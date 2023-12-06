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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему идеологию нельзя придумать

    Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    32 комментария
    6 декабря 2023, 13:49

    МЧС: Пункт пропуска «Рафах» пересекли более 50 россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пункт пропуска «Рафах» пересекли еще более 50 граждан России, в том числе 27 детей, сообщили в пресс-службе МЧС.

    Согласно сообщению пресс-службы, в среду пункт пропуска «Рафах» пересекли 53 гражданина России, включая 27 детей, передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье 133 россиянина, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах».

    4 декабря 2023, 07:59
    Потери Армии обороны Израиля достигли 398 человек

    Общее число потерь ЦАХАЛа за время обострения палестино-израильского конфликта составило 398 человек

    Потери Армии обороны Израиля достигли 398 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После начала обострения палестино-израильского конфликта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла 398 человек, 72 из них погибли в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщили СМИ.

    ЦАХАЛ сообщил о гибели еще двух военных в боях с палестинским движением ХАМАС. Большинство потерь ЦАХАЛа пришлось на первый день нападения ХАМАС на Израиль, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Напомним, в субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».

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    3 декабря 2023, 17:28
    New York Times: Израиль намерен провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие недели Израиль намеревается провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

    После операции высокой интенсивности израильские силы, возможно, перейдут к режиму низкой интенсивности, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    Коментарии (8)
    3 декабря 2023, 17:57
    США назвали «полезной тактикой» план Израиля ликвидировать руководство ХАМАС

    Кирби: США считают план Израиля по ликвидации руководства ХАМАС полезной тактикой

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израиль планирует ликвидировать руководство радикального палестинского движения ХАМАС, и США считают такой подход полезной тактикой, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Как указал Кирби NBC, ликвидация руководства «пагубно повлияет на возможности ХАМАС проводить операции». По его словам, именно на этом и сфокусирован Израиль, поскольку это «полезная тактика», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что израильские спецслужбы занимаются разработкой планов по розыску и ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.

    Напомним, Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    В прошлое воскресенье израильские военные до начала перемирия в Газе ликвидировали пять высокопоставленных командиров ХАМАС.

    Коментарии (4)
    3 декабря 2023, 17:43
    Названо число погибших с начала эскалации в Газе

    Минздрав сектора Газа: Число жертв с начала эскалации превысило 15,5 тыс. человек

    Tекст: Валентина Григоренко

    В результате эскалации конфликта в секторе Газа погибли более 15,5 тыс. человек, пострадали около 41 тыс., сообщил Минздрав палестинского анклава.

    По данным ведомства, «число жертв израильской агрессии возросло до 15 523», более 41 316 человек получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    В воскресенье New York Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщила, что в ближайшие недели Израиль намеревается провести операцию высокой интенсивности в секторе Газа.

    Ранее сообщалось, что общее число погибших на территории анклава с обострения конфликта с Израилем возросло до 15 207, а число раненых достигло 40 652 человек.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    49 комментариев


    Коментарии (0)
    3 декабря 2023, 19:50
    Кирби: Палестинская администрация не может управлять сектором Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинская национальная администрация (ПНА) не в состоянии контролировать сектор Газа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.

    Он подчеркнул, что в Белом доме не считают, что Палестинская администрация сейчас находится в состоянии осуществлять надежный контроль над сектором Газа, но ПНА должна сыграть свою роль, передает ТАСС.

    Ранее Кирби заявил, что Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться к переговорам об освобождении заложников.

    Коментарии (3)
    5 декабря 2023, 03:03
    NYT: ХАМАС атаковал базу Израиля, где якобы находится ядерное оружие

    Tекст: Вера Басилая

    Военная база Израиля «Сдот-Миха», где якобы хранится ядерное оружие, была атакована палестинским движением ХАМАС 7 октября, сообщила газета The New York Times.

