении их званий суд обвинению отказал. По данным источников издания, подсудимым могло грозить до десяти лет заключения в колонии строгого режима. Более 1,5 лет из срока подсудимые уже отбыли под следствием и вскоре смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.

    Коментарии (85)
    6 декабря 2023, 07:47
    В Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев

    Сенатор Мерфи: Законодатели США принимают решение, кому принадлежит Киев

    В Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев
    @ Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спорящие о помощи Украине законодатели США сейчас решают, является Киев российским или украинским городом, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи.

    Мерфи заявил изданию Defense News, что сейчас в Сенате фактически принимают решение о том, является ли Киев российским городом или украинским городом, передает РИА «Новости».

    По его словам, коллеги из Республиканской партии недостаточно серьезно относятся к ситуации, а ведь речь идет о существовании Украины через 12 месяцев или страна станет частью России.

    Между тем президент США Джо Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение помощи Украине.

    Ранее в Сенате США из-за разногласий между республиканцами и демократами разразился скандал, конгрессмены вступили в перепалку из-за помощи Украине.

    Сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (51)
    6 декабря 2023, 06:27
    Российские разведчики в тылу ВСУ уничтожили склад оружия НАТО

    Глубинная разведка в тылу ВСУ на Купянском направлении уничтожила склад оружия НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глубинная разведка группировки войск «Запад» уничтожила склад стрелкового оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства НАТО на Купянском направлении, пробравшись в тыловой район противника, сообщили в Министерстве обороны России.

    Старший разведчик с позывным «Фролл» отметил, что проникнуть скрытно в тыл ВСУ через линию боевого соприкосновения помогают рассеянность противника и погодные условия, передает ТАСС.

    В Минобороны сообщили, что разведчики группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили склад со стрелковым оружием производства стран НАТО на Купянском направлении, после чего без потерь вышли в тыл к своим подразделениям.

    Ранее ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах.

    Коментарии (17)
    5 декабря 2023, 21:37
    СМИ: Уехавшие из России звезды вернулись для выступления на «Песне года»
    СМИ: Уехавшие из России звезды вернулись для выступления на «Песне года»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В этом году некоторые знаменитости, ранее покинувшие Россию, решили вернуться, чтобы выступить в новогодней программе «Песня года», сообщают СМИ.

    Как пишет «Царьград», уехавший за границу Александр Ревва принял участие в записи телешоу «Песня года». После начала спецоперации он не стал занимать сторону Москвы или Киева, предпочитая не давать публично оценку спецоперации.

    В «Песне года» он появится дважды: выступит сольно, а после в финале со всеми артистами. Кроме того, как пишет издание, за кулисами «Песни года» появилась певица Кристина Орбакайте. Она также воздерживалась от комментариев относительно спецоперации на Украине и переехала в США.

    Экс-депутат Госдумы Роман Худяков предположил, что также в программе появится Алла Пугачева. Ее приезд в Россию в ноябре он связал с записью новогодней программы.

    Между тем СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление.


    Коментарии (85)
    6 декабря 2023, 17:53
    СМИ: Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы найдено в Подмосковье
    СМИ: Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы найдено в Подмосковье
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы найдено в Московской области, сообщают СМИ

    Источник рассказал «РЕН ТВ», что тело Кивы было обнаружено в подмосковном Одинцове. Обстоятельства и причины смерти не приводятся.

    Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение.

    Коментарии (86)
    6 декабря 2023, 14:24
    СМИ: Посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться

    Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота выступила против увольнения супруга

    СМИ: Посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться, супруга одного из посадивших борт летчиков, Эдуарда Семенова, Анна сочла это несправедливостью.

    Семья выступает против увольнения летчиков, поскольку считает это несправедливым, сказала Анна в беседе с «Газетой.Ru».

    Авиакомпания объяснила предложение уволить летчиков тем, что результат расследования «весьма предсказуем», а пилотам нужно было рассчитать количество топлива при принятии решения о посадке в аэропорту другого города.

