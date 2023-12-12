США собрались неспешно превратить Украину в укрепрайон

Эксперты оценили новую военную стратегию США на Украине

Tекст: Евгений Поздняков

В Сеть попала информация о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год. Об этом пишет издание The New York Times. В статье отмечается, что американские генералы настаивают на реализации плана «Держать и строить», согласно которому Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

Кроме того, подчеркивается важность наращивания способности страны производить собственные вооружения. Данный подход позволит улучшить самодостаточность армии. По мнению американцев, именно таким образом удастся достигнуть максимального уровня защищенности для Украины.

Конечной целью, согласно планам Вашингтона, является создание настолько «реальной угрозы», чтобы Москва смогла «рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего или 2025 года». Отмечается, что для победы ВСУ не нужно «возвращать потерянные 20% территорий».

Куда больших результатов можно добиться «укреплением обороны» и «наращиванием военного производства». При этом в статье подчеркивается, что США и ВСУ планируют «проработать детали новой стратегии» в следующем месяце в ходе «серии военных игр», которая состоится в немецком Висбадене.

Однако между союзниками имеются и противоречия: в то время, как украинцы говорят о необходимости перейти в атаку «в надежде привлечь внимание всего мира», американцы акцентируют внимание на важности «наращивания запасов» на протяжении всего года. В Вашингтоне откровенно считают, что «без обновления стратегии и дополнительного финансирования» конфликт может быть проигран.

Издание приводит мнение неназванных чиновников из Штатов: многие в офисе Зеленского не осознают, насколько «нестабильна» дальнейшая денежная помощь со стороны Белого дома Украине. Они «имеют нереалистичные ожидания относительно поставок» из западных стран. «Просят миллионы артиллерийских снарядов из запасов, которых не существует», – пишет газета.

Однако имеются предпосылки и к компромиссу. Военные США отмечают, что «глубокие удары» по Крыму этой осенью стали «ярким моментом» в разочаровывающем контрнаступлении. Предполагается, что ВСУ могли бы развить данный успех в следующем году, даже если часть их усилий будет направлена на восстановление боеготовности.

В подтверждение намерений Вашингтона заняться укреплением обороны Украины можно привести недавние слова главы Пентагона Ллойда Остина. Он сказал, что Штаты и их союзники хотят создать на территории страны силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы. По его мнению, западные государства до сих пор «полны решимости расширить возможности» ВСУ вести военные действия.

На это же намекал и заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, Белый дом намерен поставить украинцев в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо РФ начинает диалог с офисом Зеленского, либо «увидит более сильного противника».

При этом еще в ноябре издание The Wall Street Journal писало, что западные союзники Украины ошиблись в своих расчетах на быстрое поражение России. С начала конфликта Москва сумела в короткие сроки «нарастить военное производство, добиться преимущества над зарубежными концернами, особенно в части артиллерии». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты тогда пришли к выводу, что в США решили сменить одну антироссийскую стратегию на другую. Теперь же это мнение подтверждается все новыми заявлениями американских чиновников и утечками в СМИ.

Но в реальности, как полагают аналитики, США хотели бы добиться от России подписания условного «Минска-3», получив время для дальнейшей подготовки Украины к новому столкновению с Москвой – но уже на совершенно других условиях.

«Долгое время в стратегии ВСУ главенствующей являлась британская схема максимального нажима на Россию. Она предполагала активные наступательные действия и создание террористической угрозы на территории нашей страны», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

«Однако планы Лондона реализовать не удалось. Теперь Вашингтон предлагает сосредоточиться на тех 80% территорий, которые еще подконтрольны офису Зеленского. Но на самом деле они подчиняются США. Тут речь идет о масштабной стратегии, которая скрывает под собой колоссальные объемы строительства укреплений», – добавляет он.

