  • Новость часаСемьи потушивших Вечный огонь в Петербурге мигрантов решили выдворить из России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему россияне стали тоннами скупать золотые слитки
    США собрались отказаться от импорта урана из России
    Конфликт на Украине не вошел в топ мировых поисковых запросов Google
    Российские силы существенно продвинулись у запорожской Новопокровки
    ГИБДД Москвы приостановила регистрацию машин и выдачу прав
    В норвежский танкер в Красном море попала ракета
    Финляндия решила открыть границу с Россией
    МВФ назвал срок окончания конфликта на Украине при негативном сценарии
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    15 комментариев
    12 декабря 2023, 13:28

    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине

    Военный эксперт Артамонов: США нужно перемирие на Украине, чтобы выстроить крепости на подконтрольных Зеленскому территориях

    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Суть стратегии «держать и строить» заключается в том, чтобы американцы получили возможность максимального военного освоения тех 80% Украины, которые сейчас подконтрольны Зеленскому. Однако Россия не может этого допустить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год.

    «Долгое время в стратегии ВСУ главенствующей являлась британская схема максимального нажима на Россию. Она предполагала активные наступательные действия и создание террористических угроз на территории нашей страны», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Однако планы Лондона реализовать не удалось. Теперь Вашингтон предлагает сосредоточиться на тех 80% территорий, которые еще подконтрольны офису Зеленского. Но на самом деле они подчиняются США. Тут речь идет о масштабной стратегии, которая скрывает под собой колоссальные объемы строительства укреплений», – добавляет он.

    «Чтобы проект американцев можно было реализовать, им необходимо обеспечить прекращение огня. В противном случае возводить сооружения придется под непрекращающимися обстрелами со стороны России, что не очень эффективно. По замыслу Вашингтона, неприступная линия обороны будет возведена по всей линии Днепра, что сделает правобережные территории фактически неприступными», – рассуждает эксперт.

    «То есть речь идет о создании множества укрепрайонов по типу Авдеевки или Марьинки, где каждый дом становится отдельной крепостью – первые этажи заливаются бетоном, налаживаются подземные логистические линии, через которые будут поступать вооружения, боеприпасы и продовольствие. Венчает весь этот ужас мирное население, живущее в центре города и становящееся заложниками положения», – уточняет аналитик.

    «На создание столь внушительного проекта потребуется около 5–7 лет. За это время будет подготавливаться новая украинская армия, которая может насчитывать до 1 млн человек. Продолжатся и технические поставки со стороны западных стран. В картине мира американцев это полностью оправдывает утрату 20% территорий полуразрушенной страны», – заметил собеседник.

    «Закрепить процесс планируется налаживанием линии береговой обороны на Украине. Уже сейчас Британия активизировала поставки ВСУ тральщиков. И России необходимо подойти к оценке угроз крайне детально. Нельзя допустить того, чтобы противник склонил нас к переговорам на таких условиях», – резюмирует Артамонов.

    Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год. Об этом пишет издание The New York Times. В статье отмечается, что военные Штатов настаивают на применении плана «держать и строить», согласно которому Украине стоит сосредоточиться на сохранении контроля над сохранившимися территориями.

    Кроме того, подчеркивается важность наращивания способности страны производить собственные вооружения. Данный подход позволит улучшить самодостаточность армии. По мнению американцев, именно таким образом удастся достигнуть максимального уровня защищенности для Украины.

    Конечной целью, согласно планам Вашингтона, является создание настолько «реальной угрозы», чтобы Москва смогла «рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего или 2025 года». Ранее на то, что данное развитие событий является наиболее предпочтительным для США, намекал заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    По его словам, Белый дом намерен поставить украинцев в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо РФ начинает диалог с офисом Зеленского, либо «увидит более сильного противника». На фоне этого заявления глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Штаты и их союзники хотят создать на Украине силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы.

    Он отметил, что западные государства «полны решимости расширить возможности» ВСУ вести военные действия. По его мнению, страна «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». Остин также подчеркнул, что Москва заблуждается в оценке своих способностей «продержаться дольше» Украины.