    Напомним, Airbus A320 «Уральских авиалиний» со 167 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле. Газета ВЗГЛЯД писала, чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле» в Подмосковье.

    Коментарии (38)
    6 декабря 2023, 14:42
    Хинштейн: В банде из бывших силовиков оказался начштаба СОБР «Рысь» Алпатов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В числе задержанных участников банды, в которую входили в том числе бывшие и действующие силовики, есть начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный ГУ полицейского спецназа Сергей Волостных, заявил депутат Александр Хинштейн.

    Задержание проходило с участием ГУСБ Росгвардии, это обусловлено тем, что среди задержанных есть действующие сотрудники ведомства, ранее перешедшие туда из МВД, указал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    В их числе также начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный ГУ полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Гром» ГУНК МВД), уточнил парламентарий.

    По фабуле обвинения, члены банды в начале 2000-х промышляли заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями. Большая часть задержанных в тот период служила в СОБР ГУБОП МВД и уволилась к настоящему моменту.

    Коментарии (15)
    6 декабря 2023, 13:56
    Politico: Экс-глава МИД Китая умер в результате суицида или пыток

    Politico: Экс-глава МИД Китая Цинь Ган умер в результате суицида или пыток

    Politico: Экс-глава МИД Китая умер в результате суицида или пыток
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Цинь Ган, до недавнего времени возглавлявший МИД Китая, скончался в военном госпитале Пекина в результате пыток или самоубийства, сообщили западные СМИ.

    Источники газеты Politico утверждают, что произошло это якобы в конце июля, передает Ura.ru.

    Цинь Ган возглавил китайское внешнеполитическое ведомство в конце декабря 2022 года. В июле 2023 года он пропал из публичного пространства и впоследствии был смещен с этой должности. Американские СМИ связывали его отставку с рождением у Цинь Гана дочери в США в период, когда он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла КНР в Соединенных Штатах.

    В октябре председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, которым снял его с поста члена Государственного совета страны.

    Коментарии (20)
    6 декабря 2023, 09:43
    В США раскрыли детали громкой ссоры демократов и республиканцев из-за Украины

    NYT: Демократы и республиканцы перешли на крики в споре из-за Украины

    В США раскрыли детали громкой ссоры демократов и республиканцев из-за Украины
    @ Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Демократы и республиканцы в ходе закрытого брифинга в Сенате Конгресса США устроили перепалку из-за вопроса о выделении средств на помощь Украине и Израилю, сообщили американские СМИ.

    Закрытый брифинг, по данным газеты The New York Times, состоялся во вторник днем. Сотрудники администрации призывали членов Республиканской и Демократической партий активизировать поддержку, однако мероприятие перешло «в попытки представителей двух партий перекричать друг друга», передает ТАСС.

    Республиканцы, как говорится в публикации, «гневно обвиняли демократов» в попытках игнорировать их требования по ситуации на границе США и Мексики.

    NYT добавляет, что «провал» состоялся накануне решающего пробного голосования в Сенате по законопроекту о чрезвычайном финансировании, размер которого превышает 110 млрд долларов. Меру, направленную на поддержку Украины, по словам автора публикации, ждет крах. Кроме того, серьезно омрачены перспективы достижения вскоре какой-либо двухпартийной договоренности, подчеркивает издание.

    Ранее член верхней палаты Конгресса Митт Ромни сообщал, что сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Коментарии (13)
    6 декабря 2023, 00:17
    Посол Израиля Бен Цви объявил о завершении миссии в России
    Посол Израиля Бен Цви объявил о завершении миссии в России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что в конце декабря завершит свою миссию в Москве и выйдет на пенсию.

    Дипломат заявил, что уходит на пенсию в конце декабря, его преемницей станет Симона Гальперин, которая приедет на следующий день по завершении его миссии, передает ТАСС.

