Израиль заявил о ликвидации пяти боевиков ХАМАС в Газе

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении говорится, что израильская армия продолжает операции против террористических объектов, боевиков и оружия ХАМАС. Отмечается, что минувшей ночью истребители и вертолеты Израиля ударили по объектам в Газе, в том числе и по шахтам тоннелей, командным центрам и складам оружия, передает РИА «Новости».

В ЦАХАЛ добавили, что израильский беспилотник обнаружил и уничтожил пятерых террористов ХАМАС. Пресс-служба уточнила, что за последние сутки ВМС Израиля наносили удары по ХАМАС.

В субботу Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе «в полную силу».

Ранее Израиль заявил, что ХАМАС открыло огонь по территории еврейского государства и отказалось освободить 15 женщин и двоих детей. ХАМАС заверило, что освобождены все женщины и дети, которые были заложниками палестинского движения в Газе.

На ваш взгляд Чем завершится операция Израиля в Газе? Победой Израиля

Остановкой операции из-за сопротивления ХАМАС

Остановкой операции из-за позиции США

Остановкой операции из-за критики мирового сообщества

Остановкой операции из-за внутренних противоречий

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