    Издание ссылается на спутниковые снимки, согласно которым ракета, вероятно выпущенная ХАМАС, попала в израильскую военную базу «Сдот-Миха», где, как считают эксперты, расположены ракеты, способные нести ядерный заряд, передает ТАСС.

    NYT уточняет, что в результате атаки началось возгорание на близлежащей территории, но сами ракеты не получили повреждений. Как отмечает газета, неясно, знал ли ХАМАС о том, что на этом объекте может храниться ядерное оружие.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция инициирует создание инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, «пока не стало слишком поздно».

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Элияху провокационными, подтверждающие наличие у Израиля ядерного оружия, что делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны.

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    3 декабря 2023, 17:45
    Прокурор МУС пообещал тщательное расследование преступлений в Израиле и Палестине

    Tекст: Ольга Иванова

    Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан пообещал, что будет проведено тщательное расследование предполагаемых военных преступлений в Израиле и Палестине, говорится в его заявлении, опубликованном по итогам визита в Израиль и Палестину.

    В заявлении говорится, что в работе МУС будет «полагаться на партнерство всех участников, чтобы гарантировать, что предпринимаемые прокуратурой действия основываются на объективных, поддающихся проверке доказательствах, которые могут быть использованы в суде», передает ТАСС.

    Во время поездки прокурор встретился с родственниками жертв преступлений, а также с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

    Ранее Хан сообщил, что с призывом расследовать ситуацию в Палестине обратились пять стран. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что есть много доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде. Власти Ирана также хотят подать иск в МУС против Израиля.

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    5 декабря 2023, 19:38
    Израиль начал интенсивные бои на юге сектора Газа

    Армия Израиля заявила о начале самых интенсивных боевые действия в секторе Газа с момента начала наземной операции

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные начали самые интенсивные бои с момента начала наземной операции в секторе Газа, заявил начальник Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман.

    По его словам, сейчас армия действует уже в центре города Хан-Юнис на юге анклава. «Мы находимся в самом центре Джебалии, в самом центре Эш-Шуджаии и начиная с сегодняшнего вечера также в самом центре Хан-Юниса», – приводит слова военачальника ТАСС.

    Финкельман добавил, что у израильских военных во вторник «самый интенсивный день с самого начала» наземной операции. Кроме того, генерал-майор заявил, что во вторник было достигнуто максимальное количество «уничтоженных террористов», проведено больше, чем в другие дни операции, боестолкновений, огонь с воздуха и с земли велся еще интенсивнее, чем накануне.

    «Мы намерены продолжать наступать и углублять достижения», – сказал Финкельман.

    Ранее власти Дублина подняли палестинский флаг над мэрией в знак солидарности с сектором Газы. Члены горсовета согласились поднять над мэрией палестинский флаг с 5 декабря и на семь дней.

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    3 декабря 2023, 18:32
    В Белом доме заявили о нежелании Израиля и ХАМАС возвращаться к переговорам

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться к переговорам об освобождении заложников, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.

    По словам Кирби, «ХАМАС не хотел предоставить дополнительный список детей и женщин, которых, мы знаем, они удерживают», передает РИА «Новости».

    При этом он отметил, что Вашингтон продолжает прикладывать усилия для достижения договоренностей о гуманитарных паузах.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Позже представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.

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    5 декабря 2023, 03:41
    Израиль подготовился затопить тоннели в Газе морской водой

    WSJ: Израиль рассматривает вариант с затоплением тоннелей в Газе морской водой

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские власти рассматривают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей, в которых прячется ХАМАС, сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что израильские военные установили пять насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати еще в середине ноября. Они могут, перекачивая воду из Средиземного моря, затопить тоннели в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Пока власти Израиля не приняли решение, также мнения на этот счет разделились и в администрации президента США. При этом, как пишет газета, невозможно просчитать влияние попытки их затопления на почву и грунтовые воды, выяснить, что произойдет с водопроводом и канализационной системой в анклаве. Есть вероятность, что после подтопления в почву могут попасть опасные вещества, находящиеся в тоннелях.

