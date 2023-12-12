Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.9 комментариев
New York Times оценила попытку США переделать ВСУ на американский манер
New York Times признала провал попытки США переделать армию Украины по образцу американской
У инструкторов из США не получилось переделать армию Украины по образцу американской, пишут СМИ со ссылкой на украинские и американские источники. Кроме того, сообщается, что США и Украина разрабатывают новую военную стратегию.
Как указывает New York Times, украинское контрнаступление 2023 года «строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской». «Критики утверждают, что этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, по большей части безуспешно», – приводит РИА «Новости» текст статьи.
Подчеркиваются высокие потери вооруженных сил Украины. Издание указывает, что на Западе не рассчитывали, что российская оборона будет такой эффективной. В частности, войскам Украины пришлось иметь дело с более плотной обороной, чем та, преодолевать которую их учили в Германии.
New York Times пишет, что военное руководство США и Украины в стремлении «оживить шансы Киева» занимаются поиском «новой стратегии» на 2024 год. Для этого на Украину прибудет генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который прежде находился в Германии. Агуто должен задержаться на Украине, чтобы ВСУ могли получать более обстоятельные советы. New York Times указывает, что это решение может стать шагом к отказу от неразмещения постоянных военных советников на Украине.
В январе в немецком Висбадене должны пройти военные игры, в рамках которых могут рассмотреть детали новой стратегии. Украина хочет вести наступательные действия. США же предлагают в 2024 году заняться накоплением сил, а также сосредоточиться на сохранении удерживаемых территорий, чтобы сформировать силы, с которыми Москва будет вынуждена считаться. Как пишет издание, это должно подтолкнуть Россию к «содержательным переговорам в конце 2024 или уже в 2025 году».
Высказываются опасения, что конфликт примет затяжной характер и станет похож на 1916-й год – самый кровопролитный в Первой мировой войне.
Напомним, заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер сообщил, что в Белом доме хотят вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильного» противника.