Для реализации подобного проекта США жизненно важно добиться режима прекращения огня и комфортных условий для создания фортификаций. «В противном случае возводить сооружения придется под непрекращающимися обстрелами со стороны России, что не очень эффективно. По замыслу Вашингтона, неприступная линия обороны будет возведена по всей линии Днепра, что сделает Правобережье фактически неприступным», – рассуждает эксперт.

«То есть речь идет о создании множества укрепрайонов по типу Авдеевки или Марьинки, где каждый дом становится отдельной крепостью.

Первые этажи заливаются бетоном, налаживаются подземные логистические линии, через которые будут поступать вооружения, боеприпасы и продовольствие. Венчает весь этот ужас мирное население, живущее в центре города и становящееся заложниками положения», – уточняет аналитик.

«На создание столь внушительного проекта потребуется около пяти-семи лет. За это время будет готовиться новая украинская армия, которая может насчитывать до миллиона человек. Продолжатся и технические поставки со стороны западных стран. В картине мира американцев это полностью оправдывает утрату 20% территорий полуразрушенной страны», – заметил собеседник.

«Закрепить процесс планируется налаживанием линии береговой обороны на Украине. Уже сейчас Британия активизировала поставки ВСУ тральщиков. И России необходимо подойти к оценке угроз крайне детально. Нельзя допустить того, чтобы противник склонил нас к переговорам на таких условиях», – акцентирует Артамонов.

«Американцы действительно пытаются воспроизвести опыт «Минска-2» с помощью военно-психологических операций и глубоких ударов по тылам ВС России. На языке администрации Байдена это называется «улучшить переговорную позицию Украины», а на языке украинских чиновников – «найти творческий способ вывести Россию из равновесия»,

– пишет в своем Telegram-канале киевский политолог Алексей Нечаев. «А теперь представьте ситуацию, когда буквально за несколько лет на подконтрольных ВСУ территориях появляются 20 или 30 залитых бетоном «Авдеевок», где противник копит оружие, боеприпасы и готовится к новой войне. И все это делается под прикрытием мирных соглашений. У США, несмотря на все драмы в Конгрессе, деньги на это наверняка найдутся», – рассуждает эксперт.

«В этот же сценарий укладывается желание принять Украину в НАТО без утраченных территорий по примеру ФРГ и заморозить конфликт по-корейски, чтобы затем его разжечь на совсем других условиях (максимально сложных для России) или оказывать на Москву хроническое военно-политическое давление в контексте растущего противостояния Вашингтона и Пекина», – уточняет политолог.

«России это совершенно не нужно. Поэтому военный нейтралитет оговариваемых территорий – это наша программа-минимум, – подчеркивает Нечаев. – А программа максимум – это новая архитектура безопасности в Европе, которая нивелирует военные риски для России по всей дуге от Скандинавии до Балкан».

Схожей точки зрения придерживается и Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа. «Их план направлен на достижение данной цели. Фактически

они хотят от нас получить передышку, максимально укрепить оборону Украины, снабдить ее мощнейшими вооружениями, подготовить местных солдат для нового конфликта».

«Однако стратегия, о которой пишет The New York Times, представляется мне крайне абсурдной. В прошлый раз у них на строительство защитных сооружений ушло несколько лет, – отмечает собеседник. – С чего американцы взяли, что сейчас НАТО и украинской армии кто-либо собрался давать столько времени?».

«Россия не собирается вестись на подобные предложения. Наш президент еще 24 февраля прошлого года четко сформулировал задачи специальной военной операции. Мы добиваемся демилитаризации, денацификации Украины и ее нейтрального статуса. Эти положения – принципиальные условия потенциального мирного соглашения», – подчеркивает эксперт.

«Более того, мы смотрим на происходящие события в более широком контексте. Нам нужна адекватная система безопасности в Европе, соответствующая вызовам времени. Любой разговор без учета российских интересов можно считать обреченным с самого начала. Ни на какие полумеры мы не подпишемся», – резюмирует Данилин.