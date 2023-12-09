Представления США о России застряли в 2022 году

Эксперты оценили планы США склонить Россию к переговорам с Украиной

Tекст: Алена Задорожная

В Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильного» противника. Он также пояснил, что договоренности должны подразумевать суверенитет и территориальную целостность страны.

Помимо этого, Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники». «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

По словам экспертов, в случае с Файнером сперва необходимо обратить внимание на биографию. По ряду данных, его карьера связана с так называемым «Аспенской группой», которая считается наиболее радикальным крылом в Демпартии США. До 2017 года Файнер руководил аппаратом госсекретаря США Джона Керри.

А еще ранее – в нулевые годы – он успел поработать заместителем советника по национальной безопасности США Энтони Блинкена, специальным советником по Ближнему Востоку, а также спичрайтером по внешней политике Джо Байдена, бывшего тогда вице-президентом, сообщает Foreign Policy.

Сейчас, строго по формальным признакам, Файнер подчиняется главе СНБ Джейку Салливану, но неформально он по-прежнему остается человеком, крайне близким к госсекретарю Энтони Блинкену. И, судя по всему, чиновник пытается донести его точку зрения на перспективы конфликта, да еще и на площадке Аспенского института.

«Сейчас чиновники Белого дома вынуждены отвечать на простые вопросы общества и республиканцев. Во-первых, какова стратегия расходования бюджетных средств? Во-вторых, как Белый дом собирается урегулировать конфликт на Украине?» – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

«Поэтому в Белом доме решили просить деньги не на войну с Россией, а на заключение мира «на украинских условиях». Внешне это не одно и то же, согласитесь. И чтобы достичь этой цели, заявка на финансирование Украины должна быть удовлетворена в полном объеме. А дальше в ход идут обещания увеличить промышленную базу США и так далее», – отмечает он.

«Файнер действительно может транслировать точку зрения Блинкена, который накануне заявил о том, что 90% финансовой военной помощи Украине осталось в США и было потрачено местным ВПК. Салливан, в свою очередь, также не против такой риторики, так как она ему выгодна», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, чиновники Белого дома на разных уровнях давно пытаются сделать вид, будто конфликт вокруг Украины – это противостояние с претензией на территории, а не вопрос о необходимости создавать новую систему европейской безопасности с учетом интересов России. Это хорошо известная уловка, с помощью которой они не только влияют на умы внутри США, но и тестируют нашу реакцию», – пояснил эксперт.

Другое дело, что некоторые чиновники Белого дома в своих представлениях о России застряли в 2022 году и не учитывают темпы развития военно-промышленного комплекса РФ, поэтому желание говорить с Москвой с позиции силы хоть сейчас, хоть в конце 2024 года выглядят, мягко говоря, необоснованными. Это же касается и сомнительных обещаний Файнера на тему того, что через год-два в США начнется бум военного производства.

«Соединенные Штаты продолжают тешить себя несбыточными надеждами.

Заявления Джонатана Файнера – откровенный бред, он выдает желаемое за действительное. Усадить Россию за стол переговоров на условиях Украины ни у кого не получится, поскольку это желание совершенно расходится с реальностью. ВСУ полностью провалили контрнаступление», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Армия противника несет тяжелейшие потери, финансовые потоки в поддержку офиса Зеленского постепенно сокращаются. Мы же уверенно выполняем поставленные в рамках СВО задачи. Поэтому попытка диктовать условия Москве выглядит по меньшей мере неуместно. Однако кое в чем с Файнером все-таки можно согласиться. В скором времени Украина действительно станет намного сильнее. Речь идет о той территории, которая уже стала Россией или скоро станет ею», – считает парламентарий.

«Ведь в этом противостоянии именно мы являемся созидательной стороной. Наша политика способствует улучшению качества жизни людей на этих землях, в то время как деструктивные действия офиса Зеленского тянут подконтрольные ему регионы на дно», – резюмирует Долгов.