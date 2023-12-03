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Израиль заявил о ликвидации пяти боевиков ХАМАС в Газе
Беспилотник Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударил по позициям боевиков палестинского радикального движения ХАМАС и уничтожил пять террористов в секторе Газа, сообщили в пресс-службе израильской армии.
В сообщении говорится, что израильская армия продолжает операции против террористических объектов, боевиков и оружия ХАМАС. Отмечается, что минувшей ночью истребители и вертолеты Израиля ударили по объектам в Газе, в том числе и по шахтам тоннелей, командным центрам и складам оружия, передает РИА «Новости».
В ЦАХАЛ добавили, что израильский беспилотник обнаружил и уничтожил пятерых террористов ХАМАС. Пресс-служба уточнила, что за последние сутки ВМС Израиля наносили удары по ХАМАС.
В субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».
Ранее Израиль заявил, что ХАМАС открыло огонь по территории еврейского государства и отказалось освободить 15 женщин и двоих детей. ХАМАС заверило, что освобождены все женщины и дети, которые были заложниками палестинского движения в Газе.