    11 декабря 2023, 21:57
    Два раненых солдата из России и Украины вместе пытались выжить в «серой зоне»

    СМИ: Два раненых солдата из России и Украины помогали друг другу выжить в «серой зоне»

    Два раненых солдата из России и Украины вместе пытались выжить в «серой зоне»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Два тяжелораненых бойца России и Украины десять дней помогали друг другу выжить в серой зоне.

    В экстремальной ситуации на поле боя два раненых военных, несмотря на то, что принадлежали к конфликтующим сторонам, оказали друг другу помощь, пытаясь выжить. 

    Российского военного потеряли в бою с украинскими войсками, он получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух опорных пунктов ВСУ, пишет «Газета.Ru». Военному пришлось самому ползти к свои, чтобы выжить, и есть снег, чтобы утолить жажду.

    Пока боец передвигался, он наткнулся на раненого украинского солдата. Они оказали друг другу первую помощь и продолжили вместе искать спасение, но выжить удалось только российскому солдату, он сумел доползти до ближайшей позиции российских войск.

    Ранее украинский военнопленный Леонид Москвин описал случай, как был наказан своим командиром роты за то, что вытащил из-под обстрела тяжелораненого, а не «кого-то полегче».

    Коментарии (39)
    11 декабря 2023, 23:59
    Российский танк одержал победу над украинским в дуэли на короткой дистанции

    Опубликована видеозапись дуэли российского и украинского танков на короткой дистанции

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как после выстрела российского танка на короткой дистанции украинский танк был уничтожен в результате детонации боекомплекта.

    «В ходе дуэли наши воины успели первыми всадить в чужую броню 125-мм снаряд, – пишет «Российская газета». – В результате произошел взрыв имевшихся на борту снарядов, после чего танк годится только для сдачи в металлолом». Отмечается, что украинский танк не спасла сработавшая динамическая защита.

    Кроме того, на видеозаписи показано, как российская «БМП-2 выкашивает боевиков из своей 30-мм скорострельной пушки 2А42». «Бойцы 110-й бригады 1-го Донецкого корпуса интенсивно уничтожают живую силу и технику вооруженных формирований киевского марионеточного режима», – пишет издание.

    Напомним, была опубликована видеозапись того, как российские десантники уничтожили «Ланцетами» украинские танки и САУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

    Коментарии (18)
    11 декабря 2023, 17:48
    В Киеве затопило седьмую станцию метро

    В Киеве затопило станцию «Олимпийская» одной из трех веток метро, где уже закрыты шесть станций

    В Киеве затопило седьмую станцию метро
    @ Zuma\TASS

    В Киеве вода начала поступать на станцию «Олимпийская» синей ветки метро, на которой из-за подтопления уже были закрыты шесть станций.

    Причиной затопления метро, которое началось 8 декабря, стала разгерметизация тоннеля, построенного в 2008–2010 годах в пойме притока Днепра – реки Лыбедь, отмечает ТАСС.

    По данным агентства, потоп также наблюдается возле станции «Черниговская» на левом берегу Днепра. Отмечается, что восстановительные работы могут продлиться около полугода.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова рассказала, что ситуация с хранением радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер, порядка 12 тонн может попасть в Днепр и грунтовые воды.


    Коментарии (30)
    11 декабря 2023, 14:59
    В Германии испугались мощного российского оружия

    Welt: ВС России успешно применяют «Калибры» и «Искандеры» против ВСУ

    В Германии испугались мощного российского оружия
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия эффективно наносит урон ВСУ с помощью крылатых ракет «Калибр» и оперативно-тактических комплексов «Искандер», сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкого канала Welt.

    По его словам, в районе Харькова Россия нанесла удар дронами, крылатыми ракетами «Калибр» и ракетным комплексом «Искандер», передает РИА «Новости».

    Ваннер добавил, что «русские оказывают колоссальное давление, и оно будет только расти.

    Он также подчеркнул, что удары, помимо позиций солдат противника, приходятся на объекты критической инфраструктуры Украины.

    Ранее в Минобороны заявили об уничтожении «Искандером» украинского штаба обороны в Харькове.