    Бен Цви занимал ряд должностей в аппарате министерства иностранных дел еврейского государства, а также работал в посольствах в других странах. В 1992–1995 годах работал замглавы дипломатической миссии, советником посольства в Москве. Должность посла Израиля занимает с 2020 года.

    Симона Гальперин родилась в 1969 году в Риге, до репатриации в Израиль в 1976 году она жила в Ленинграде. На службе в МИД Израиля она находится с 1993 года. Занимала различные дипдолжности в зарубежных представительствах Израиля, в том числе в Казахстане, Южной Корее, в израильской миссии при ЕС. С 2010 по 2015 годы возглавляла неофициальное представительство Израиля на Тайване, с 2017-го по 2019 год была послом еврейского государства в Сингапуре и Восточном Тиморе. Сейчас работает замглавы департамента Евразии и Западных Балкан в МИД Израиля.

    Коментарии (12)
    6 декабря 2023, 03:22
    Bloomberg: Визит Путина на Ближний Восток сорвал планы США по изоляции России

    Bloomberg: Визит Путина на Ближний Восток говорит о провале планов США по изоляции России

    Tекст: Вера Басилая

    Международные поездки президента России Владимира Путина свидетельствуют о безуспешных попытках США и Европы по «изоляции» российского лидера на мировой арене, при этом экономика России укрепилась, а боевые действия на Украине заходят в тупик, сообщило Bloomberg.

    Визит Путина в две ключевые державы Персидского залива является «явным признаком» того, что Россия не изолирована, а только утверждает свое влияния на Ближнем Востоке, заявило Bloomberg, передает ТАСС.

    Bloomberg предполагает, что Путин, возможно, стремится использовать разногласия между США и Саудовской Аравией из-за действий Израиля в секторе Газа. Подчеркивается, что Москва поддерживает Эр-Рияд в усилиях по возобновлению Арабской мирной инициативы 2002 года, которое предусматривает создание отдельного палестинского государства.

    Президент России Владимир Путин прибудет в среду в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты с визитом. У него запланирована встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом в целях укрепления партнерских отношений Москвы с ведущими экспортерами нефти. Кроме того, лидеры обсудят торговлю и инвестиции, а также нефтяной рынок и израильско-палестинский конфликт.

    В среду Путин примет участие в переговорах в Абу-Даби, однако не посетит климатический саммит COP28, который проходит на этой неделе в соседнем эмирате Дубае.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие возможности дает России Ближний Восток.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2023, 15:32
    В США заметили изменения в поведении Зеленского

    Подполковник Дэвис: Зеленский потерял уверенность из-за провалов ВСУ

    В США заметили изменения в поведении Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский утратил какую-либо уверенность в конфликте с Россией из-за провалов ВСУ и огромных потерь, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.

    По его словам, во взгляде Зеленского нет уверенности и веры в то, что он говорит своим солдатам, передает РИА «Новости».

    Дэвис добавил, что плохая ситуация для ВСУ сильно повлияла на украинского лидера, а лучше она не станет.

    Ранее выступление Зеленского на закрытом брифинге в Конгрессе было отменено прямо перед его началом.

    Коментарии (13)
    6 декабря 2023, 14:52
    Песков: Истребители Су-35С ВКС сопровождали Путина во время перелета в Абу-Даби
    Песков: Истребители Су-35С ВКС сопровождали Путина во время перелета в Абу-Даби
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента Владимира Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что истребители несли штатное вооружение различного класса. Пилотировали их летчики первого класса. Кроме того, для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролет. Песков поблагодарил эти государства за сотрудничество, передает ТАСС.

    Ранее Путин в ходе посещения Абу-Даби прибыл на переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

    Коментарии (13)
    5 декабря 2023, 22:35
    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США

    В Сенате США сообщили, что Зеленский отменил запланированное выступление в последнюю минуту

    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский отменил выступление в Сенате США на закрытом брифинге, сообщил глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.