    The Wall Street Journal пишет, что подобная мера может Байдена и его администрацию в сложную ситуацию и повлечет за собой осуждение всего мира. По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, указывает газета, подтопление тоннелей может обострить гуманитарный кризис в анклаве.

    Ранее глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км, их ширина позволяет ехать автомобилю.

    Американский журналист Сеймур Херш заявил об обсуждении властями Израиля возможности затопить тоннели ХАМАС.

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    3 декабря 2023, 19:21
    Стало известно о планах Эрдогана обсудить с эмиром Катара возобновление гумпаузы в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник прибудет в Доху, где обсудит с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани шаги по возобновлению гуманитарной паузы в Газе, передал телеканал A Haber.

    Телеканал сообщил о визите Эрдогана в Катар, а также уточнил, что важнейшей темой для обсуждения сторонами станет ситуация в Газе, передает РИА «Новости».

    Также Эрдоган обсудит установление постоянного прекращения огня с эмиром Катара, который взял на себя посредническую роль в прекращении боевых действий.

    Ранее Эрдоган и президент Ирана Эбрахим Раиси обсудили по телефону шаги для постоянного прекращения огня в Газе, договорились о координации, сообщила канцелярия турецкого лидера.

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    3 декабря 2023, 16:18
    При израильских ударах по Хан-Юнису на юге сектора Газа погибли более 60 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 60 человек погибли в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, передает палестинское агентство новостей WAFA.

    Отмечается, что также «десятки человек были убиты и ранены в воскресенье в результате серии израильских обстрелов в различных районах сектора Газа», передает РИА «Новости».

    До этого сообщалось, что при ударах Израиля по территории сектора Газа после прекращения перемирия погибли более 178 человек.

    Ранее Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы в Газе.

    Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.

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    5 декабря 2023, 00:28
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прилетел в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Спецборт МЧС России доставил еще 120 эвакуируемых из Газы граждан России и членов их семей в Москву.

    Самолет Ил-76 МЧС России, выполняющий спецрейс из Каира, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Всего на борту находились 120 человек, которых эвакуировали из сектора Газа через КПП «Рафах», передает ТАСС.

    Ранее МИД сообщил о возобновлении эвакуации россиян из Газы.

    В воскресенье 133 россиянина, а также члены их семей, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах». После оформления авиация МЧС России доставит их в Москву.

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    4 декабря 2023, 20:03
    Израиль разрушил школу в секторе Газа

    При ударе Израиля по школе «Салах-эд-Дин» в секторе Газа погибли 52 человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Жертвами обстрела школы «Салах-эд-Дин» в секторе Газа стали 52 человека, сообщили в больнице, куда доставили тела погибших.

    Данные о жертвах администрация больницы «Аль-Ахли», куда привезли тела погибших, сообщила телеканалу Ash-Sharq, передает ТАСС.

    Агентство отмечает, что, по данным телеканала Al Jazeera, в разрушенной школе укрывались перемещенные лица.

    Ранее сообщалось, что израильские военные взорвали здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.

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    6 декабря 2023, 01:50
    В США спрогнозировали срок окончания операции Израиля в Газе

    CNN: В США считают, что операция Израиля продлится в Газе до января

    Tекст: Вера Басилая

    Военная операция Израиля в южной части сектора Газа продлится с сегодняшней интенсивностью до января, сообщил телеканал CNN.

    Американские официальные лица сообщили телеканалу, что в январе Израиль перейдет к менее интенсивной «гиперлокализованной стратегии», нацеленной на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС, передает ТАСС.

    Как отмечают чиновники, Белый дом очень обеспокоен тем, как будет развиваться операция Израиля в ближайшее время. Из-за давления мировой общественности ввиду большого числа жертв время на проведение операции с ее нынешней интенсивностью «быстро сокращается».

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования несут большие потери.

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