    Коментарии (6)
    11 декабря 2023, 17:16
    Парламент Финляндии принял решение по консульству России на Аландских островах
    Парламент Финляндии принял решение по консульству России на Аландских островах
    @ Arild Vagen/wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    Спикер парламента Юсси Халла-ахо отказал в рассмотрении гражданской инициативы, требующей закрытия консульства России на Аландских островах.

    «Принятие международного соглашения или выход из него не являются вопросами законодательства и поэтому они не входят в сферу права, регулирующего гражданские инициативы», – сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

    Издание подчеркивает, что нахождение консульства России в Мариехамне обосновано межгосударственным соглашением двух стран.

    Инициатива была подана 4 апреля, в тот же день, когда Финляндия была принята в члены НАТО. За ней стоят пять частных лиц, которые заявили, что, поскольку Финляндия является членом НАТО, консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии, сообщает телеканал.

    Ранее сообщалось, что правительство Финляндии рассматривает два варианта развития ситуации с пропускными пунктами на границе с Россией, один из которых подразумевает открытие одного или нескольких КПП, другой – оставить текущую ситуацию без изменений.

    Коментарии (8)
    12 декабря 2023, 03:58
    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию

    Глава Пентагона Остин заявил о намерении США создать на Украине способную сдерживать Россию армию

    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию
    @ Chad Mcneeley/U.S. Department of Defense/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники хотят создать в будущем на Украине вооруженные силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин сказал, что США и их союзники «полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия». Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину и «сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против союзников по НАТО», передает РИА «Новости».

    По мнению Остина, Украина «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». По его версии, Россия «все более агрессивна» и противодействие ей якобы «укрепит безопасность» США, передает ТАСС.

    Как утверждает Остин, Россия считает, что может «продержаться дольше» Украины и США, но ошибается. Он заявил, что «обязательства Америки» по поддержке Украины «должны быть выполнены».

    Напомним, президент США Джо Байден выразил уверенность в атаке России на страны НАТО в случае победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

    Коментарии (59)
    11 декабря 2023, 17:24
    Минобороны: Неудачи вынудят ВСУ к нестандартным формам ведения военных действий

    Минобороны: ВСУ из-за неудач на фронте могут заразить источники питьевой воды и запасы продовольствия

    Минобороны: Неудачи вынудят ВСУ к нестандартным формам ведения военных действий
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские военные могут преднамеренно отравить источники питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных на подконтрольных России территориях, потому что не добились успеха в рамках контрнаступления, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Он отметил во время брифинга, что после своего провала на контрнаступлении ВСУ могут сместить свою активность в сторону нестандартных форм ведения военных действий. По его словам, есть вероятность, что Украина преднамеренно будет заражать водоисточники, в том числе питьевую воду, а также запасы продовольствия и корма для животных патогенными биологическими агентами, передает ТАСС.

    Как указал Кириллов, в ноябре в Черниговке Запорожской области специалистами Минобороны совместно с Россельхознадзором был установлен преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней. И после умышленного заноса возбудителя АЧС на территорию сельхозпредприятия, уточнил он, на убой пришлось отправить более 7 тыс. голов свиней. По его мнению, заболевание выявлено в отсутствие активности переносчиков и естественной миграции диких животных.

    В прошлый понедельник The Washington Post опубликовала статью о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. Газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия. Ранее Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние.

    Коментарии (11)
    11 декабря 2023, 18:16
    Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться с Владимиром Зеленским во время дозаправки

    Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Зеленский получил отказ от встречи с президентом Бразилии во время дозаправки самолета на авиабазе в Бразилиа 9 декабря по пути в Аргентину.

    «Очень редко подобные встречи проходят на авиабазе, без подготовки и предварительного уведомления», – приводит ТАСС слова бразильского дипломата, знакомого с ситуацией.

    Он добавил, что запрос о встрече был сделан «в самый последний момент» – за два дня до визита Зеленского, когда Лула да Силва и представители МИД Бразилии находились на саммите глав государств стран – членов Южноамериканского общего рынка (Меркосур) в Рио-де-Жанейро. Кроме того, в Аргентину Зеленский вылетел уже через два часа после посадки самолета.

