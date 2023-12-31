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При обстреле ВСУ поселка в Белгородской области погиб мужчина
Житель поселка Красное Белгородской области погиб после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Гладков в своем Telegram-канале указал, что под обстрел со стороны Украины попал поселок Красное Шебекинского городского округа. По его словам, погиб дедушка, который в момент обстрела находился в продуктовом магазине. Он добавил, что мужчина получил травмы от осколков снаряда, несовместимые с жизнью.
Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Он уточнил, что также пострадала женщина, которая работала продавцом в магазине. Гладков подчеркнул, что ее доставили в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением головы, врачи оказывают раненой всю необходимую медпомощь.
По его словам, в частном жилом секторе повреждений нет, осколками снаряда повреждены магазин и линия электропередачи. «Оперативные службы и аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», – пояснил он.
В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.
Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.