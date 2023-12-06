В МИД назвали неликвидом поставляемые в Армению Францией бронемашины Bastion

Захарова: Поставляемые Францией Армении бронемашины Bastion являются неликвидом

Tекст: Валерия Городецкая

«Что касается Франции и этих бронемашин Bastion – это неликвид, что очевидно даже из ситуации, разворачивающейся в контексте спецоперации», – сказала Захарова в ходе брифинга, передает ТАСС.

Дипломат добавила, что народу Армении со стороны Запада подсовывается фальшивка. «Почему фальшивка? Потому что эта сборная «солянка» из военной техники производства разных стран никогда не способствовала повышению обороноспособности. Это же очевидно», – пояснила дипломат.

По словам Захаровой, народ республики понял бы это, если бы местные СМИ, имеющие отношение к нынешним армянским властям, давали бы возможность народу своей страны ознакомиться с цитатами и прямой речью западных политиков.

В ноябре Франция отдала Армении забракованные Украиной броневики Bastion.