    Конгрессмен сообщил, что выступление Зеленский отменил, «что-то произошло в последнюю минуту». Он должен был обратиться к сенаторам по видеосвязи с просьбой одобрить финансовую помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее Шумер сообщал, что Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украине.

    Коментарии (12)
    6 декабря 2023, 02:03
    Власти Украины обвинили Польшу в захвате экономики страны в заложники

    Вице-премьер Украины Верещук обвинила Польшу в захвате экономики страны в заложники

    Власти Украины обвинили Польшу в захвате экономики страны в заложники
    @ Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польша заблокировала контрольно-пропускные пункты на украинско-польской границе, в результате чего экономика Украины стала заложником ситуации, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

    Верещук отметила, что блокада на польской границе идет уже месяц, в это время Украина терпит миллиардные потери. По ее словам, у поляков претензии не столько к Украине, сколько к Евросоюзу, но в заложниках оказалась украинская экономика, передает РИА «Новости».

    По мнению Верещук, всем украинским партнерам необходимо принять политическое решение «относительно этой позорной экономической блокады Украины».

    Ранее глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Польша поставила крест на главной мечте киевского режима.

    Напомним, в конце 2022 года польские политики начали говорить о недовольстве фермеров демпингом со стороны украинских конкурентов. В январе-феврале 2023-го это недовольство перешло в протесты, к которым оперативно подключились фермеры Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. А политики этих стран согласовали запрет на украинский агроэкспорт, не испугавшись окриков со стороны Брюсселя.

    Протесты дальнобойщиков разворачивались по той же схеме. Если фермерам дали безлимитный экспорт, то украинских водителей избавили от необходимости от оформления обязательных разрешений на въезд в ЕС. Что, по сути, уравняло их в правах с водителями из стран ЕС. К тому же у украинцев есть дополнительная мотивация работать на европейских заказчиков и месяцами не заезжать на Украину: ужесточение мобилизации.

    Между тем, в Киеве заявили, что блокада на границе не скажется на поставках оружия Украине.

    Коментарии (27)
    Главное
    Финляндия назвала дату открытия КПП на границе с Россией
    ГУР Украины взяло ответственность за смерть экс-депутата Рады Кивы
    Пленный боец ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе
    Экс-депутат ЛНР Попов скончался после подрыва машины в Луганске
    США пообещали профинансировать строительство евроколеи на Украине
    Полиция возбудила уголовное дело за отправку девушке неприличного фото
    Умерла актриса сериала «Глухарь» Елена Корнилова

    Чем обернется для Болгарии выдавливание российской нефти

    Болгария хочет добровольно лишить себя российской нефти. Это делает бизнес российской компании «Лукойл» по производству топлива на местном НПЗ бессмысленным. Поэтому она готова продать активы в Болгарии, пока власти не забрали завод силой. Как болгары целенаправленно выдавливают российский бизнес и чем это обернется для них самих? Подробности

    Перейти в раздел

    Драма в Сенате США оставила Украину без денег

    В ходе обсуждения вопроса выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами. Стороны давно не могут договориться об объемах финансирования. Даже высшее руководство страны не способно повлиять на позиции противоборствующих партий. В чем подоплека кризиса и как он отразится на судьбе Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Новая армия станет внешнеполитическим козырем России

    Президент России подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ. Данное решение принято на фоне международной нестабильности и появления новых угроз для Москвы. Однако эксперты уверены, что исполнение документа не только обезопасит страну, но и параллельно решит ряд важнейших задач. О каких конкретно изменениях идет речь и как это отразится на экономике и внешней политике России? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ищет способ поставить украинский конфликт на паузу

    С Запада поступают сигналы о готовности принудить Украину к заключению перемирия или замораживанию конфликта. На первый взгляд это выглядит как уступка требованиям России. Кому нужна передышка в конфликте с Россией и почему у Москвы нет оснований откликаться на подобные инициативы? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом, «по-царски». Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага РФ. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............