    Ранее Да Силва заявил, что власти Бразилии пригласят президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20), запланированный на сентябрь 2024 года.

    Коментарии (16)
    11 декабря 2023, 18:55
    The Sun: Италия тратит миллионы на арестованную яхту российского бизнесмена
    The Sun: Италия тратит миллионы на арестованную яхту российского бизнесмена
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Самая дорогая яхта в мире с мачтой выше Биг-Бена стоит в сухом доке в Италии с постоянным экипажем из 20 человек, на его содержание Рим уже потратил более 6 млн фунтов стерлингов.

    «Судно было задержано в марте 2022 года в рамках санкций ЕС против России. С тех пор оно остается в сухом доке в Триестском заливе на побережье Италии», – говорится в публикации The Sun.

    Высота яхты 100 метров, длина 143 метра, она имеет восемь палуб, вертолетную площадку, комнату подводного наблюдения и гибридную дизель-электрическую двигательную установку. Судно было построено на немецкой военно-морской верфи в Нобискруге, в 2017 году прошло испытания в Гибралтаре перед передачей заказчику.

    «Мачта лодки на 10 футов больше башни Биг-Бена, ее условно можно назвать грузовым кораблем среднего размера», – подчеркивает британский таблоид. Издание пишет, что судно до введения санкций ЕС пользовался российский бизнесмен Андрей Мельниченко.

    Ранее Bloomberg подсчитал, что состояние богатейших россиян с начала 2024 года выросло на 38,6 млрд долларов.

    Коментарии (23)
    12 декабря 2023, 10:29
    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области

    Губернатор Запорожской области Балицкий: Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки

    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожском регионе, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что находится в постоянном контакте с российскими подразделениями на Запорожском направлении.

    «Обстановка стабильно напряженная, но наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед», – заверил Балицкий.

    По словам главы региона, ВС России существенно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки.

    Накануне российские войска поразили два склада вооружения ВСУ.

    Коментарии (4)
    11 декабря 2023, 14:45
    Российские войска поразили два склада вооружения ВСУ
    Российские войска поразили два склада вооружения ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками поражены два склада вооружения около Чернобаевки Херсонской области, живая сила и техника ВСУ в 107 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки, ударами армейской авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ возле Петропавловки, Синьковки и Тернов Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Берестовым, Ивановкой Харьковской области и Новоегоровкой Луганской народной республики (ЛНР). Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы ЛНР.

    Ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 175 военнослужащих, танк и машина пехоты, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ у Артемовского, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки Донецкой народной республики (ДНР). Противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины и две гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Новомихайловки, Угледара и Макаровки ДНР, сообщил Конашенков.

    Общие потери противника составили до 80 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы поражены польская самоходная артустановка Krab и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены четыре атаки штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе Вербового Запорожской области.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника возле Работино и Успеновки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, гаубица Д-30, американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.

    Средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотника в районах Сватово, Лисичанска ЛНР, Шевченко ДНР, Нестерянки, Ровного Запорожской области, Алешек и Корсунки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (0)
    12 декабря 2023, 08:16
    Киев стал использовать тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении

    Марочко: Киев использует тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении

    Киев стал использовать тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование использует тактику «мясных штурмов» без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям с украинской стороны при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ около Синьковки и Петропавловки в качестве отвлекающих маневров направляют небольшие маневренные группы без огневой поддержки во фланги ВС России, что приводит к необоснованным потерям, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что на особо важных для украинского командования участках зафиксированы не имеющие никаких перспектив лобовые атаки необученных украинских военнослужащих.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении подразделениями Западной группировки и ударами армейской авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ возле Синьковки, Петропавловки и Тернов Харьковской области.

    Коментарии (2)
    11 декабря 2023, 22:41
    Взрывы прогремели в Одессе
    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога также прозвучала в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины, передает ТАСС.

    Кроме того, воздушная тревога действует в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости».

