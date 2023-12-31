МХАТ, НОВАТ и Михайловский театр решили помочь семьям погибших детей в Белгороде

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении Telegram-канале Михайловского театра говорится, что самое страшное, что в результате обстрела ВСУ в Белгороде погибли дети. В театре отметили, что одной из задач этого нападения была психологическая атака – запугать, омрачить праздник, вынудить отменить новогодние мероприятия.

«Всем сердцем разделяя боль белгородцев, мы не отменяем спектакли: часть средств, вырученных сегодня, Михайловский театр передаст семьям погибших детей. Мы призываем все театры страны присоединиться к нашей инициативе. Милосердие и солидарность – те качества, которые особенно важны сегодня. Что бы ни происходило, мы будем вместе! Не дадим отобрать Новый год у наших детей!», – написали в театре.

На сайте МХАТ Горького опубликовано такое же сообщение с призывом всем театрам России присоединиться к инициативе. МХАТ Горького пообещал также передать часть вырученных сегодня средств со спектаклей семьям погибших детей.

Кроме того, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета присоеднился к данной инициативе и опубликовал в своем Telegram-канале подтверждение.

Заслуженный артист России Вячеслав Манучаров в Telegram-канале назвал нелюдями, атаковавших Белгород в канун Нового года. «Теракт намедни семейного праздника – это очередной пример бесчеловечности нашего врага, который хочет нас запугать. Но мы не позволим им это сделать. Мы сильные и победа совсем скоро будет за нами», – добавил он.

Артист напомнил, что даже в годы Великой Отечественной Россия, «переживая самые тяжелые испытания, все равно ждала и встречала праздник Нового года. «Скромно, с мыслями о фронте, но твердо веря в победу. И сейчас не нужно его отменять, чтобы не радовать врагов», – подчеркнул Манучаров.

Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. В результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек. Среди погибших и пострадавших есть дети.

В связи с этим в Липецке, Вологде, Владивостоке, Новороссийске, Тамбове и на Камчатке отменили новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ.