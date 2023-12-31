Tекст: Ольга Иванова

Телеканал сообщает, что украинцы вспоминают, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск. Население страны начало осознавать, что за прошедших два года ВСУ не удалось не только вернуть Крым и Донбасс, но и было потеряно больше территорий, людей. Все это заставляет их сожалеть о невыполнении Минских соглашений, передает РИА «Новости».

Эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс отмечает, что Украина движется к внутреннему взрыву из-за политических разногласий на фоне тяжелого положения на фронте.

Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.