Глава генштаба ЦАХАЛ оценил интенсивность боев на юге Газы

Tекст: Ольга Иванова

Халеви отметил, что армия Израиля частично расформировала две бригады ХАМАС на севере сектора Газа, и что подобная работа проводится на юге анклава, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

Позже представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.