    Накануне в Одессе и в городе Южном Одесской области также произошли взрывы. Утром в понедельник взрывы прогремели в Киеве. Сообщалось, что в столице Украины ПВО не смогла вовремя обнаружить угрозу, поэтому воздушную тревогу объявили уже после того, как начались взрывы.

    Коментарии (0)
    12 декабря 2023, 11:11
    Пушков раскритиковал решившего запугать Россию генерала из Чехии

    Сенатор Пушков: Ценность слов начальника генштаба Чехии о России близка к нулю

    Tекст: Александра Юдина

    Ценность слов начальника генштаба Чехии Карела Ржегки о вероятном конфликте с Россией близка к нулю, выразил мнение сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что Чехия является страной с населением в 10 млн человек и незначительной армией, чьих военных и политиков раздувает от собственной значимости из-за членства в НАТО.

    Пушков отметил, что тему «войны с Россией» даже не обсуждают страны НАТО, имеющие соответствующие возможности, не говоря о Чехии.

    «Когда некий чешский генерал утверждает, что может вообразить себе войну с Россией, это выглядит напыщенно и глупо, поскольку от его страны здесь вообще ничего не зависит», – констатировал сенатор.

    Накануне чешский генерал заявил, что избежать конфликта возможно при помощи устрашения – «Россия должна реально видеть, что у НАТО есть способности и воля обороняться».

    Как ранее отмечала спикер МИД России Мария Захарова, все заявления представителей НАТО, в том числе генсекретаря альянса Йенса Столтенберга, о стремлении не допустить прямого столкновения с Россией являются лицемерием.

    Коментарии (5)
    12 декабря 2023, 06:30
    «Точка-У» сбита над Белгородской областью

    Российская ПВО сбила украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью

    «Точка-У» сбита над Белгородской областью
    @ mil.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО украинская тактическая ракета «Точка-У» уничтожена над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

    Как сообщает ведомство в Telegram, киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку около 05.00 мск.

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram сообщил, что воздушная цель была уничтожена над селом Бессоновка. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, Гладков сообщил об участившихся обстрелах Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины.

    Коментарии (8)
    Главное
    Siemens и Volkswagen захотели получить компенсации за инвестиции в России
    Немецкий политолог Рар оценил вероятность досрочных выборов в ФРГ
    В Киеве признали, что надежды на контрнаступление не оправдались
    Синоптики предупредили о «суперсибирских морозах»
    Пушков раскритиковал решившего запугать Россию генерала из Чехии
    Главврача «Матросской Тишины» осудили за поддельные диагнозы
    В Хабаровске уволились выдавшие детям грамоты с украинской символикой педагоги

    Почему россияне стали тоннами скупать золотые слитки

    В ВТБ раскрыли данные продажи золотых слитков физическим лицам. Россияне продолжают активно скупать золото, а этой осенью спрос стал еще выше. Чем вызвана эта золотая лихорадка и как еще можно увеличить интерес к золоту среди населения? Подробности

    Перейти в раздел

    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия и Норвегия создают новые угрозы для Черноморского флота

    Несмотря на провал сухопутного контрнаступления ВСУ, страны Запада надеются попытать счастье на море. Для этого Британия и Норвегия решили создать «морскую коалицию» с целью усилить ВМС Украины. По мнению экспертов, Лондон и Осло сделают ставку на передачу украинцам большого числа подводных дронов, которые считаются самой сложной целью для поражения. Что этому вызову может противопоставить Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Залужного топят с помощью «бессмысленной бойни» в Крынках

    «Бессмысленная бойня». Такую оценку происходящему на плацдарме, созданном ВСУ на левом берегу Днепра, дают сами же украинские пропагандисты. Они считают, что командование ВСУ бросает своих солдат на верную смерть. Однако есть основания полагать, что с собственно военными событиями данные высказывания СМИ киевского режима связаны мало. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай меняет позицию по СВО

      «Это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения исходя из национальных интересов и безопасности». Таким стал ответ МИД КНР на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию, чтобы она свернула СВО. Это сильно отличается от прежней позиции Пекина. Что изменилось? И почему?

    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............